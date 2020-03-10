    Перекрёсток мнений

Аноним, 04-03-2020 #3[ru]

Бомбу замедленного действия под свою жопу заложил сам Якушев, сейчас ему пить боржоми слишком поздно!

Аноним, 04-03-2020 #4[ru]

Этот «Жир-трест» от китайцев «Лунсина» одно время не вылазил. Но, видимо, китайцы его раскусили. Поэтому его там не видно давно.

Аноним, 05-03-2020 #7[ru]

Время такое: только говно востребовано, только оно на поверхности...

Аноним, 06-03-2020 #8[ru]

Про главного лайкальщика, Лаптева, просим пояснить народу! Какой-то новый супер «государственный деятель» появился у нас в республике. Ананьин на его фоне нервно курит в сторонке.

Аноним, 06-03-2020 #9[ru]

Да с этим Якушевым всё понятно. По всей видимости, он делится деньгами с Карликом, вот ему всё и сходит с рук.

Аноним, 06-03-2020 #10[ru]

Да не всё ему сходит. За мошенничество с деньгами детей-сирот получил по суду хоть и условный, но всё же срок. Так что Карла его не от всего может отмазать.

Аноним, 06-03-2020 #11[ru]

Вы все демонизируете Кара-оола. Министры Бичелдей и Сат у него получили судебные приговоры. Бичелдей отделался условным сроком, а Сат сидит на Правом берегу, мотает реальный срок. Скоро другого министра осудят. Так что дело потихоньку движется. Да что там министры! Он даже своего племянникова Чигдена «отмазать» не сумел – тот уже сидит за махинации с деньгами. А параллельно условный срок получил его родственник Анай-оол – он вместе с Чигденом в Шагонаре «пилил» деньги, выделенные на ОВР.

Аноним, 06-03-2020 #12[ru]

Интересно, а Конвиз про все проделки Якушева опубликует материалы?

Аноним, 06-03-2020 #14[ru]

12, там же всё перечислено по порядку – значит, у Конвиза все материалы есть. Опубликует. Иначе зачем ему нужно было заводить всю эту бодягу? Это мина под Карлика. Якушев – только материал.

Аноним, 06-03-2020 #15[ru]

Тут интересная вырисовывается ситуация. Сначала Шойгу назначил руководителем Русского географического общества в Туве националиста Бичелдея. Тот, похоже, заворовался. Тогда Шойгу его быстренько поменял на Якушева. Но и тот пошёл по стопам Бичелдея. Срочно пришлось менять и того. Теперь оба они – уголовники с условными сроками. И с чего это Шойгу так тянет к жуликам и проходимцам? Наверное, потому что он сам тоже такой же. Заметьте: кто под руководством Шойгу хоть немного проработает, тут же начинает воровать.

Аноним, 06-03-2020 #16[ru]

Да на этом Якушеве клейма ставить негде. Из воров вор. Где бы не работал, обязательно что-нибудь присвоит. Интересно, а как Кара-оол его терпит? Он же и его, наверное, тоже обирает!

Аноним, 06-03-2020 #17[ru]

С Кара-оолами другая история. Он, скорее всего, ворует и для себя и для него.

Аноним, 06-03-2020 #18[ru]

Вообще-то Якушев большой специалист воровать бюджетные деньги. Так что, может быть, он Кара-оола и не обворовывает.

Аноним, 06-03-2020 #19[ru]

Ну конечно... Он мимо копейки не пройдёт. Так что и Кара-оола тоже обчистит.

Аноним, 06-03-2020 #20[ru]

Уважаемые жители Тувы! Поставьте свечки в церкви, чтоб сгинули (сгорели в аду) эта Кара-семейка и его старший шайтан! Достали они в доску. Убийцы. Воры. Жулики. насильники. Изменники Родины, все продают китайцам! Призываем ФСБ России открыть уголовные дела, действовать по Конституции РФ! Они разлагают нашу Родину на корню! Завтра будет уже поздно!

Аноним, 06-03-2020 #21[ru]

Леонид Кара-оол отдал обслуживание дороги Бояровка – Тоора-Хем своему родному по отцу брату Аркаше Байыр-оол. Тот ничего не делает, просто подписывает акты выполненных услуг и всё. А народ разбивается на этой забытом богом дороге. Сколько можно отмывать деньги!? Чуточку хоть имейте совесть! Леня, у тебя ведь дети ещё маленькие! Всё может вернуться в 10-кратном размере. Хватит подвергать целый район опасности! Присосался однако ты не на шутку. Но знай! Все наши беды отразятся на твоих детях!

