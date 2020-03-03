Криминальная биография талантливого проходимца

ПОДРОСТОК ПОДАВАЛ НАДЕЖДЫ

И всё же в интересное время мы живём! Конечно, сегодняшние времена – это не то, что было при мушкетёрах Франции времён короля Людовика или Остапе Бендере периода НЭП. Но порой оказывается, что нас реально окружают весьма примечательные по своим данным люди с крепким упёртым характером. Об одном таком, безусловно, выдающемся проходимце я и хочу рассказать.

Жил-был мальчик Юра. В 1988 году окончил среднюю школу, затем – медицинский институт. Рос умным, прилежным и старательным. Потом это ему очень помогло в жизни. Но приносить людям радость, работая по специальности, не случилось. Времена пришли борзые, рисковые. И Юре очень захотелось шальных денег. К тому же работа по профессии оказалась не только скучной и малоинтересной, но и не очень доходной. Наверное, тогда в голове юноши и появилась фантазия на тему быстрого обогащения путём предоставления иных услуг государству. Думается, поначалу наш герой вовсе и не планировал заниматься мошенничеством. К тому же обманывать окружающих для него считалось делом недостойным. Эта мысль придёт к нему гораздо позже, когда он поближе сойдётся с главным чиновником республики Шолбаном и реально окунётся в мошенническую среду. А пока у него просто душа требовала масштабных дел. Серьёзных. И с приличным финансовым результатом. Поэтому Юра и подался в бизнес, забросив медицину. Поначалу он стал заниматься перевозкой угля Каа-Хемского угольного разреза за Саяны для последующих поставок на коксохимические заводы. Но о том, как кидал партнёров по углю, как использовал втёмную своего приятеля Андрея Янова, как подвёл его к уголовной статье, я расскажу попозже.

ГЕРОЙ ТРЕБУЕТ ВНИМАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

Предупреждаю заранее: читателям придётся набраться терпения. Поскольку исследования перипетий бурной деятельности нашего героя авантюрного типа в погоне за пиастрами содержат различные и не всегда чётко связанные между собой эпизоды. Смешивать которые считаю неправильным. Они смажут общую картину бурного секретного предпринимательства Юры через наивных подставных зиц-председателей, поверивших ему на слово. В итоге оставшихся в дураках – и без денег. Поэтому мне придётся из номера в номер публиковать отдельные картинки с выставки матёрого жулика. И вам представится перспектива раз в неделю окунаться в перипетии изощрённого мошенничества изрядного специалиста по части хитроумных комбинаций и терпеливо ждать следующего номера газеты. В общем, наберитесь терпения, уважаемый читатель. Надеюсь, предложенное чтиво вас позабавит. О подобных пройдохах газета так подробно, по-моему, ещё не писала со времён убийства Треппа.

ВРАЧ РЕШИЛ ОЗДОРОВИТЬ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ

Когда врач Юра решил заняться предпринимательством по части купи-продай, он, наверняка, не предполагал, какие таинства хранят для человека с высшим медицинским образованием деяния столь широкого профиля. Это занятие углём, транспортными перевозками, археологическими раскопками, торговля земельными участками, медицинским оборудованием, продуктами питания для детских сады, строительными материалами и ГСМ, строительством, осваиванием средств министерства труда и социальной политики, а также консультированием Главы республики и предоставлением ему различных сомнительных услуг. И ещё Бог знает чем. Ему и в голову, вероятно, не приходило, что путёвку в криминальную жизнь ему даст лично сам знаменитый земляк герой России Сергей Шойгу, назначив руководителем отделения Русского Географического общества.

Пускаясь в опасное плавание обогащения, он, наверное, и мысли не допускал, что процесс прикарманивания бюджетных средств прервётся привлечением его к уголовной ответственности за мошенничество с обвинительным, хоть и условным приговором. Тем более, что после вступления приговора в силу его можно будет смело и без опаски юридических последствий именовать не просто уголовником, но и мошенником и вором. В любом случае он точно не мог себе представить, что ему, человеку с несомненными талантами ловкого жулика и проходимца, придётся в целях личной безопасности от уголовного преследования и для введения в заблуждение потенциальных бизнес-партнёров, скрывать свою предпринимательскую деятельность за подставными людьми, не знающими тонкостей его сомнительного «бизнеса».

