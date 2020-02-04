    Обзор прессы

МЭРИЯ КЫЗЫЛА С ПОНИЖЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В соответствии с Конституцией РФ наша страна – демократическое социальное государство. Это значит, что все проблемы в России должны решаться под углом прав гражданина. Где-то, может быть, так оно и происходит. Но не в Туве и её столице Кызыле. О том, как относятся к людям в Кызыле, рассказала журналист «ПИ» на примере «нескольких семей, проживающих в центре Кызыла в доме по адресу: Кочетова, 41».

История этого дома «общей площадью 208,3 кв.м.», такова: «во времена ТНР построили здание для первой аптеки в Туве». Время шло, аптека перебралась в другое помещение, а здание переоборудовали под жильё. Правда, «без фундамента и без всяких удобств». Но «в самом центре Кызыла, рядом с кинотеатром». Как раз наискосок от Кызылского городского суда. Здание числилось за «унитарным предприятием «Тывафармация», которое в 2006 году было ликвидировано по банкротству. Потом дом с земельным участком перепродавался несколько раз. И вот «в июле 2011 года М. продаёт дом И.». Жильцы проживают в квартирах на правах социального найма. И тут выясняется: «по документам здесь живут какие-то другие люди», у которых и прав-то нет! Сразу же развернулась настоящая война за дом-развалину.

А всё дело в том, что «земельный участок в центре города – лакомый кусочек». Видимо, кто-то типа Якушева или Богусова решил поживиться. А чтобы «получить землю, надо убрать дом». А в доме – «6 квартир, и в каждой живут люди». Вот тут-то «и началась судебная эпопея». «Жильцы хотели оспорить заключённый 20 марта 2006 года в результате торгов в виде открытого аукциона от 10 мая 2005 года договор купли-продажи этого жилого дома» и «договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 2 октября 2008 года». Однако выяснилось, что «срок давности прошёл», и ничего отменить невозможно – за сроками «признать все эти договоры недействительными суд не может».

В поисках выхода из создавшегося положения «жильцы тщетно пытались избавиться от своего «хозяина». Но добились только одного: суд вынес решение, что «истцы, которые всё время жили в этом доме, обладают правом пользования спорным жилым помещением» на правах найма. Но владельцем здания и земельного участка оставался прежний хозяин. И тогда уже «собственник затеял тяжбу с каждым отдельным жильцом». Правда, безуспешно. После чего новые тувинские буржуи ввели в бой с жильцами злополучного дома «тяжёлую артиллерию» – на стороне «толстых кошельков» «в битву вступила мэрия».

Серьёзно помочь владельцу здания чиновники не смогли, но «28 апреля 2015 года мэрия Кызыла принимает решение о сносе жилого дома» как ветхого и «представляющего угрозу для жизни и здоровья граждан». А вот «про жильцов» бюрократы как раз «опять забыли», хотя в Постановлении записано: «дом подлежит сносу после выселения жильцов». Хитроумные крючкотворы мэрии подстроили жильцам ловушку, не записав, что им «будет предоставлено другое жильё». Про людей, как всегда, забыли... В связи с чем встал вопрос: а куда людей девать – «на улицу»? Не решив этой проблемы, чиновники не стали ломать голову проблемой будущего жильцов аварийного дома, и «мэрия вскоре забыла и о своём постановлении».

В апреле 2018 года вышло очередное постановление мэрии, по которому «этот дом вообще должен быть снесён, а жильцов предполагалось отселить до 20 октября 2018 года». Вот тут и выяснилось, что злосчастных жильцов шести квартир отселять некуда, поскольку республика «программу переселения» провалила! Но, как говорится, пришла беда... Когда жильцы дома «устав ждать, пошли в мэрию, чтобы узнать, когда их переселят в новые квартиры», то им ответили: никогда! Поскольку после сноса жильё получат не они, а «владелец здания». А о них уже «и речи нет»! Так как у Минстроя РТ «в списках не жильцы дома, а владелец», который имеет право на «получение огромной квартиры, равную по площади жилым помещениям, в которых проживают шесть семей – 208 кв. метров». Но при этом никто понятия не имеет, «куда девать жителей ветхого дома»? Просто в рамках Программы переселения «этих жителей как будто бы действительно нет». И потому «куда деваться жителям исторического дома, никто не знает».