Аноним, 06-03-2020 #22[ru]

Действительно, почему газета не проводит расследование про хищение федеральных денег при строительстве инженерно-лабораторного корпуса ТывГУ? Нужно этим заняться.

Аноним, 08-03-2020 #23[ru]

Путинский выползень шойгой прикрывается. Мерзость.

Аноним, 04-03-2020 #1[ru]

Уважаемые ветераны труда... Надейтесь!

Аноним, 04-03-2020 #2[com]

Как можно обращаться к тому, кто Карлика породил и к тому, кто с ним в доле?!

Аноним, 04-03-2020 #4[ru]

«Пришел я к горестному мнению от наблюдений долгих лет: вся сволочь склонна к единению, а все порядочные – нет!».

Аноним, 04-03-2020 #5[ru]

На голосование по поправкам Конституции РФ для власти главное – это явка. «МБХ медиа» уже кратко писало, какими именно словами россиян будут заманивать на участки для голосования. Расскажем об этом немного подробнее. В кремлевской методичке для агитаторов «Речевые модули для работы с различными целевыми аудиториями» указаны примеры агитации для шести разных групп: «пенсионеры», «патриотически настроенные», «лоялисты», «молодежь», «малоимущие», «критически настроенные». Для каждой из этих групп у Кремля нашлись свои слова.

Аноним, 04-03-2020 #6[ru]

Центризбирком распределил 14,8 миллиарда рублей из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Объявили на заседании председатель комиссии Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев.

Аноним, 05-03-2020 #8[ru]

Член СПЧ Генри Резник сказал «Ъ», что не намерен участвовать в этой работе, так как «возражает против 19 из 22 предложенных президентом поправок», а «ускоренная процедура изменения Конституции подрывает легитимность принятия любых решений»... Судья КС в отставке Тамара Морщакова согласна с Генри Резником: «Я против прекращения статуса судей президентом, это нарушает конституционный принцип их независимости».

Аноним, 06-03-2020 #13[ru]

Это как надо воровать, чтобы при увеличении дотаций из федерального бюджета в Туве увеличивалось численность бедных?!

Аноним, 06-03-2020 #14[ru]

Вы не переживайте – у Карлика имеется разрешение кормиться на дотациях.

Аноним, 06-03-2020 #15[ru]

Путин, Шойгу и Карлик – все они люди одного порядка. И то, что Карлик творит – всё с разрешения «сверху».

Аноним, 06-03-2020 #17[ru]

Воровать тоже нужно с умом. Чтобы населению что-то оставалось. Последнюю сигарету даже милиционер не отбирает!

Аноним, 06-03-2020 #18[ru]

У чёрных братьев нет чувства меры. Прут всё, что плохо лежит.

Аноним, 06-03-2020 #19[ru]

И то, что лежит хорошо – тоже сопрут! Не сомневайтесь!

Аноним, 05-03-2020 #2[ru]

«Глава УГРО сидит за убийство, глава ФНС – за коррупцию» – осталось посадить главного пахана этих шестерок.

Аноним, 06-03-2020 #3[ru]

Эти Сарыг-Донгак и Суге-Маадыр – все люди Кара-оола. Так что всё, что они творили, связано с Шолбаном Валерьевичем.

Аноним, 06-03-2020 #4[ru]

Скорее всего, Сарыг-Донгак сжёг парня по заказу чёрных братьев. Иначе бы он не насмелился. Поэтому дело так долго «висело».

Аноним, 06-03-2020 #5[ru]

Кара-оол лично ездил в Москву и просил Мишустина назначить Суге-Маадыр начальником республиканской налоговой.

Аноним, 06-03-2020 #6[ru]

Вся тувинская налоговая служба сформирована под Карлика. Её всю нужно разгонять. Там собралось одно жульё.

Аноним, 05-03-2020 #1[ru]

Чтобы защищать свои права, нужно для начала стать Гражданином, почувствовать себя хозяином своей земли. Если в среднем по России таких процентов 5 наберется, то в Туве и 1% нету...

Аноним, 06-03-2020 #2[ru]

Это как нужно считать прожиточный минимум, чтобы он в Туве был ниже Хакасии?! У нас все товары завозятся из Абакана. А свой уголь дороже хакасского втрое!

Аноним, 06-03-2020 #3[ru]

У нас и эл. энергия в 3 раза дороже, чем там. Действительно, кто это так насобачился «химичить»?

Аноним, 06-03-2020 #4[ru]

Таким образом Кара-оол пытается доказать Москве, что он успешно борется с бедностью.