О том, что о нём думают люди, которым пришлось с ним столкнуться и которые доверились ему, вы, уважаемый читатель, узнаете из показаний. Весьма интересные истории рассказывали следователям и оперативникам МВД директор детского сада №15 Ольга Якушева и его так называемые «партнёры по бизнесу» Андрей Янов, Константин Юрочкин, Сергей Богусов, Ирина Гаврищенко, Сергей Ремнёв, Дашмир Куулар, Амыр Монгуш, Леонид Доржу и другие, оказавшиеся из-за него под прессом правоохранительных органов и понёсших из-за него материальные издержки.

В ПОИСКАХ ПАРТНЁРА БЕЗ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОШЛОГО

Выше я обмолвился о том, как наш герой «замутил» угольный бизнес, используя Андрея Янова. В конце концов, их совместная деятельность привела к утрате больших денег и возбуждению уголовного дела в отношении партнёра Юры. Но эту страницу биографии нашего героя я открою в другой раз. А сейчас расскажу о том, как наш герой сумел использовать Янова в другом качестве – как лица, пользующегося доверием.

Андрей, ещё не предполагая трагического финала их «дружбы», порекомендовал некоему Константину Юрочкину, с которым находился в доверительных отношениях, оказать Юре услугу – зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и передать право распоряжаться его полномочиями. При этом наивного парня убедили, что и делать-то ему ничего не придётся – всё будет делать «финансовый гений и волшебник» Юра. А за доверие к нему он будет делиться с ним доходами от бизнеса. Кроме этого простофиле пообещали на словах, что Юра будет оплачивать все расходы по бизнесу и даже платить все причитающиеся налоги с доходов от предпринимательской деятельности.

Янов заверил Юрочкина, что Юру знает давно и гарантирует его порядочность, поскольку тот – человек «исключительно надёжный». Хотя и авантюрного типа. Наверное, жулик первостепенный, но это даже неплохо. Поскольку он «своих не обманывает». А уж если и придётся кого обмануть, то только исключительно государство. При этом самому Юрочкину дурить никого не придётся – всё будет делать Юра. А Константину останется только исправно получать дивиденды и жить в своё удовольствие.

НА ДУРАКА НЕ НУЖЕН НОЖ

Так в жизни Юрочкина начался новый этап в его жизни. Он официально стал носить гордое звание ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ со всеми вытекающими из этого последствиями. Помните, как персонаж рекламы Лёня Голубков, ставший партнёром почившей в бозе компании МММ? Но тот вымышленный герой не был халявщиком, поскольку вносил деньги в кассу МММ. А от Юрочкина и этого не требовалось – достаточно было только оформиться как ИП и дать Юре доверенность на все случае жизни. А затем терпеливо ждать манны небесной.

Надо признать, Юра слово сдержал – сразу после передачи прав на использование его имени и полномочий он через Янова передал Юрочкину сначала 50 тыс. рублей, затем к ним от щедрот – ещё 10 тыс. рублей. В общем, лёд тронулся, господа присяжные заседатели! – воскликнул бы известный литературный герой Бендер. Так подумал и Юрочкин, получая первые деньги от сделки. И тут он сообразил: наконец-то его беспросветная жизнь поворачивается к нему ярким финансовым фасадом!

Однако эйфория длилась недолго. Поскольку после двух сравнительно скромных траншей финансовый поток от Юры к Константину как-то иссяк. Но, как оказалось позже, это было не последнее и не самое большое разочарование несостоявшегося нувориша.

