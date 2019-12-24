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Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
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№51, 24 декабря 2019 года.

Холопы дерутся – у народа чубы трещат

Холопы дерутся – у народа чубы трещат

Газета не раз описывала ситуацию, как коррумпированная власть Тувы борется за право присваивать деньги, предназначенные для уборки и утилизации мусора в республике. А в борьбе за бабло, как известно, все способы хороши. Правительство дало указания министерствам, бюджетным организациям, муниципалитетам и управляющим компаниям саботировать работу ООО «СТ-ТБО», получившему по конкурсу право быть единственным в Туве Региональным оператором по обращению с коммунальными отходами.

Сначала оно обязало Министерство строительства Тувы отменить результаты конкурса, который оно провело, и тем самым признать недействующим статус «СТ-ТБО» как Регионального оператора. Однако фокус не удался – Арбитражный суд отказал Минстрою. В ответ «СТ-ТБО» вчинило иски Минстрою и восьми управляющим компаниям. Ход оказался не только удачным, но и эффективным: иски удовлетворяются с пугающей регулярностью.

Однако самым глупым и исполнительным оказался племянник Главы правительства К. Сагаан-оол, пристроенный в кресло кызылского мэра. Он с азартом, достойным лучшего применения, не только саботирует работу Регионального Оператора, но и дошёл до открытого публичного вранья. 20 декабря 2019 года мэр в прямом эфире сети Instagram позволил себе с уверенностью заявить о том, что якобы вопрос решён. И 21 января ООО «СТ-ТБО» будет лишено статуса Регионального оператора, а Соглашение с Минстроем будет расторгнуто и придёт МУП «Благоустройство» у которого на сегодня тариф за вывоз мусора больше, чем у регионального оператора и составляет 580 рублей. А как выяснилось после проверки УФАС, они незаконно получили 47 миллионов субсидии за 2018-2019 годы, т.е., как говорилось ранее, по исполненному контракту за благоустройство города Кызыла и за те же работы возмещалась субсидия из казны. А эти деньги могли бы пойти на оснащение детских садов и прочие удобства для жителей. Однако, странное дело, надзорные органы никаких мер к расхищению бюджета не принимают.

Очень удивительное заявление. Во-первых, откуда у мэра Кызыла достоверные сведения о том, какое решение примет суд через месяц? Это говорит о том, что либо мэр Кызыла – лжец, либо о том, что между исполнительной властью и Арбитражным судом существует некое кулуарное коррупционное соглашение о решении вопроса не в пользу Регионального оператора. Во-вторых, тем самым мэр Сагаан-оол ставит в двусмысленное положение Кызылский городской суд и уважаемую судью Ооржак А.М., которая ранее никогда не была замечена в вынесении договорных решений. И тем самым очень осложняет положение истца – Роспотребнадзор РТ. В-третьих, кто мэра Кызыла наделил полномочиями решать вопросы республиканского значения?

Но давайте разбираться по существу. Региональный оператор осуществляет свою деятельность по всей территории республики на основании Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами...». В нём, в частности, определены основания и порядок лишения статуса Регионального оператора. Это возможно исключительно по решению суда. А тот спор, о котором идёт речь, не касается статуса «СТ-ТБО». Об этом мэр Кызыла или не знает по своему скудоумию, либо не хочет брать во внимание, исполняя волю своего дяди.

Ложный посыл мэра о скором прекращении статуса Регионального оператора направлен на формирование мнения у населения республики, что платить за его услуги нет смысла, поскольку его скоро этого статуса лишат. Кызыл и так завален мусором в следствие неплатежей бюджетников. Мэр, видимо, не осознавая своей ответственности, намерен ещё более усугубить ситуацию. И без того низкая собираемость платежей в 21%, когда платят только граждане и не платят юридические лица, накануне Нового года и сразу после него грозит столице настоящим мусорным коллапсом. Своими действиями Мэрия г. Кызыла умышленно подводит Регионального оператора к банкротству. А это означает, что мусорный кошмар в Кызыле и райцентрах будет длиться не месяцами, а годами. Уже сейчас кредиторская задолженность перед Региональным оператором достигла почти 30 млн. рублей, и она стремительно растёт. Мэрия г. Кызыла, правительство РТ и подведомственные министерства не только не предпринимают никаких мер по урегулированию создавшейся задолженности у регионального оператора, но инициируют незаконную деятельность МУП «Благоустройство», тем самым и сознательно ведут дело к полному коллапсу жилищно-коммунальной сферы.

Но вернёмся к интервью мэра Кызыла. Как известно, ст.8 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» определены полномочия органов местного самоуправления, и они отвечают за создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, определяют схемы размещения площадок накопления твёрдых коммунальных отходов и ведение их реестра, организацию и формирование экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Но мэр Кызыла или этого не знает, что вполне допустимо с его уровнем мышления, либо игнорирует закон сознательно, что очень типично для всей команды, сформированной Кара-оолом.

Ни для кого не секрет, что мусор часто располагается не в контейнерах, а рядом с ними. Это результат небрежности жителей города и продукт деятельности расплодившихся при новой власти бомжей. А также частично неудовлетворительной работы управляющих компаний, которые просто не успевают собирать мусор в контейнеры. А мэрия пытается переложить эту обязанность на Регионального оператора.

Многочисленные обращения к мэру с требованием предоставить реестры и схемы мест накопления твёрдых коммунальных отходов месяцами остаются без ответа. И не зная места нахождения контейнера и его принадлежность, невозможно оказать услугу по его утилизации.

В общем и целом, мэрия вместо решения реальных проблем усиленно плодит новые, полагая, что тем самым оно действует в русле указаний Шолбана Кара-оола, который, видимо, поставил перед собой задачу любыми, даже пусть незаконными путями, забрать у ООО «СТ-ТБО» функции Регионального оператора и передать их своему племяннику, возглавляющему «Благоустройство».

И последнее. Управляющие компании «Ангарский» и «Центр» с 22.12.2019 под нажимом властей намерены расторгнуть агентские договора с Региональным оператором. Мол, зачем он нам – будем сами собирать и вывозить мусор от многоквартирных домов. С виду затея безобидная. Сейчас Региональный оператор начисляет и производит сбор платежей, печатает квитанции и принимает от жильцов многоквартирных домов оплату за оказанные услуги. С 23 декабря т.г. он этого делать не имеет права. Жители в недоумении, высказывают недовольство в адрес Регионального оператора, хотя он здесь ни при чем. Со своей стороны, Региональный оператор предлагал во избежание хаоса платежей жителей города подписать между «СТ-ТБО» и УК акты сверок выполненных работ. И только после этого переходить на прямые договора с жителями. Но УК на это не пошли и создали такую ситуацию, что, если акты не будут подписаны, то через два месяца жители вновь будут вынуждены вернуться к платежам Региональному оператору. Таково требование закона. Но Управляющие компании, подстрекаемые властями, этого как бы не понимают. И ситуация усугубляется ещё больше. А тут ещё невменяемый столичный мэр несёт такую ахинею. А страдают – кызылчане.

Редакция

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 risk-inform.ru/article_8440.html
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Удивительное дело. У нас уголовные дела по воровству свыше нескольких миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей (мысли в рабочее время).

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