Аноним, 06-03-2020 #5[ru]

Не с бедностью, а с народом он борется!

Аноним, 04-03-2020 #1[ru]

Екатерина Шульман говорила, что все эти новые партии не имеют права участвовать в выборах в Госдуму – сначала им надо поучаствовать в региональных выборах и получить хотя бы одного депутата на уровне региона. Так что всё это какое-то отвлечение внимания, дымовая завеса, за которой что-то скрыто от нас до поры до времени...

Аноним, 05-03-2020 #2[ru]

Очень напоминает «дембельский аккорд» – Путин выполняет свое последнее задание перед тем, как уйти. Хочет остаться в Истории. Как Господь оставил 10 заповедей, так Путин оставит нам свою Конституцию. Но мы же понимаем, что никуда он не уйдет, иначе уже на следующий день его повесят на ближайшем столбе...

Аноним, 04-03-2020 #1[ru]

Село продолжает умирать, несмотря на все громкие обещания чиновников. Из-за этого возникает целая цепочка проблем: безнадега на селе –> беднота бежит в столицу –> застраивают все пригороды частными домами –> возникают трущобы –> неконтролируемый криминал –> от печного отопления грязный воздух –> повышенная нагрузка на общественный транспорт и т.д. и т.п.

Аноним, 04-03-2020 #2[ru]

Ох и терпеливый народ Тувы! А как тогда ускорить социально-экономическое развитие вашего региона при такой откровенной беспринципности власти? Значит, правильно сказано об отсталости вашего региона по всем показателям. Просто позор Правительству Тувы!

Аноним, 05-03-2020 #3[ru]

Дорогие жители села Кара-Хаак! От Лаптева вы не дождётесь ничего доброго. Знаю его давно – это проходимец, псевдоактивист и псевдокомсомолец. Тунёвская портянка и болтун. Играл в КВН – вот и всё! Гоните его напрочь! Он вам такой КВН устроит, что от вашего села ничего не останется! Его для этого к вам и заслали. Держитесь!

Аноним, 06-03-2020 #5[ru]

Оюн в арбитраже выиграл суд у УФАС. Субсидия Агрохолдингу «Заря» оказалась законной! Минсельхоз поддержал УФАС и опозорился. Карлик – в шоке!

Аноним, 06-03-2020 #6[ru]

Зато теперь Оюну этих субсидий не видать, как своего носа!

Аноним, 06-03-2020 #7[ru]

А куда они денутся? Птицефабрика же одна – туда субсидии на птицеводство и пойдут – они заложены в бюджете республики на 2020 год.

Аноним, 06-03-2020 #9[ru]

Наивные люди. Субсидию Кара-оол заложил в бюджет, потому что надеялся обанкротить Агрохолдинг Оюна, а его сына – посадить. Не случилось. Теперь они думают, как из бюджета эти деньги убрать. Наверное, скажут: бросим деньги на борьбу с бедностью! И всё – плакала единственная тувинская птицефабрика! Без дотаций она, как и другие птицефабрики в стране, не выживет.

Аноним, 08-03-2020 #11[ru]

Говорят также, что в это село были израсходованы средства на строительство какого-то банно-прачечного комплекса. Только жители про это не знают даже. Потому что такого в селе не было вообще. Вот так и живём припеваючи, дорогие мои чиновники Тувы.

Аноним, 05-03-2020 #1[ru]

Коновалов, прежде чем вводить запреты на алкоголь, посмотрел бы на Туву хотя бы – сколько пили, столько и пьют! Только отравлений всяким шмурдяком стало больше. Или он тоже решил заняться водочным бизнесом? Кара-оол подсказал?

Аноним, 06-03-2020 #1[ru]

Ирина Николаевна – святой человек! И отличный педагог. Сколько детей она выучила! Но пришлось уехать – теперь живёт за Саянами.

Аноним, 06-03-2020 #2[ru]

Все приличные педагоги либо уехали из Тувы, либо собираются уезжать.

Аноним, 06-03-2020 #3[ru]

А врачи точно все уехали. Во всём виноваты Кара-оол и Дамба-Хуурак.

Аноним, 05-03-2020 #1[ru]

Медицина в России уничтожена. Сейчас мы живем только за счет старых кадров. Чтобы восстановить утраченное, понадобятся десятилетия! Если какой-нибудь вирус всерьез начнет распространяться, то очень быстро страна вымрет, и никакие Росгвардия и МЧС не помогут! Спасение утопающих – дело самих утопающих. Недаром люди не верят в нашу медицину и бегут из-под карантина.