Снова напоминаем о том, что Россия – социальное государство. И судьба людей властям не должна быть безразлична. Да, действительно, дом – собственность некоего гражданина. Он за неё деньги платил. И право его на жилую площадь в «208 кв. метров» законно. Но и про людей забывать нельзя. Власть просто обязана найти средства и предоставить шести семьям нормальное благоустроенное жильё. К тому же в стране рассматривается программа реновации жилья, по которой все жильцы, проживающие не то что в аварийном, а просто некомфортном жилье должны быть переселены в новое современное жильё. Но это – в России. В Туве об этом говорить рано. В данном случае «жильцы рады бы сами освободить этот дом и эту землю. Вот только идти им некуда». И властям до этого дела нет.

Выяснилось: одна из семей этого дома «стоит в очереди на улучшение условий ещё с прошлого века». А воз и ныне там, «говорят, обещанного три года ждут» – а они ждут уже «33(!)» года. И после этого скажите: есть ли у тувинских властей совесть и социальная ответственность перед людьми?

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ В ТУВЕ

Шолбан Кара-оол управляет республикой почти 13 лет. Одной из неприятных примет его правления стали бездомные собаки, коих число превысило все мыслимые масштабы. Только «в 2019 году в Кызыле за медпомощью обратились 284 человека, покусанных собаками». Но в последнее время «собак в Туве и в частности в Кызыле за последний год стало ещё больше». Но странное дело: у нас «безнадзорными животными по сути никто не занимается». Говорят, что «Минсельхоз республики проводит акции по льготной стерилизации и вакцинации как домашних питомцев, так и бездомных. Волонтёры спасают жизни бродячих и брошенных кошек и собак и вносят небольшой, но весомый вклад в сокращение популяции бездомышей». Только никто этой кипучей деятельности не отмечает. Видимо, она происходит исключительно на бумаге – чиновники тупо «осваивают» бюджетные деньги. В общем, в республике «чёткой и системной работы в этом направлении нет».

Да что там в республике – даже в столице Кызыле мэрия этой проблемой не занимается, хотя «положения федерального закона №498 о гуманном обращении с животными, не имеющими хозяев, чётко регулируют всю деятельность в отношении с безнадзорными кошками и собаками и работу приютов для них». Но у нас даже нет «ответственных и заинтересованных лиц, нет средств на строительство приюта, и как итог – нулевой результат». Вернее, результат отрицательный – голодных бездомных собак становится всё больше и они уже угрожают здоровью, а порой и жизни людей.

Журналист «ПИ» «под видом некой бдительной гражданки я поинтересовалась в муниципалитете, кто же выезжает по жалобам жителей Кызыла». Оказалось, что мэрия на такие вызовы не ездит – просто «все «сигналы» о скоплении бездомных псов передаёт специалистам Минсельхоза республики». Однако «в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ выяснилось, что и эта структура ничем таким не занимается». Тем временем, «пока неофициальные ловцы собак находятся в подполье, а волонтёры находят на улицах трупы собак, Минсельхоз пытается передать государственные полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных опять-таки муниципалитетам».

Но вопрос в том, где взять деньги на отлов собак? Подсчитали, что на решение проблемы собак необходимо 7 млн. рублей в год – правда, это – «лишь половина от общей суммы, в которую обойдётся начало реализации закона». Вторую половину нужно найти. Когда-то мэрия Кызыла «определяла под питомник неиспользуемую территорию Зверофермы», однако она «своё решение быстро переиграла». И дело заглохло...

Впрочем, странно было бы ждать от мэра Кызыла Сагаан-оола заботы о бездомных собаках, когда его не интересует даже судьба живых людей... Но «если не решить этот вопрос сейчас, то худшие опасения превратятся в реальность, не дай Бог, случится трагедия, и тогда ответить придётся всем» – «Генпрокуратура спросит за неисполнение закона».

ДАЛЬНОВИДНАЯ ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА: ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...

Глава Тувы Шолбан Кара-оол любит почудить. Поэтому он раз за разом инициирует за счёт тощего бюджета республики сомнительные диковинные новации. На днях, «22 января», «в правительстве Тувы обсудили новую губернаторскую инициативу «Новая жизнь». Если кто-то подумал, что Шолбан Валерьевич решил осчастливить всё население республики перспективами «Новой жизни» без нищеты, то сильно ошибся. На сей раз он озаботился не законопослушными гражданами, живущими за чертой бедности, которых статистика насчитала числом более 40% от всего населения республики, а лишь «бывшими заключёнными».

В рамках кара-ооловских инициатив бывшие заключённые после отбытия предусмотренного приговором срока от государства получат «в пользование скот». Как отмечает «ПИ», «количество официально зарегистрированных безработных в Туве – около 30 тыс.». Из них «346 человек – бывшие заключённые» – чуть более 1% от всех безработных. Вот о них-то и решил позаботиться тувинский губернатор.

По замыслу Кара-оола, «губернаторский проект как раз и должен решить проблему трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы». Но уже и из этого числа выделили тех, кто будет иметь преимущество при получении скота – «начальник УФСИН по Туве Д.Обломий высказал мнение, что приоритетом должны обладать те, кто из мест лишения свободы освободился условно досрочно».

Проект готовится с размахом, как будто Тува – это некие Арабские Эмираты с их нефтью и газом. Предполагается, что «участникам проекта раздадут по 200 баранов или 20 коров». А «тере-хольцы могут получить яков». «Из республиканского бюджета» на реализацию губернаторского проекта «выделят по 800 тысяч рублей каждому» бывшему зеку. Кроме этого, «муниципалитеты» будут обязаны за счёт своих тощих бюджетов «возместить затраты на строительство домов и кошар» для бывших заключённых. А всего «реализация инициативы требует 118 млн. рублей» из бюджета. Но Шолбану Кара-оолу этих денег не жаль: «это огромная поддержка бывших заключённых», говорит он. Но есть и ограничения – «кандидату на получение господдержки должно быть не более 40 лет», что при постоянно молодеющей преступности Тувы не будет большим препятствием.

И его не настораживает даже то, что «чабанские стоянки участников проекта» скорее всего «превратятся в сборище маргиналов», и «этот проект» вполне может стать источником финансирования преступного мира, «снабжая так называемые «общаки». Кара-оол решил на сей счёт посоветоваться с зеками и «посетил ИК №1, где отбывают наказание осуждённые за тяжкие и особо тяжкие преступления», в том числе его бывший подчинённый – министр строительства В.Сат. Заключённые инициативу их последующего содержания после отсидки срока за счёт бюджета республики поддержали.

Думается, единство мышления губернатора Тувы и зэков не случайно. Как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Проблема жизни бывших зеков для Шолбана Кара-оола не чужда – прошло не так много времени, как откинулся с Шагонарской зоны его брат Леонид, осуждённый за наркотрафик. И Шолбан Валерьевич приложил немало сил, чтобы Леонид встал рядом с ним в строй, возглавив Боевое братство. Да и вообще, честно говоря, если бы не поддержка Шойгу, не только всё ближайшее окружение Кара-оола, но и он сам вполне могли бы очутиться в местах не столь отдалённых. Достаточно вспомнить историю с выбитым глазом охранника боулинг-клуба Ивановым, которая для Шолбана Кара-оола закончилась благополучно.

Ну, а если проанализировать деятельность Кара-оола и его команды после 2007 года, то становится очевидной своевременность заботы губернатора о тех, кто отбыл срок наказания. И примеров тому немало. Его бывшие коллеги-губернаторы Белых, Хорошавин и Гайзер не инициировали подобной программы и теперь, наверное, жалеют об этом. Их имущество, нажитое «непосильным криминальным трудом» конфисковано. Так что гарантия даже в 20 коровёнок за счёт бюджета Кара-оолу в случае повторения судьбы его бывших коллег, попавших под дамоклов меч правосудия, нашему губернатору не помешает.