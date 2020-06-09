Карим Сагаан-оол – худший мэр России

Результаты «Национального рейтинга» (Апрель-Май, 2020) с профессиональной точки зрения. Мэр г. Кызыла, который позиционирует себя как хозяйственник, с большим политическим опытом. Результаты работы (а оценивать надо именно это) зависят всего лишь от двух факторов. В каких условиях (в какие времена) довелось руководить городом, и каков ты сам управленец. И всё! А это за месяц не меняется.

С 1 ноября 2018 г. назначен мэром г. Кызыла по итогам конкурса Сагаан-оол Карим Байлак-оолович, до этого был руководителем Службы по тарифам Республики Тыва, Министром энергетики и промышленности республики, председателем администрацией Чеди-Хольского кожууна, управляющим директором – первым заместителем генерального директора АО «Тываэнерго», однако за этот период он так и не обрёл сколько-то значимой политической субъектности. Фактически мэра столицы не воспринимают иначе, чем часть команды Главы Тувы Кара-оола. Самостоятельного политического веса не набрал, но и успешным «управленцем», «хозяйственником» или «менеджером» в глазах горожан не стал.

Мэрия оказалась не способна без скандала даже к решению вопросов местного значения в сфере создания инфраструктуры по обращению с ТКО в Кызыле и прилегающих территорий к городу отчего и возник мусорный коллапс.

На фоне эпидемии коронавируса абсурдной деятельности в городе не убавилось. Одним из провалов стала неспособность мэрии решить проблемы общественного транспорта: сокращение количества автобусов на городских маршрутах создало коллапс на некоторых направлениях, и вместо дистанцирования горожане получили давку в транспорте.

Борьба с нарушителями «самоизоляции» тоже приняла причудливые формы. Установил постановлением от 31 марта 2020 г. №179 запрет на розничную продажу алкогольной продукции до особого распоряжения, понимая, что это может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение. Почему-то в соседней Хакасии разрешена с 10.00 до 15.00 продажа алкоголя, только в Кызыле и Туве чиновники с масштабными злоупотреблениями при администрировании введённых ограничений, двойными стандартами контрольно-надзорных органов и т. п.

Надо сказать, что, несмотря на все драконовские, но при этом хаотичные меры, затормозить распространение коронавируса в Кызыле не получилось. Статистика зафиксировала в апреле-мае резкий рост заболеваемости. При этом существуют сомнения в достоверности предоставляемой статистики: количество сообщений о заболеваниях резко увеличилось. При этом мэра г. Кызыла подозревают в преступном сговоре между с директором ООО «Восток» Уюсовым по проведению работ без проведения аукциона и заключению контракта задним числом.

На фоне всех этих фактов мэр Кызыла практически исчез из публичного пространства и получил по итогам Национального рейтинга мэров (апрель-май 2020 г.) 88 место среди мэров из 88 городов. А у соседей мэр г. Абакана Лёмин Алексей Викторович в достойном и почетном 22 месте, Красноярский мэр Еремин Сергей Васильевич на 18 месте.

Среди Губернаторов рейтинг в пятерке отстающих возглавляет Глава Республики Тыва Кара-оол Шолбан Валерьевич – 81 место из 85 субъектов. Впрочем, это естественный результат формирования губернатором «карманной мэрии» в столице. В ситуации самостоятельной политической и хозяйственной жизни мэрия в нынешнем виде не просуществовала бы долго, но под крылом Главы Республики Тыва Сагаан-оол Карим Байлак-оолович, может управлять городом до тех пор, пока это не надоест Кара-оолу Шолбану Валерьевичу. А вам не стыдно?

Аноним