Кто ответит за провал Национальных проектов в Туве?

Председателю правительства Республики Тыва

Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 ноября на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что за нарушения правил реализации нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, вплоть до уголовной.

По следам этого заявления генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что «важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить критерий «Достижение целевых показателей национальных проектов», предусмотреть ответственность указанных лиц – вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения».

Известно, что в РФ имеется 13 направлений по реализации Национальных проектов. В частности, это «Здравоохранение» (8 федеральных проектов), «Демография» (5 федеральных проектов), «Производительность труда и поддержка занятости» (3 федеральных проекта), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4 федеральных проекта), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (11 федеральных проектов), «Экология» (11 федеральных проектов), «Жилье и городская среда» (4 федеральных проекта), «Малое и среднее предпринимательство» (5 федеральных проектов), «Культура» (3 федеральных проекта), «Наука» (3 федеральных проекта), «Цифровая экономика» (6 федеральных проектов), «Международная кооперация и экспорт» (5 федеральных проектов), «Образование» (10 федеральных проектов).

По большинству из этих направлений правительство Тувы заявляло о своём участии в программах. Но никаких сведений о результатах выполнения программ или провале нацпроектов не публиковалось.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, в каких проектах участвует республика Тыва, насколько они профинансированы федеральным центром, а также какой процент выполнения по каждому из нацпроектов по состоянию на первое полугодие 2019 года или 1 октября 2019г.

В случае невыполнения контрольных уровней исполнения прошу сообщить, установлены ли виновные в провале нацпроектов и какое наказание им грозит?

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров