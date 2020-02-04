Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
улица Калинина ночью. Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 106
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 55
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 4, 4 февраля / Прокурор Боровков заодно с жуликами Тувы?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№4, 4 февраля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокурор Боровков заодно с жуликами Тувы?

Генеральному Прокурору России
И.В. Краснову

ЗАПРОС

Уважаемый Игорь Викторович!

Газета «РИСК» систематически публикует материалы, свидетельствующие о наличии коррупции в органах власти Республики Тыва. По наиболее резонансным публикациям редакция газеты обращается в прокуратуру Республики Тыва с запросами. Как правило, ответы на запросы редакции поступают в срок. Но часто бывает, что это ответы не по существу. Однако бывают случаи, что прокуратура Тувы игнорирует сигналы о коррупции в органах власти и фактически способствует злоупотреблениям чиновников.

Так, в газете была размещена информация о том, что прокурор РТ Боровков А.Н. сначала обратился в Арбитражный суд о признании заключённого задним числом по взаимному сговору заказчика и подрядчика договора о строительстве инженерных сетей стоимостью в 68 млн. рублей между ООО «Энергострой» и ГКУ РТ «Госстройзаказ», а затем, перед вынесением решения суда, отказался от своих требований в части взыскания в пользу бюджета с недобросовестного подрядчика 68 млн. рублей. В итоге договор был признан недействительным, а мошенническим образом полученные бюджетные деньги остались у мошенников, поскольку прокурор Боровков вдруг проявил такое странное малодушие.

Редакции газеты показалось, что сам Боровков такого указания давать не мог, поскольку вряд ли он состоит в коррупционной связи с руководителем ООО «Энгергострой» Крапивиным. Решили, что все эти действия, направленные на незаконное присвоение бюджетных средств, делаются за спиной прокурора республики Боровкова и им лично не санкционированы. В связи с этим редакция обратилась 4 декабря 2019г. с соответствующим запросом к самому прокурору Боровкову.

В соответствии с действующим законодательством прокурор обязан направить ответ на запрос в месячный срок с момента его направления. Однако по состоянию на 1 февраля, то есть спустя почти два месяца после направления запроса прокурору, в редакцию ответа не поступало.

Это косвенно подтверждает, что прокурор РТ Боровков А.Н. если и не инициировал действия, направленные на хищение бюджетных средств, то по крайней мере, был в курсе позиции своего представителя в суде.

У редакции нет оснований утверждать, что прокурор Боровков получил взятку. И его поведение объясняется только этим. Однако такая позиция прокурора региона подрывает доверие граждан к органам прокуратуры, к закону и правосудию.

Противоправность поведения чиновников и руководства ООО «Энергострой» при проведении торгов уже доказана судом. Незаконный сговор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» при заключении государственного контракта был направлен на незаконное получение ООО «Энергострой» бюджетных средств.

Действия прокурора Боровкова по «дарению» жуликам более 66 млн. рублей бюджета Тувы тем непонятнее, что одновременно он лично пытался необоснованно взыскать с фермерского хозяйства «Агрохолдинг «Заря» 32 млн. рублей субсидии, выделенной на развитие птицеводства республики. Хотя наверняка предполагал, что в случае успеха будет ликвидировано птицеводство целого региона. Действия прокурора носят очевидно конъюнктурный характер, причины которого можно выяснить только оперативно-следственным путём.

Учитывая особую опасность содеянного, прошу Генеральную прокуратуру России провести проверку обстоятельств отказа представителя прокуратуры Тувы в Арбитражном суде Республики Тыва от взыскания с ООО «Энергострой» незаконно полученных бюджетных средств в сумме 66 607 423 рублей.

При подтверждении факта прошу передать материалы в СКР для последующего возбуждения и расследования уголовного дела в отношении виновных лиц.

Прошу также обязать прокурора Тувы неукоснительно исполнять требования ФЗ «О СМИ» и своевременно реагировать на журналистские запросы.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации и запроса прокурору РТ от 04.12.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 129 раз)

 risk-inform.ru/article_8503.html
+2

Остальные материалы номера 4:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Почему прокуратура не реагирует на казнокрадство? (№3, 28 января)
» Проверка строительства «Дворца молодёжи» затягивается (№3, 28 января)
» Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции (№3, 28 января)
» Остановите воровство бюджетных средств на стройке «Дворца молодёжи»! (№51, 24 декабря)
» За воровство миллионов – мелкие копеечные штрафы (№49, 10 декабря)
» Прокурорская индульгенция (№49, 10 декабря)
» Прокуратура Тувы потворствует коррупционерам? (№48, 3 декабря)
» Крокодиловы слёзы тувинской власти (№47, 26 ноября)
» Кто ответит за провал Национальных проектов в Туве? (№46, 19 ноября)
» Загнивающее правительство попало под пресс (№42, 22 октября)
» Чиновники Тувы занимаются фальсификациями на выборах? (№41, 15 октября)
» Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки? (№37, 17 сентября)
» Дикие криминальные выборы (№36, 10 сентября)
» Обзор прессы (№33, 27 августа)
» Казнокрадство – без страха и стеснения (№31, 13 августа)
» Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано (№30, 6 августа)
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки (№27, 16 июля)
» Прокуратура: «Вертолёт летал за больным». А Шолбан Кара-оол – заяц-безбилетник? (№26, 9 июля)
» Зачем нам такая прокуратура вместе с её прокурором Боровковым? (№25, 2 июля)
» Обзор прессы (№25, 2 июля)
» Счётная палата Тувы покрывает коррупцию чиновников? (№24, 25 июня)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Почему Счётная палата Тувы не реагирует на чиновную коррупцию? (№22, 11 июня)
» Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования! (№21, 4 июня)
» Изворотливое жульё и вечно опаздывающая прокуратура (№20, 28 мая)
» Затяжные бои с коррумпированными министрами тувинского правительства (№19, 21 мая)
» Самолёты куплены с нарушением законов, но сроки привлечения к ответственности истекли (№19, 21 мая)
» Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано (№18, 14 мая)
» Организованное преступное сообщество в Туве: А где прокуратура? (№18, 14 мая)
» На госзакупках в Туве совершаются сотни нарушений в год! (№14, 9 апреля)
» Почему прокуроры вместо борьбы с коррупцией запугивают журналистов? (№14, 9 апреля)
» Прокуратура: Коррупции на стройке «Терапии» нет, а вот журналисты злоупотребляют! (№14, 9 апреля)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

– Шла шаша по шосе... Шла сасша по соше... Блин... Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла сухое хлебобулочное изделие.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank