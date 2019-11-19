Поездка в Тыву

«Нас зарежут, как только мы начнём снимать»

Обычно на vc.ru публикуют кейсы про победные бизнес-победы, секреты успешного успеха и применение искусственного интеллекта в цифровизации чебуречных. А я просто расскажу кулстори про то, как мы весело провели время в Тыве, заработали и обошлись без ножевых ранений. Меня зовут Иван Тельтевский. Вместе с командой видеопродакшена агентства «Мэйк» мы снимаем видео для индустриальных компаний. Когда нужно провести съёмки там, где холодно, плохо и куда не ходят поезда, обычно зовут нас. Так случилось и в этот раз.

Итак, на съемки в Тыву отправились:

• Яркая кудрявая блондинка.

• Славянский парень с нордическим профилем.

• Долговязый шатен.

• Армянин с внешностью Иисуса Христа.

В общем, затеряться в толпе тувинцев было без шансов.

Команда не испытывала восторга от съемок в Тыве. Потому что дураков нет, и ребята погуглили, куда им придется ехать. После этого затребовали перцовые баллончики. На это было сказано: «Бюджета нет, берем палки и едем». И мы поехали.

Криминал

Говорят, в лихие девяностые в Тыве резали русских. Сейчас по количеству убийств на 100 тысяч населения Тыве нет равных в России. После общения с командной я, конечно, подумал, что был неправ, говоря, что Кызыл это как Стокгольм, только ещё безопаснее. Потому проверил, как выглядит центр города – Набережная около отеля «Азимут». В Google Street View она выглядела так.

Учитывая, что «Азимут» – это самое безопасное для нас место, у отеля есть охрана и в него приезжают федеральные чиновники, перспективы у нас на самом деле были так себе.

Красота

Зато были ожидания насчет изумительных видов, которые ждут нас в этом диком азиатском крае. Тыва потрясающая и должна стать новым направлением внутреннего туризма как альтернатива Горному Алтаю.

Больше всего Тыва похожа на Монголию. И ландшафтами, и людьми, и культурой. Добраться до Кызыла можно либо на самолете, либо на авто. На машине ехать придется из Абакана. Уйдет на это часов пять-шесть.

Алкоголь

В Тыве после 15:00 в будний день спиртное купить не выйдет – действует запрет. В выходные и праздничные дни алкоголь не продают нигде. Кстати, гуляя по главной площади Кызыла в 12:00 во вторник мы встретили несколько загоравших на газоне под елками компаний гопников. Их интерес был неприятен, но и ненавязчив. Так что жить и снимать можно.

Дорога

Трасса из Абакана в Кызыл теперь вторая в моем списке самых красивых дорог России. Ехать по трассе «Енисей» интересно. Пейзажи округ и скорость их смены заставляют забывать моргать. Советую. И планирую теперь прокатиться по ней в сентябре и марте.

Русские

Их в Кызыле мало – одно европейское лицо на две сотни тувинцев. Городские тувинцы чисто говорят на русском, но родной для них тувинский. Степняки русским зачастую не владеют.

У многих в Кызыле квартира, где живут дети, пока учатся, а хозяйство в степи. Несмотря на то, что с русским языком на улицах проблем вроде бы нет, в кафе или ресторане запросто можно напороться на официанта, который по-русски не говорит. А ещё на улицах нас иногда украдкой фотографировали.

Кызыл

Этот город – вполне себе столица небольшого азиатского государства. Главный человек здесь – министр обороны Сергей Шойгу. В его честь висят баннеры, плакаты и даже портрет мозаикой на девятиэтажке.

Формально Тыва это часть России. По факту похожа на столицу дружественной России страны. Есть сильная национальная интеллигенция. Представители ее преподают в местных университетах и заняты в госуправлении.

Национализм

В пику страшилкам в интернете в Кызыле вполне можно гулять днем и вечером, но только в центре. Он тут небольшой. А вот в трущобах на окраинах вечером на улицу стараются не выходить и сами тувинцы – АУЕ, алкоголь.

Поэтому слухи о национализме и агрессии преувеличены. Но насчет бытовой преступности всё честно. Одна из сотрудниц Кызылской ТЭЦ, тувинка, сказала нам, что по вечерам она не гуляет. А вот по центру Кызыла наши ребята гуляли под пивком поздним вечером, и все было ок.

Борцы

Тыва – это такой азиатский Дагестан. Там все мужчины с самого детства борются. Но это не вольная борьба, а своя национальная – хуреш. У многих родня и корни в Монголии. Монголы хантят талантливых в борьбе выпускников школ. Дают им льготы на обучение в монгольских вузах. Сами монголы всегда отмечали воинственность и силу тувинцев.

Отели

Есть совершенно прекрасный «Азимут», есть места попроще. Сервис лучше, чем ожидалось. Проблемы только со скоростью подачи блюд. В нашем отеле «Чалама» поверили на слово и заселили без оплаты счета, сказав «при выселении платежку покажете, и все ок».

Даже никаких залогов не просили. В последние годы появилось больше хороших отелей. «Чаламу» рекомендуем. Дешевле «Азимута», номера отличные, сервис хороший.

Городская среда

Она есть только в Кызыле и только в небольшой его части. Центр этого города похож на центр Томска или Иркутска с их уютными тесными улицами. На набережной Енисея хороший парк «Центр Азии» с белоснежным мраморным булыжником и совершенно крышесносными скульптурными ансамблями от Даши Намдакова и тувинских художников.

Рядом с ним «Царская охота» – еще более впечатляющая работа. Разглядывать будете часами. Очень красиво, очень необычно. «Охота» напоминает работы Руди Гигера.

Илья Варламов часто говорит, что Нижний Новгород столица закатов. Но Илья не прав, столица закатов – Кызыл. Пустынные безлесые горы вокруг, степь и кристально чистый Енисей плюс заходящее солнце равно самые потрясающие закаты. Без вариантов.

Верблюды

Обидчивые и непредсказуемые. Это мы ощутили, когда поехали на чабанскую стоянку снимать кочевую экзотику.

Верблюдов было двое: самец и самка. И самец оказался единственным тувинцем, который докопался до нашей съемочной группы. Больше всего его взбесил я. Видимо, из-за моего роста.

В нашей группе я был выше всех. Всякий раз, когда я приближался к его подруге, он угрожал мне и оттеснял от нее. Раз даже плюнул немного. Хозяйку – Дасюрю Ивановну верблюды ни черта не слушаются, что бы та ни делала. Однако Дасюрю добросовестно имитировала контроль над ситуацией.

Кстати, додумались погуглить про то, как верблюды отрывают людям руки и затаптывают насмерть мы уже после съёмок.

Кухня

Национальная кухня большинству не понравится. Мне же зашла на 146%. Вот пример идеальной еды – суп «далган ускен»: домашняя лапша, баранина, курдючный жир, вода и соль.

Есть еще сыры, масло, всякие обжаренные в масле хлебные штуки и лепешки, что-то вроде чебуреков и разные вариации мяса. И-де-аль-но! Ну и плюс чай с молоком и солью – вот это уже значительно менее идеально. На вкус как похмельная рвота.

Зачем

Один из наших клиентов – Сибирская генерирующая компания. Виктория Леденева, пиарщица СГК, ведет проект на YouTube. На этот раз Вика отправила нас снимать в Тыву и отправилась с нами сама.

P.S.

Да, фоток тувинцев нет, есть только наши. Ну, во-первых, мы страстно любим себя. Во-вторых пост не планировался, так что иллюстрирую, чем могу. Как вы заметили, фото армянина с внешностью Иисуса тут тоже нет, ведь фотографировал как раз он. По запросу могу его фото предоставить в комменты. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.

Автор фото Михаил Багдасарян

VC.RU