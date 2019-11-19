    Обзор прессы

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТУВЫ ПОНАДОБИЛИСЬ МОЗГИ

Вряд ли кто станет спорить с утверждением, что «Тува – регион с огромным потенциалом». И действительно: огромная территория, в недрах которой лежат несметные полезные ископаемые. Есть реки и озёра, в которых водится рыба, леса, полные дичи, дивная природа и всего чуть больше 300 тыс. неприхотливого буддийского населения, готового сносить любые тяготы и невзгоды, в том числе издевательское байское отношение к себе со стороны глупого хамского наглого вороватого начальства. Если к этому богатству приложить ум и сноровку, завести в республику приличных не очень алчных инвесторов и, даже если и воровать, но знать меру, то в Туве можно наладить жизнь не хуже, чем в Арабских Эмиратах. Однако проблема в том, что в богатой от природы республике властная верхушка, если чем и занимается увлечённо, так это исключительно воровством. Мозгов им хватает только на это. А на созидание никаких способностей нет. Вот и пошёл «Глава республики» на «встречу с учёными Тувинского госуниверситета», чтобы занять у них мозгов.

Поделиться умом пришли «деканы факультетов, директора Кызылского педагогического института им. А.А.Даржая и Кызылского педагогического колледжа», а также «ректор, доктор философских наук О.Хомушку, доктор экономических наук В.Севек, доктор технических наук Б.Кара-Сал» их молодые коллеги «кандидаты наук О.Чооду, А.Сат, Д.Куксина и другие». Темой разговора стала проблема с разработкой «программы ускоренного развития республики». Вдруг выяснилось, что в правительстве Тувы толковых разработчиков программ нет. Поэтому «усилий только органов власти недостаточно» для выработки документа, который было бы не стыдно представить на утверждение федеральным органам власти.

В принципе, такое откровение Главы правительства секретом ни для кого не было. Мало того, что он сам умом не блещет, так ещё и подбирает команду таким образом, чтобы умнее его там никого не было. Результат известен. К примеру, технико-экономическое обоснование необходимости строительства ТЭС-2 правительство Тувы разрабатывает уже 12 лет. Но так и не может в Москве доказать чиновникам в Минтопэнерго необходимость этого строительства. Другой нелепый случай – это строительство в Кызыле нового моста через Енисей вплотную к существующему коммунальному мосту. Видимо, в правительстве Тувы не имеют понятия, как считать энергоэффективность тепловых станций или как бороться с пробками и организовывать в городах транспортные автомобильные развязки.

А тут срочно потребовалась «программа ускоренного развития республики», и «вдруг» выяснилось, что бюрократы правительства Тувы такую работу выполнить не могут. И вот кто-то очень влиятельный объяснил Кара-оолу, что «мы живём в конкурентное время». В связи с этим Кара-оолу понадобилось «общество, в том числе и учёные», чтобы Тува могла «претендовать на инвестиции». Чтобы реально доказать, что «Тува – регион с огромным потенциалом». А для этого «нужно провести большую работу перед федеральным центром» и «быть аргументированными». Кара-оол вдруг осознал: правительству «не хватает научного сопровождения проектов», а ещё больше «не хватает научного обоснования для позиционирования республики на самом высоком уровне». «Сегодня Тува относится к отстающим в развитии регионам страны».

Можно, конечно, бесконечно ссылаться на так называемые «объективные обстоятельства» типа «отсутствия транспортной инфраструктуры, крупных производств и труднодоступности». Но очевидно, что главная проблема Тувы – это Шолбан Кара-оол и его правящая Тувой воровская команда, поддерживаемая Шойгу. Можно сколько угодно пенять на необходимость «особого подхода к вопросам развития Тувы» и бесконечно искать «нестандартные решения проблем, которые сдерживают рост экономики». Но всё это бесполезно, если не брать во внимание, что самая главная «проблема, которая сдерживает рост экономики» республики – это сам Шолбан Кара-оол. И не случайно он «особо рассчитывает именно на научное сообщество Тувинского государственного университета, как ведущего регионального научно-образовательного центра».

Затем Глава правительства привёл «неправильный» пример Монголии. Там он увидел процветающее «производство по обогащению угля». При этом оно совсем не переживает от того, что завод находится от «месторождения в 440 км», и «уголь возят на грузовиках» для его последующей переработки. Месторождения угля в Туве находится на расстоянии менее 400 км от железной дороги, однако Кара-оол 13-й год объясняет нищету жителей республики транспортной изолированностью республики и ленью населения, не желающего работать. А в Монголии люди «полны энтузиазма, как в советские времена», «одержимы идеей строительства» и не ищут оправданий неудачам. Премьер заявил о «необходимости создавать собственные производства в Туве по примеру Монголии». Но там нет Кара-оола и Шойгу. А у нас – есть. Поэтому, наверное, власти не могут найти в Туве другое месторождение, пригодное для производства цемента, чем священную для верующих тувинцев гору Хайыракан.

ТУВЕ – ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!

8 ноября состоялось «очередное заседание Совета при главе Тувы по поддержке гражданских инициатив». Обсуждали тему «загрязнение воздушного бассейна города Кызыла: пути решения проблемы». С докладом выступили «Ш. Хопуя – первый заместитель Председателя Правительства РТ – министр природных ресурсов и экологии РТ и мэр города Кызыла Карим Сагаан-оол». Обсуждаемая проблема «появилась не сегодня и не вчера» и всем хорошо знакома – о необходимости решить проблему сажи в Кызыле чиновники говорят давно и много. Правда, ничего для этого не делая. Не обогащая уголь, не изготавливая из него брикеты и не газифицируя города и села.

И на этот раз Хопуя не сказал нам ничего толкового. Он лишь озвучил статистику: «в Кызыле проживает более 117 тысяч человек», здесь «свыше 14 тысяч частных домовладений, которые в год сжигают 105 тысяч тонн» необогащённого, не переработанного и никак не подготовленного для сжигания в печах без выделения сажи угля. К примеру, Кызылская ТЭЦ, потребляющая в 3,5 раза больше угля, такого урона природе и воздушному бассейну столицы не приносит, поскольку «использование фильтров и современных технологий позволило энергетикам в разы сократить выброс сажи».

В загрязнение кызылского воздуха «свою могучую лепту вносят свыше 61 тыс. единиц бензинового транспорта», из которых «всего 131 машина ездит на газовом топливе». И все его мысли сошлись на том, что «на газ нужно переводить как можно больше частного и государственного транспорта». «В 2019 году запланировано подключение шести объектов: школы № 10, ООО «Тувамебель», торгового центра «ДНС» по ул. Дружба, церкви, ДК «Енисей» и автобазы «Почты России» к Кызылской ТЭЦ.

А затем зампред сморозил откровенную чушь, предложив «наладить производство брикетированных углей на базе МУП «Благоустройство». Цена вопроса – «5 млн. рублей». И якобы уже через пару недель «планируется запуск изготовления угольных брикетов составом: картон, угольная пыль, вода, смешивание каа-хемского, межегейского и других углей». Он привёл пять вариантов решения проблемы, не один из которых неосуществим. Но всё же самое спорное предложение – это налаживание технологически сложного производства брикетов на предприятии, которое никак не сподобится мести мусор на улицах и откачивать воду после дождей и которым руководит обыкновенный бывший водитель без образования.

Выступил и «мэр Кызыла Карим Сагаан-оол», который «поделился информацией о планах на ближайшее будущее». Он похвалил себя за то, что Кызылская ТЭЦ «снизила выбросы на 12%» и, благодаря техническим решениям, «дополнительно добавила 31 килокалорию тепловой мощности». А «владельцам частного сектора» глуповатый мэр «предложил использовать сжиженный газ», как будто не знает, сколько он стоит в столице и почём обойдётся это тепло людям, которые из-за отсутствия денег вынуждены покупать уголь мешками. Да и сама «установка стоит 500 тысяч рублей на один дом», что тоже нищему населению не по карману. К тому же он признался: «когда люди просчитали последствия замены на газовое отопление, оказалось это совсем не выгодно».

