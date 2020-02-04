Прокурор Боровков заодно с жуликами Тувы?

Генеральному Прокурору России

И.В. Краснову

ЗАПРОС

Уважаемый Игорь Викторович!

Газета «РИСК» систематически публикует материалы, свидетельствующие о наличии коррупции в органах власти Республики Тыва. По наиболее резонансным публикациям редакция газеты обращается в прокуратуру Республики Тыва с запросами. Как правило, ответы на запросы редакции поступают в срок. Но часто бывает, что это ответы не по существу. Однако бывают случаи, что прокуратура Тувы игнорирует сигналы о коррупции в органах власти и фактически способствует злоупотреблениям чиновников.

Так, в газете была размещена информация о том, что прокурор РТ Боровков А.Н. сначала обратился в Арбитражный суд о признании заключённого задним числом по взаимному сговору заказчика и подрядчика договора о строительстве инженерных сетей стоимостью в 68 млн. рублей между ООО «Энергострой» и ГКУ РТ «Госстройзаказ», а затем, перед вынесением решения суда, отказался от своих требований в части взыскания в пользу бюджета с недобросовестного подрядчика 68 млн. рублей. В итоге договор был признан недействительным, а мошенническим образом полученные бюджетные деньги остались у мошенников, поскольку прокурор Боровков вдруг проявил такое странное малодушие.

Редакции газеты показалось, что сам Боровков такого указания давать не мог, поскольку вряд ли он состоит в коррупционной связи с руководителем ООО «Энгергострой» Крапивиным. Решили, что все эти действия, направленные на незаконное присвоение бюджетных средств, делаются за спиной прокурора республики Боровкова и им лично не санкционированы. В связи с этим редакция обратилась 4 декабря 2019г. с соответствующим запросом к самому прокурору Боровкову.

В соответствии с действующим законодательством прокурор обязан направить ответ на запрос в месячный срок с момента его направления. Однако по состоянию на 1 февраля, то есть спустя почти два месяца после направления запроса прокурору, в редакцию ответа не поступало.

Это косвенно подтверждает, что прокурор РТ Боровков А.Н. если и не инициировал действия, направленные на хищение бюджетных средств, то по крайней мере, был в курсе позиции своего представителя в суде.

У редакции нет оснований утверждать, что прокурор Боровков получил взятку. И его поведение объясняется только этим. Однако такая позиция прокурора региона подрывает доверие граждан к органам прокуратуры, к закону и правосудию.

Противоправность поведения чиновников и руководства ООО «Энергострой» при проведении торгов уже доказана судом. Незаконный сговор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» при заключении государственного контракта был направлен на незаконное получение ООО «Энергострой» бюджетных средств.

Действия прокурора Боровкова по «дарению» жуликам более 66 млн. рублей бюджета Тувы тем непонятнее, что одновременно он лично пытался необоснованно взыскать с фермерского хозяйства «Агрохолдинг «Заря» 32 млн. рублей субсидии, выделенной на развитие птицеводства республики. Хотя наверняка предполагал, что в случае успеха будет ликвидировано птицеводство целого региона. Действия прокурора носят очевидно конъюнктурный характер, причины которого можно выяснить только оперативно-следственным путём.

Учитывая особую опасность содеянного, прошу Генеральную прокуратуру России провести проверку обстоятельств отказа представителя прокуратуры Тувы в Арбитражном суде Республики Тыва от взыскания с ООО «Энергострой» незаконно полученных бюджетных средств в сумме 66 607 423 рублей.

При подтверждении факта прошу передать материалы в СКР для последующего возбуждения и расследования уголовного дела в отношении виновных лиц.

Прошу также обязать прокурора Тувы неукоснительно исполнять требования ФЗ «О СМИ» и своевременно реагировать на журналистские запросы.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации и запроса прокурору РТ от 04.12.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров