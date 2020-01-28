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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 4, 4 февраля / Чиновники Тувы саботируют мусорную реформу?
   
 
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№4, 4 февраля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Чиновники Тувы саботируют мусорную реформу?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №3 от 28.01.2020г. на стр. 2 в «Обзоре прессы» в публикации «Странные манёвры вокруг мусорной реформы» была размещена информация о том, что «свыше 2,6 млн. рублей должны оператору бюджетные организации».

Фактически речь идёт о злоупотреблении полномочиями и нарушении чиновниками Бюджетного Кодекса России. Такие действия властей являются препятствием для реализации мусорной реформы в Российской Федерации, создают экологическую угрозу жителям республики. Столица Тувы г.Кызыл фактически завалена мусором, вокруг которого группируются бродячие собаки. Всё это создаёт опасность для жизни и здоровья граждан.

Учитывая выше сказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку обстоятельств саботажа мусорной реформы в Туве и особенно – Кызыле.

При подтверждении фактов прошу передать материалы в следственные органы для последующего принятия процессуального решения.

Об итогах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 108 раз)

 risk-inform.ru/article_8502.html
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