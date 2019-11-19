    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-11-2019 #1[ru]

Только в прошлом номере был анекдот про снег, который скоро выпадет и надо срочно сообщить жопоголовым, что надо готовить технику. И вот снег выпал – ни одного снегоуборщика, город завален... Где племяш Карлы Чаш-оол? Почему не работает? Похоже, редакции надо не анекдоты писать, а запросы в прокуратуру и ФСБ, чтобы заставить мэрию работать!

Аноним, 13-11-2019 #2[ru]

Говорят, что из-за Саян привезли уголь по низкой цене для жителей?

Аноним, 13-11-2019 #7[ru]

№3, это мифологический персонаж – в правительстве Тувы такого точно нет. Там все круглыми сутками «заседают», насиживая геморрой. Некому и некогда работать, поэтому и некого увольнять. Но кара-боты всполошились почему-то: считают, что тут «точно не до смеха» и это «издевательство над личностью». Неужели первый кандидат на вылет? =))

Аноним, 13-11-2019 #4[ru]

...Реально у вас в Тыве столько уголь стоит??? Сам из Красноярска.

Аноним, 13-11-2019 #6[ru]

Как же надоело все это ВОРЬЕ!!! Пусть они все сдохнут, чтобы простые люди нормально жили!

Аноним, 13-11-2019 #17[ru]

уголь с Хакасии – это что-то новое!

Аноним, 13-11-2019 #18[ru]

...Шолбан Кара-оол в самом начале вступления в должность главы Тувы (2007 год) пытался не допустить банкротства предприятия, которое началось несколькими годами ранее. На встрече с Владимиром Путиным глава Тувы просил президента о передаче угольного разреза в управление республики. Так как процедура банкротства была уже запущена с 2005 года, кредиторы и налоговая служба подавали в суды иски о крупных долгах предприятия. К 2007 году уже были проведены несколько торгов, процесс не удалось остановить...

Аноним, 13-11-2019 #19[ru]

Какие-то унылые нынче кара-боты. Третью неделю крутят одни и те же фразы. Почаще надо репертуар обновлять!

Аноним, 13-11-2019 #23[ru]

В правительстве, видимо, ввели должность писаря на страницах Риска. Пишет однотипно, что гадить-то, лучше в каждой писульке прославляй власть, так лучше будет!

Как хорошо живем, уголь по 3 тыщи, электричество 4 рубля и т.д. Прошу еще повысить цены, чтоб мы еще лучше жили. А то при низких ценах – это не жизнь. Зарплаты у нас европейские, америкосам и не снились, так что давайте еще выше цены, еще больше тарифы. Мы же не знаем, куда бабло девать: банки полные, коробки заполнили, мешки заканчиваются...

Сколько можно над народом прикалываться? Резина тоже говорила, что она упругая и тягучая, но лопнула...

Аноним, 13-11-2019 #25[ru]

Смотрите, как глава постарел, уставший вид... представляете, со всеми нужно нянчится, тем более с тувинцами это в тройне сложнее. А он слабый... это наказание, а не глава!

Аноним, 14-11-2019 #27[ru]

Действительно, мне тоже кажется, что глава уже сам устал повторять одно и то же. А до некоторых министров всё никак не доходит.

Аноним, 16-11-2019 #30[com]

Президент Путин вернулся в Россию. Предстоящая неделя в принципе почти последняя из «губернаторского окна». Если отставки не будут происходить в ближайшие 10 дней, то с большой вероятностью они будут отложены до весны, но их количество возрастет.

Аноним, 16-11-2019 #31[com]

...Главным фактором возможной победы оппозиции становятся ошибки самой власти...

Аноним, 17-11-2019 #32[ru]

...народ должен устанавливать цены на продукты и сельхозпродукцию, уголь, лес, природные богатства Тувы, а не кучка толстопузых ворюг от власти, возомнивших себя отцами народа Тувы, дармоеды а не отцы...

Аноним, 17-11-2019 #33[ru]

Ситуация в любом случае поменяется и виновные лица понесут наказание с конфискацией. Преступление по выводу угольного разреза налицо в пользу выгодополучателей, которые, используя служебные полномочия, получают незаконные доходы. Данный факт привел к обнищанию населения Тувы. Расследование интерполом быстро выявит все зарубежные схемы и фамилии высокопоставленных преступников.

Неотвратимость, 17-11-2019 #34[ru]

Призываю жителей Тувы сохранять счета за Каа-Хемский уголь, которые вы приобрели по преступно заявленной цене. Через некоторое время преступная группа понесет наказание, и конфискованное имущество будет обращено в пользу пострадавших. Круг высокопоставленных преступных лиц уже доподлинно известен. Вы их тоже прекрасно знаете.

Аноним, 17-11-2019 #35[ru]

Туву отдали на прокорм Шойгу. Он поставил губернатором Кара-оола. Вот они вместе и доят республику. Что тут непонятного?

Аноним, 17-11-2019 #36[ru]

Этому Шойгу что, военного бюджета мало? Ещё от тувинцев что-то хочет?

Аноним, 17-11-2019 #37[ru]

Ему что, мало – сестра придурковатая столько лет без толку для республики сидит в Госдуме!

Аноним, 13-11-2019 #2[ru]

«Росгидромет назвал города с наиболее загрязнённым воздухом» – другими словами, несколько крупных городов с грязным производством, а в основном – все города, куда не проведен газ, и где вынуждены отапливаться углем.

Аноним, 13-11-2019 #3[ru]

«Всего один процент населения Тувы ведёт здоровый образ жизни» – и к этому проценту, скорее всего, относится только семейка Кара-оолов. Только у них есть личная велодорожка от дома до работы, и только они могут позволить себе жрать здоровую пищу.

Аноним, 14-11-2019 #4[ru]

... Особенно по потреблению овощей и фруктов у нас жители населенных пунктов на периферии вряд ли кушали не менее 400 грамм в день.

Аноним, 17-11-2019 #6[ru]

Интересно, до какой степени в Кремле будут терпеть Кара-оола? Ведь он провалил всё, что можно провалить. И даже то, что проваливать было нельзя.

Аноним, 17-11-2019 #7[ru]

Да бог с ним, с Кара-оолом. Людей жалко – надеялись, что переедут в новое жильё.

Аноним, 17-11-2019 #8[ru]

В свое время Сергей Степашин докладывал правительству, что причина срыва программы переселения в Тыве – субъективный фактор и это соответствовало действительности. Теперь с подачи Главы республики поддерживает «байку» – в срыве программы виноваты «прохвосты подрядчики». И эта «байка» устраивает всех как в Республике, так в Кремле. Кому какое дело до каких-то подрядчиков, когда нужно выводить из под удара Главу Республики. Так будет и с новой программой и зайдет Республика Тыва в новую программу и все поддержат. Придумают новую «байку». И это будет бесконечно, так как у главы Республики есть надежная защита в Кремле.

Есть видимо надежная московская защита и у руководителя ООО «НСК-Гранд». Данная фирма в рамках программы переселения получила более 169 000 000 рублей. Ни по одному из договоров не выполнила свои обязательства, ни одной квартиры не сдала. Но вот уголовное дело на руководителя этой фирмы, единственное из всех возбужденных по программе переселения вернулось в прокуратуру. Данное решение суда ни кем не оспорено. И только по этому делу Прокуратура продемонстрировала молчаливое согласие с решением суда о возврате дела. Как Вы думаете почему?

Аноним, 13-11-2019 #1[ru]

Страшная беда нашего времени в том, что дикий бардак жизни в стране воспринимается как норма!!! Социальная деградация общества неизбежна! Смотришь как живут в Японии или Сингапуре, аж не верится что такое возможно... Чистенько, порядок, люди вежливые, современные технологии, экономическое развитие...

Аноним, 13-11-2019 #2[ru]

«Тувинские «журналисты» встретились с корифеями СМИ» – начинающие проститутки приехали послушать советы опытных. Как ублажить хозяина и заработать вкусную конфетку.

Аноним, 17-11-2019 #3[ru]

Да какие они «журналисты»? Занимаются пропагандой в пользу властей и лижут зад Кара-оолу. Тьфу!

Аноним, 17-11-2019 #4[ru]

В Туве журналистика как таковая умерла сразу, как только Кара-оол с помощью Шойгу залез на трон.

