Чиновники Тувы саботируют мусорную реформу?
Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.
ЗАПРОС
Уважаемый Александр Николаевич!
Газета «РИСК» в №3 от 28.01.2020г. на стр. 2 в «Обзоре прессы» в публикации «Странные манёвры вокруг мусорной реформы» была размещена информация о том, что «свыше 2,6 млн. рублей должны оператору бюджетные организации».
Фактически речь идёт о злоупотреблении полномочиями и нарушении чиновниками Бюджетного Кодекса России. Такие действия властей являются препятствием для реализации мусорной реформы в Российской Федерации, создают экологическую угрозу жителям республики. Столица Тувы г.Кызыл фактически завалена мусором, вокруг которого группируются бродячие собаки. Всё это создаёт опасность для жизни и здоровья граждан.
Учитывая выше сказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку обстоятельств саботажа мусорной реформы в Туве и особенно – Кызыле.
При подтверждении фактов прошу передать материалы в следственные органы для последующего принятия процессуального решения.
Об итогах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.
Копию публикации прилагаю.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров