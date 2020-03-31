    Обзор прессы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВЫ: ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

«ТП» сообщила, что «в Министерстве экономического развития России прошло согласование индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы до 2024 года». Это согласование якобы провели «министр экономического развития России Максим Решетников и глава республики Шолбан Кара-оол». Всё. Ура! Дело сделано. Зам. Кара-оола Брокерт с воодушевлением подвёл итог: «напряжённая работа команды под руководством главы республики Шолбана Валерьевича Кара-оола принесла результат». Интересно: что это за результат? В какой он форме? Где его можно реально пощупать? Или результатом доморощенный финансист-экономист Брокерт называет лишь разговор Решетникова с Кара-оолом? Тогда это никакой не «результат», поскольку на ближайшие три года в текущий бюджет РФ мероприятия, предполагающие реализацию «индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы до 2024 года», не вошли. А в связи с коронавирусом, падением цены на нефть и девальвацией рубля у правительства РФ нет денег не то, что на фантазии Кара-оола – даже на реализацию национальных программ, инициированных самим Путиным.

Ну, «окрасили в красный цвет» наши инфраструктурные проблемы» на федеральном уровне, ну, в очередной раз попросили миллиарды на никому не нужную железную дорогу «Курагино-Кызыл», и что? Неужели Брокерт настолько туп, что не понимает очевидного? Всякие переговоры об увеличении расходной части бюджета в ближайшие пять лет – просто ношение воды в решете. Решето есть, вода есть, ходоки тоже есть. А толку – ноль!

Можно сколько угодно разговаривать с министром Решетниковым о том, что «у нас нет железнодорожного сообщения, дорогая энергетика или недостаточная автодорожная связанность с другими регионами», и можно бесконечно взывать к использованию «преимущества географического положения» Тувы, но это никоим образом не меняет сути дела. Правительству для принятия решения необходимо технико-экономические обоснования вложения бюджетных средств. В общем, нужно доказать, что вложения в Туву окупятся хотя бы при жизни Шойгу. Но Кара-оол никакими серьёзными доказательствами не обременён. Он просто ходит по коридорам власти в компании таких же «экономистов», каким является он сам, и канючит: ну, дайте Христа ради. А ему в ответ: у вас, Шолбан Валерьевич, отличный «человеческий капитал». Есть кому работать. Так что вместо попрошайничества «проработайте готовность инвесторов внутри республики» вложить деньги в развитие Тувы путём «освоения месторождений», на которые вы просите деньги. А мы будем «взаимодействовать с ними». В общем, «работать в этом направлении»...

Логика мыслей товарища министра понятна сразу. Он просто в вежливой форме послал нашего замечательного Шолбана Валерьевича известно куда. Далеко. Очень далеко. И теперь Брокерт, надувая губы, делая умный вид, с важностью заявляет: «утверждение программы состоялось». «Эффект дало то, что мы работали с чётким пониманием конечного результата». Это и стало «залогом успеха». Смотришь на Брокерта и невольно думаешь: откуда Кара-оол набирает этих петухов, которые так талантливо, смело и отважно хвалят кукушку, которая на самом деле ни петь, ни танцевать не может. Но именно такие беспринципные и бессовестные люди, как Брокерт, могут не моргнув глазом, выдать чёрное за белое. И не покраснеть.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ПАНДЕМИЯ ЖУЛИКОВАТЫХ ЧИНОВНИКОВ

Все знают, что во всех без исключения регионах России осуществляется мусорная реформа. Но нигде она не сопряжена с таким скандалами, как в Туве, где коррумпированные чиновники пытаются прибрать к своим липким рукам мусорные деньги. В рамках борьбы с Региональным оператором (РО) из Красноярска, получившим этот статус в ходе соответствующего аукциона, правительство и мэрия столицы организовали бойкот в отношении ООО «СТ-ТБО», запретив управляющим компаниям оплачивать услуги РО. Всё это привело к невозможности со стороны РО осуществлять свою деятельность. В связи с этим РО временно приостановил сбор и вывоз мусора из придомовых площадок Кызыла и других населённых пунктов Тувы. «17 марта в министерство строительства республики от регионального оператора «СТ-ТБО» поступило уведомление о прекращении деятельности по вывозу мусора».

Мэрия Кызыла с перепугу «объявила в городе режим чрезвычайной ситуации». Кто-то набрался смелости, и «24 марта временным региональным оператором» назначил «муниципальное предприятие «Благоустройство». Хотя ни у кого из принимавших решение такого права не имелось. Но ЧС была необходима властям для того, чтобы бесконтрольно тратить средства бюджета, якобы направленные «на ликвидацию последствий ЧС». На самом деле «МУП «Благоустройство» были нужны деньги на другие цели. Но об этом – позже.

«Приостановка деятельности регионального оператора по обращению с отходами стала поводом для совещания в Общественной палате РТ», хотя она никакими функциями контроля за деятельностью РО законом не наделена. Заседала палата под дирижированием «первого заместителя председателя Правительства РТ Ш.Хопуя», который в свою очередь отвечает за функционирование предприятий жизнеобеспечения.

По информации «заместителя председателя правительства республики Олега Бады», такую же ситуацию правительство Тувы создало и в других муниципалитетах Тувы – «в Ак-Довураке, Тес-Хеме, Сут-Холе и Барун-Хемчике». Не имея возможности внятно изложить позицию властей, Шолбан Хопуя нёс несусветную чушь о том, что РО, приостанавливая вывоз мусора УК, которые не платят, при этом «нарушает права добросовестных плательщиков». На что ему сказали, как отрезали: «вывоз мусора юридических лиц и частных домовладений, с которыми у нас прямые договоры, мы продолжаем». А вопрос «о приостановке вывоза отходов из многоквартирных домов – мера вынужденная». Восстановят платежи – мусор будет вывозиться, как до приостановки.

Саботируя работу УК, власти республики лукаво дают советы: «работать надо в правовом поле». В связи с этим ООО «СТ-ТБО» «судится с 28 управляющими компаниями». Но судебные процедуры – вещь долгая. «Управляющие компании» надеются, что им удастся уйти от материальной ответственности путём выведения активов и массового банкротства. Напрасно надеются. У РО хорошая профессиональная юридическая служба. Уйти от ответственности, в том числе путём преднамеренного банкротства, вряд ли кому удастся.

Законом предусмотрены меры поддержки РО из бюджета в случае создания ЧС. В этом плане примечательно, что правительство и мэрия нашли такие деньги для «МУП «Благоустройство», в то время как Региональному оператору они не перечислили ни рубля. Не решают власти и проблему «своза мусора на контейнерные площадки частным сектором». Правительством до сих пор не утверждена «схема по твёрдым коммунальным отходам». РО работает второй год, а Хопуя только сейчас пообещал, что они её разработают и утвердят «к 9 апреля».

Но больше всего удивил бывший прокурор республики, одно время подвизавшийся в правительстве Кара-оола в качестве министра здравоохранения, а ныне председательствующий в «Общественной палате Тувы Анатолий Дамба-Хуурак», который, не скрывая, заявил: «А вы, когда участвовали в конкурсе, не понимали, куда идёте?». «Республики Тыва – беднейший регион, высокодотационный». В общем, хозяева ООО «СТ-ТБО», заходя в Туву, должны были понимать, что здесь без взяток ничего не двигается. Поэтому Дамба-Хуурак спросил: «какой опыт работы у вас имелся?», видимо, имея в виду привычку заносить в чиновные кабинеты до того, как заработать. А затем с умным видом заявил: «Вы же должны были понимать и заранее быть готовым к рискам». Вот и вся суть действий тувинских властей: не занёс откат – работать не дадим!

Как сообщается, «юридическую оценку действиям «СТ-ТБО» дал первый заместитель министра юстиции Тувы Буян Ховалыг», который разрешил Минстрою республики «без проведения конкурса определить другого регоператора». Глупость этого чиновника подтвердил прокурор республики, вынесший протест на действия тувинских властей. В общем, скандал только начинается.

ТРАНСПОРТНОЕ БЕЗУМИЕ

Помнится, когда новоиспечённый мэр Кызыла Сагаан-оол 1 ноября 2018 года заступил на должность, он заявил, что первостепенной задачей для себя определил решение проблем работы общественного транспорта. Прошло полтора года – а воз и ныне там. Как отметил еженедельник «ТИ», «несмотря ни на какие подвижки и нововведения, количество городского транспорта по отношению к коммерческим маршруткам не меняется». И можно с уверенностью сказать, что мэр Сагаан-оол – обычное бюрократическое трепло, не отвечающее за свои слова. Скорее, положение только ухудшилось: «сегодня доля грязных полуразвалюх, гордо именующихся «ГАЗелями», составляет всё те же 80%», только ещё более состарившихся машин.

«Автобусов и маршруток трудно дождаться как в выходные, так и в праздничные дни, в особенности в вечернее время». Повсеместные «отсутствие чёткого графика движения общественного транспорта, нелогичность маршрутов, хамское отношение частников: громкая музыка, грязные машины, переполненный транспорт, нарушение ПДД, гонки на светофорах, агрессивность кондукторов» – всё это является показателем работы кызылского мэра. Таким образом, Кызыл «плавно от забастовок перевозчиков и поездок в непрезентабельных и опасных таратайках перешёл в топ-10 столиц регионов-аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта».

Но шапкозакидательство Сагаан-оола не оставляет: «мэрия Кызыла планирует покупку 10 автобусов». «В бюджет заложены всего 8 млн. рублей, при том, что один новенький бас стоит 5-6 млн.». Ну, не маниловщина ли? А если знать, что «купленные за два предыдущих года 60 автобусов проблему пассажирских перевозок в Кызыле не решили», то станет ясно: улучшений в транспортном обслуживании столицы не предвидится. Да и те, кто работает на маршруте, заявил Аяс Лопсан, «поработают в час пик, сорвут куш и поехали домой. И так процентов 80 работают по серым схемам». А мэрия с ними ничего поделать не может. Так что про всё, что обещал Сагаан-оол, можно забыть.

УБОГИЙ АЭРОПОРТ ПРОСИТ ТВОРЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Как ядовито отметила журналист «ТИ», наш столичный «аэропорт выглядит, как «хуторок в степи». С виду «большое и красивое здание, не имея почти никакой инфраструктуры со стороны города, выглядит маленьким и одиноким». Есть «парковка, пара скульптур». И всё. Глава Тувы Кара-оол носится с идеей превратить его в международный. Но как быть с такой очевидной бросающейся в глаза убогостью? И вот кто-то «объявил открытый архитектурный конкурс на создание привокзальной площади со сроком сдачи проектов до 15 июня 2020 года». «Оглашение победителей – 13 июля».

Участвовать может кто угодно. Говорят, даже кто-то звонил, интересовался. Однако пока «никто готовых проектов не предложил». Но хилый интерес к конкурсу легко объясним. Оказывается, «жюри, определив победителей, может выбрать не один конкретный проект, а самые интересные решения из разных проектов». Странное условие конкурса. И кто же тогда станет победителем? И как делить приз? Хотя называть его призом язык не поворачивается – какие-то ничтожные «18 тысяч рублей» на всех. «За первое место – диплом и 10 тысяч рублей; за второе место – диплом II степени и премия 5 тысяч рублей; за третье место – диплом III степени и премия 3 тысячи рублей».

А работа предстоит непростая: «всё должно привести к созданию уникального, запоминающегося архитектурного образа». Впрочем, если денег нет, нечего городить. «Каждый, кто прилетит в Кызыл, и так должен понимать, что прилетел в Туву. Хотя бы по тому, что это указано у него на билете». А что до пейзажа, то если в аэропорту, желающему получить статус международного, «нет даже кафе», то и привокзальная площадь ему не к чему. Как говорится, по Сеньке и шапка.

Пока таланты думают, как разыграть 18 тыс. рублей, объявили, что «если будет подана только одна заявка, конкурс признают несостоявшимся». И плакали ваши денежки.