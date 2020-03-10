Нынешнее правительство Тувы не способно решить проблемы республики

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу.

Председателю Правительства Российской Федерации

Мишустину Михаилу Владимировичу.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Михаил Владимирович!

Жители Тувы с благодарностью восприняли решение Правительства Российской Федерации о выделении Республике Тыва дополнительных 5 миллиардов рублей. На наш взгляд, разумное использование этих средств может создать стартовую базу для развития экономики республики и решения самых острых социальных проблем.

Вместе с тем у нас вызывает большое сомнение способность Правительства Республики Тыва эффективно использовать эти средства в интересах всех жителей республики. Нам известно, как оно последовательно упускало реальные возможности, предоставленные республике в последние 13 лет, когда в рамках приоритетных национальных проектов республике выделялись огромные средства. Часть которых была использована на неэффективные проекты, часть не освоена, а немалая их часть просто разворована.

В результате республика, которая в 2012 году скатилась на последнее место в рейтинге по качеству жизни населения среди регионов страны, всё глубже опускается вниз, еще больше увеличивая отставание от других регионов. Тува – это единственный регион России, где за последние 12 лет возросла численность бедного населения. В целом по России ситуация совсем иная.

Мы считаем, что ухудшение ситуации в Туве связано, прежде всего, с бесхозяйственным использованием в республике многомиллиардных бюджетных средств, выделяемых республике в рамках государственных программ и национальных приоритетных проектов. По нашей оценке, только на программы по развитию села республике были выделены из федерального бюджета не менее 8 миллиардов рублей, которые, однако, не решили ни одной проблемы села. У нас есть большие опасения, что такую же участь ждет очередная поддержка федерального центра.

На наш взгляд, Правительство РТ не только не в полной мере представляет реальную сложную ситуацию в республике, но и вообще не имеет четких ориентиров решения стоящих перед республикой проблем. При этом наше руководство не хочет слышать предложения своих граждан, что только усугубляет ситуацию. Предлагаемые нами предложения по Стратегии развития Тувы по имеющимся острым вопросам правительством просто игнорируются – они остаются без малейшей реакции с его стороны.

Особую тревогу вызывают попытки руководства Тувы скрыть трагизм с ситуацией бедности в республике. Для сглаживания картины нищеты Правительство РТ своими решениями последние годы снижает размер прожиточного минимума в республике, тем самым искусственно занижая численность населения, живущего в нищете. При стабильном росте цен на потребительские товары и услуги не было никаких объективных оснований для сокращения величины прожиточного минимума в республике. Нет сомнения, что это делается в целях сокрытия истинного уровня бедности в Туве, фактический уровень которой, по нашей оценке, уже превысил 60 процентов.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Михаил Владимирович!

На основании вышеизложенного, просим Вас дать поручения соответствующим должностным лицам:

• принять меры для недопущения очередного расточительного использования бюджетных средств в Туве. В этих целях просим провести экспертизу программ и проектов, финансируемых за счет дополнительно выделяемых 5 миллиардов рублей, с учетом и наших предложений. Мы готовы принять участие в их обсуждении в любом формате;

• провести проверку обоснованности снижения Правительством Республики Тыва размеров прожиточного минимума в 2016-2018 годах по сравнению с 2015 годом, которое, на наш взгляд, привело к замораживанию индексацию социальных выплат и МРОТ для сотни тысяч наших граждан.

С уважением,

В.Б. Яндай-оол, Заместитель Председателя Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ.

В.А. Молин, Председатель Союза русскоязычных граждан Тувы.

В.Б. Салчак, руководитель Общественного экологического движения «За Туву».