РАСПЛАТА ЗА БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

Три года пролетели, как один день. Константин уже стал забывать про Юру, который взялся его осчастливить. И, похоже, уже не ждал от судьбы никаких подарков. Но тут у Константина Юрочкина неожиданно наступила чёрная полоса. И он понял смысл поговорки о бесплатном сыре в мышеловке – к нему вдруг стали приходить какие-то странные тревожные письма из налоговой инспекции. Финансовые пиявки государства неожиданно начали требовать с него оплатить государству неизвестно откуда взявшиеся огромные суммы налогов и штрафов. Он ничего не мог понять: никаких счетов он не открывал, никаких денег, кроме злополучных 50+10 тыс. рублей от Юры не получал. А фискалы с него требуют какие-то несусветные суммы?!

И он стал звонить Юре по телефону, оканчивающемуся на 28-71. И сообщать о своих неприятностях. К счастью, тот повёл себя вполне порядочно. Отнёсся к проблеме партнёра сердечно. И обещал непременно всё утрясти. Но не сиюминутно – человек он деловой, занятой, так что пока ему очень некогда... В любом случае обещал перезвонить, как только появится свободное время.

Но отчего-то всё не перезванивал и не перезванивал... А налоговики тем временем стали всё настойчивей и настойчивей требовать какие-то деньги, которые Юрочкину негде было взять. Но потом Юра оказался настолько занятым, что вообще перестал брать трубку – видимо, совсем зашился со своими финансовыми делами. Когда же ненасытные приставы начали взыскивать половину его пенсии, Константин понял: «дело пахнет керосином», и ему придётся платить за своего бессовестного «партнёра» всю оставшуюся жизнь.

Ему не оставалось ничего, кроме как обратиться к Андрею Янову с просьбой убедить его дружка Юру рассчитаться по задолженностям Константина перед государством, которые он на него «повесил». Выяснилось, что Константин каким-то странным образом получал от Минтруда республики какие-то сумасшедшие деньги и теперь необходимо их вернуть назад. Как вы понимаете, теперь об обещанных ему дивидендах он уже и не думал. Но и Янов ничем помочь ему не мог. Его самого уже вовсю таскали правоохранители за аферы, которые на него повесил сердечный друг Юра. И он был вынужден признаться, что Юра с ним на тему долгов общаться не желает.

Отчаявшись, Константин обратился в Госналогслужбу с заявлением о прекращении своей фиктивной предпринимательской деятельности. Однако там ему ответили, что прекратить его деятельность они не смогут до тех пор, пока он не рассчитается с задолженностью по налогам перед государством.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

Пришлось всё рассказать следователю Шаховой. К Юре пришли оперативники и поинтересовались: знает ли он Юрочкина? На удивление тот отказываться от знакомства с ним не стал. Но поведал им собственную версию их совместной бизнес-деятельности. С его слов выходило, что не он втянул Константина в криминальную историю, а сам Юрочкин предложил ему в 2011 году взаимовыгодное сотрудничество с целью извлечения прибыли.

Юра должен был обеспечить наличие средств в предприятии, а Константин должен был получить юридический статус, став предпринимателем. Юрочкин зарегистрировался и выдал ему генеральную доверенность на представление его интересов, в том числе на распоряжение финансами. После этого Юра полностью взял в свои руки руководство бизнесом, сам осуществлял приобретение, продажу, погрузку-разгрузку товаров. А Юрочкину якобы платил зарплату от 20 до 50 тыс. в месяц. Остальную прибыль Юра по договорённости с Константином забирал себе, поскольку Константин фактически не принимал никакого участия в бизнесе. Затем вообще ни с того ни сего стал злоупотреблять спиртным. А потом и вовсе выехал за пределы республики. Потому совместный бизнес партнёров сначала пошёл на спад, а затем окончательно «приказал долго жить». Когда его спросили, откуда брались грузовики для перевозки грузов, Юра перевёл стрелки на свою жену.

Но об этом, как и о том, кто такой этот проходимец Юра и как его жена-педагог стала предпринимателем и что она показала на допросе – в следующий раз.

Продолжение следует.

Кондрат Пчёлкин