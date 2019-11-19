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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 46, 19 ноября / Телеразборки
   
 
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№46, 19 ноября 2019 года.

    Телеразборки
Телеразборки

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Продолжаем обзор передач «8 телеканала», который предлагает нам неофициальную версию происходящего. Оказалось, это не по вкусу тувинским властям. Как известно, «осенью этого года в Туве прошли выборы с многочисленными нарушениями», и в парламент прошли не те люди, за которых проголосовали избиратели, а ставленники исполнительной власти «из правящей партии, которые сейчас и решают, как будет жить Тува». На неделе состоялось заседание сессии Верховного Хурала, «где рассматривали главный финансовый документ республики – бюджет». И вот эти «избранники народа» съёмочную группу «8 канала» в нарушение федерального закона «О СМИ» не пустили на заседание «депутатов Верховного Хурала Республики Тыва», сформированного путём несложных манипуляций с избирательными бюллетенями в основном из депутатов партии, с лёгкой руки борца с коррупцией Навального именуемой в народе, как «партия жуликов и воров».

Нашему «депутатскому большинству», деятельность которого должна быть открытой для общества, видимо, не нравится, что «8 канал всегда на стороне народа», и они «решили не допускать съёмочную группу телеканала для освещения деятельности Верховного Хурала» в ракурсе, не согласованном с правительством. А проект бюджета, предложенный правительством, как оказалось, не только не соответствует чаяниям народа, но даже и прогнозу социально-экономического развития на 2020-22 годов, подготовленному этим же правительством.

Депутат А.Ооржак отмечает некоторые странности в подходе к инвесторам. К примеру, китайская компания «Лунсин» занесена в список реестровых инвесторов, потому имеет право на налоговые льготы, а российское ООО «Межегейуголь» в этот реестр почему-то не включено.

Принятый голосами депутатского большинства в первом чтении бюджет предусматривает рост цены на уголь и коммунальные услуги, сокращение финансирования программы строительства жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья, одновременно увеличивая на 54% финансирование правительственных СМИ. Видимо, государственные СМИ в следующем году будут за народные миллионы оболванивать народ с энергией в 1,5 раза более активней.

Известно, что Тува имеет в России репутацию региона с самым низким уровнем жизни населения. И люди, к сожалению, продолжают беднеть. Проект бюджета на 2020 год не направлен на улучшение жизни простых людей. Учитывая вышесказанное, фракция ЛДПР проголосовала против такого проекта бюджета, который не имеет стратегии повышения уровня жизни жителей Тувы.

СПАСТИ ХАЙЫРАКАН

Съёмочная группа «8 канала» посетила гору Хайыракан во время исполнения шаманами священного ритуала. Гора Хайыракан, что находится неподалеку от города Шагонар в Улуг-Хемском районе, – одно из самых почитаемых мест в Туве. Её освятил сам Далай-лама. А название переводится как «небесный медведь» или «священная гора».

Ежегодно на горе Хайыракан шаманы проводят ритуалы и обряды, чтобы тувинский народ жил благополучно, а силы природы были к ним благосклонны. «Легенда гласит, что у горы жила шаманка, у которой единственный сын разбился, падая с неё». А известняк – это и есть «проклятие шаманки, которое было похоронено под глыбами камней». Шаман Василий Доржу вызвал «дух медведя, который будет защищать народ Тувы». Ведь по поверьям именно хозяин горы – предок всего тувинского народа.

Однако даже статус святыни и визитной карточки республики не останавливает власть, чтобы осквернить это место. В погоне за деньгами правительство Тувы готово нарушить покой священной горы и подвергнуть население республики риску проклятия шаманки.

ПОПОЛНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

В этом году в преддверии выборов депутатов Верховного Хурала партия ЛДПР в Туве серьёзно обновилась. «Ей удалось заявить о себе как о политически конкурентной силе в республике». И только махинации членов избирательных комиссий не позволили ЛДПР получить большинство в парламенте Тувы. Однако выборы показали, что многие жители Тувы поддерживают именно её. «На сегодняшний день в партии состоят известные люди: юристы, общественные деятели, журналисты, предпринимали, врачи, учителя».

Сегодня ряды пополнил «известный борец Тувы Айдамир Монгуш», который говорит: «это для меня возможность выразить своё мнение несогласие с партией «Единая Россия». Есть стереотип, что ЛДПР – нацистская партия, а для меня это возможность представить своё мнение».

ЛДПР в Туве сейчас насчитывает более тысячи граждан. Приём в партию новых людей продолжается.

ДОЕХАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Левобережные дачные общества Кызыла с некоторых пор решением правительства Тувы стали постоянным местом проживания для тысяч семей Тувы. Однако решив одну проблему, правительство и мэрия столицы получили сразу букет новых проблем. Одна из них – транспортная доступность для жителей этого района. В «ЛДО проживает 14 тысяч человек, из которых 1800 – это дети, которых необходимо ежедневно перевозить от дома до школы и обратно».

Для решения вопроса «мэрия Кызыла регулярно запускает в этом направлении дополнительные автобусные рейсы». Но, как показывает практика, автобусов не хватает, из-за чего растёт недовольство населения. Нужны новые автобусы на маршруты – не менее 180. Но на этом проблемы не заканчиваются. Катастрофически не хватает водителей категории «Д». А частники «газелисты не хотят работать «в белую» – с билетами и кассовым аппаратом». Ни правительство, ни мэрия сладить с частными перевозчиками никак не могут.

Как помнится, мэр Кызыла Сагаан-оол при вступлении в должность заявлял, что для него приоритетной задачей является решение проблемы обеспечения перевозок жителей общественным транспортом. Однако, как говорится, воз и ныне там.

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 risk-inform.ru/article_8376.html
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