Что же до брикетов, то мэр сообщил о том, что мэрия «завезла из Хакасии уголь», который намеревается «смешивать с бумажными бытовыми отходами», которые будут собирать на «полигоне ТБО». Понятно: мало кто верит, что «Благоустройство» в состоянии наладить производство брикетов из угля и мусора. И даже в случае их появления они вряд ли смогут помочь «сократить топливный расход и уменьшить его цену». Впрочем, подождём начала декабря 2019 года и узнаем, что могут работники «Благоустройства».

НА ОТДЫХ ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ

Кызылу давно был нужен «каток, да и спортивных сооружений в столице республики не слишком много». Так что «универсальный спортивный комплекс под надувным куполом» хоть был «изначально временным сооружением», польза от него была очевидной. «Надувной купол всем бы был хорош, вот только его эксплуатация обходилась очень дорого. Насосы, работающие днём и ночью, «съедали» электричества на многие миллионы в год». Да и простоял он недолго, и купол – «сдулся». «В конце июля 2017 года на Кызыл обрушился мощный ураган», который в мгновение ока «снёс надувную крышу стадиона». И спорткомплексу потребовался срочный капитальный ремонт.

Вот для повторного торжественного запуска в эксплуатацию этого сооружения после капремонта в Туву и прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Какое отношение имеет комплекс к обороне страны и зачем для участия в этой церемонии министр за казённый счёт прибыл к нам, так и осталось без ответа. Похоже, министр не очень разбирается в оборонных делах, к тому же имеет кучу свободного времени для обслуживания президента страны на охоте или рыбалке и участия в подобных мероприятиях. Впрочем, формально он прибыл в республику для «инспектирования горной бригады в Кызыле», хотя там он пробыл минут 20.

«Говорят, что настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду». «А потом наш «Нойон» провёл дружеский матч с «Красными звёздами». В связи с присутствием в зале министра Шойгу хоккеисты, игравшие матч, вынуждены были «видеть своих, чужих, Главу Тувы и министра обороны России». До того, как Шойгу «вбросил шайбу, сделали фото на память». На ней «Сергей Шойгу стоит между двух Шолбанов. Шолбан Валерьевич Кара-оол – Глава Тувы. А другой Шолбан – Байыр-оол, пока безработный хоккеист». Но ему пообещали «работу заливщиком на катке».

Матч смотреть Шойгу «не стал и вскоре удалился», он вылетел в Абакан, куда должен был прилететь на отдых Путин. Но спешил он зря – Путин там не появился.

КТО ПОЗАБОТИТСЯ О СТАРИКАХ?

В Сукпаке имеется «дом-интернат» для пожилых людей. «Пенсионеры из дома-интерната обратились с жалобой на холод и сырость в здании». Общественники «проверили, в каких условиях живут постояльцы социального учреждения», и сведения подтвердились: «пожилые люди мёрзнут в комнатах», в помещениях «повышенная влажность и плесень на стенах и потолках».

«Руководители учреждения» частично исправили ситуацию, в частности, «обработали стены от плесени», но до нормального существования пожилых людей в социальном заведении ещё далеко. К примеру, «необходимо заменить батареи в жилых комнатах». С божьей помощью сделали и эту работу. Общественники убедились, что «стены и потолки в комнатах повторно обработали специальными средствами от плесени и грибков».

Активист ОНФ «Александр Буланкин» оказался доволен своей работой. «Мы удостоверились, что работы провели качественно и предстоящие холода пенсионерам не страшны», – сказал он.

Остался один совсем простой вопрос: а без вмешательства ОНФ всё это сделать было невозможно? Неужели к каждому чиновнику нужно приставлять общественного контролёра? А если бы ОНФ в Туве не было, то старики замёрзли бы в своих холодных комнатушках или погибли бы от плесени? Как так случилось, что для людей всё делается из-под палки? Ведь есть же ответственные за это люди, которые получают немалую зарплату, да ещё и приворовывают у стариков.