Аноним, 17-11-2019 #2[ru]

Этого Пережегина всё равно посадят. Не за срыв программы строительства, так за махинации. Туда ему и дорога.

Аноним, 17-11-2019 #3[ru]

Кто ж его посадит, если он исправно носит деньги чёрным братьям?

Аноним, 17-11-2019 #1[ru]

Ощепкова пытается задним числом легитимизировать конференцию Педобщества. Составляют какие-то списки, отменяют решения прежних конференций. Сама вступила в Педобщество задним числом. Неужели пролезет?

Аноним, 17-11-2019 #2[ru]

Всё, что выстраивает Ощепкова, шито белыми нитками. Конвиз всё отменит в суде, вот увидите.

Аноним, 17-11-2019 #3[ru]

Нашли кому доверить педагогическое общество. Она же, походу, мошенница!

Аноним, 13-11-2019 #1[ru]

Какая же это «гостайна»? Всем уже давно известно, кто у нас крышует наркотрафик. В тюрьмы попадают только мелкие наркоманы и журналисты типа Голунова, которым подбрасывают наркоту. А настоящие наркобароны правят регионами. Мафиозное государство!

Аноним, 14-11-2019 #2[ru]

«Остальными долями «Коулстара» владеют экс-министр природных ресурсов Хакасии Борис Варшавский» – на каком месте сидит, тем и торгует... Как и у нас...

Невзоров, 13-11-2019 #2[ru]

По моим наблюдениям до тех пор, пока пьяные деды где-нибудь за казармами не трахнут министра обороны или Верховного главнокомандующего, дедовщина будет продолжаться в Российской армии...

Каждый год в полное распоряжение дебилов в фуражках совершенно свихнувшихся от пьянства и безделья в своих гарнизонах поступает очень дешевый человеческий молодняк.

...Когда оставляют только одно право человеку – право ненавидеть, он его реализовывает. Понятно, что Шамсутдинов не последний и просто, что называется, парень похрабрее прочих и получше прочих воспитан... В общем, надо понимать, что победа над дедовщиной оказалось точно таким же фейком, как и очень многие другие победы России...

РАШИД, 16-11-2019 #4[com]

То, что привыкли терпеть «православные» русские, не станут терпеть татары-мусульмане! ...когда в 1570 году Малюта Скуратов с опричниками приехал в Тверь, чтобы казнить по приказу спятившего царя Ивана военнопленных, им без труда удалось перебить 500 безоружных литовцев и белорусов из Полоцка. Но когда они вошли в камеру к томившимся там 19 татарам – те внезапно выхватили из рукавов спрятанные ножи и бросились на «кромешников», выпустив кишки самому Малюте через пробитую кольчугу! После чего полегли, как один, расстрелянные стрельцами издали из луков и пищалей. Нужно изучать историю, а не слушать, развесив уши, туфту, что ежедневно гонят вам по ТВ!

Аноним, 17-11-2019 #5[ru]

Вот вам и Шойгу. Катается по миру, рыбачит, охотится, пиарится. А у него насилуют солдатиков. И ничего! Ему – хоть бы что!

Аноним, 17-11-2019 #6[ru]

Да какой из Шойгу министр обороны? Он и в армии-то ни дня не служил. Генерала получил по блату у Ельцина.

Аноним, 17-11-2019 #1[ru]

Реально на 22 кнопке кабельного телевидения кажет «8 канал». Сразу видно, что это не караооловское телевидение.

Аноним, 17-11-2019 #2[ru]

С открытием в Кызыле корпункта 8 канала теперь в Хакасии и Красноярском крае видят всю дурь нашего Карлика.

Аноним, 17-11-2019 #3[ru]

Карлик обратился в Роскомнадзор и Администрацию президента с жалобами на открытие корпункта. Но там его не поддержали.

Аноним, 17-11-2019 #4[ru]

Реально другие новости, чем на наших телеканалах. Молодцы!

Аноним, 17-11-2019 #7[ru]

Кара-оол злится, что Ооржак набирает силу. Хочет закрыть его торговые комплексы. Но за Ооржаками – Администрация Президента. Андриан Кара-оолу не по зубам.