Судебный департамент Тувы тормозит стройку

Уважаемая редакция!

Мы, рабочие ООО «Сельстрой», очень радовались, когда предприятие выиграло тендер на строительство городского суда в Кызыле. С некоторых пор председатель правительства Шолбан Кара-оол принимает все меры к тому, чтобы ООО «Сельстрой» осталось без работы. Для этого даже придумали некие концессионные соглашения, лишь бы не проводить аукционы и не допускать Сергея Викторовича Сафрина к строительству объектов. Поэтому все силы предприятия собраны на этом объекте.

Однако на днях выяснилось, что мы все, скорее всего, впервые за много лет к Новому году не получим зарплату, потому что начальник судебного департамента Чернявский не оформил какие-то документы. Нужно было вовремя провести техническую экспертизу, а он или от незнания, или по другой причине, этого не сделал. Теперь по его вине финансирование объекта заморожено.

Да, действительно, объект непростой. В связи с чем часто приезжают абаканские проектировщики и по ходу меняют документацию. Но в принципе и в этой ситуации можно было найти выход, если бы не некомпетентность руководителя судебного департамента, ранее никогда строительством не занимавшегося.

К нам недавно приходили судьи. Смотрели, спрашивали: когда? А что мы им скажем, если нет финансирования? То же самое когда-то было со Стелларием. Как сказали судьи, если вопросы с финансированием сейчас не решат, то стройка будет заморожена, поскольку заканчивается программа, по которой она финансировалась. И тут уже не то что Чернявский – никто не поможет. Так что, видимо, придётся судьям дожидаться нового здания суда ещё лет 5-10.

Уважаемая редакция! Помогите разрешить эту проблему. Может, если Вы опубликуете наше письмо, проблема сдвинется?

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От редакции.

Да, действительно, проблема строительства нового здания суда г. Кызыла есть и она известна. Сложности есть, но они решаемы. Как пояснил директор ООО «Сельстрой» С.Сафрин, в связи с изменением проектно-сметной документации для продолжения финансирования строительства требуется дополнительная экспертиза, проведение которой необоснованно затянуто заказчиком – судебным департаментом Тувы. В связи с этим, если никаких подвижек не будет, он рассматривает перспективы расторжения договора с заказчиком. И тогда действительно строительство превратится в долгострой.

Но неразрешимых проблем не бывает. Будем надеяться, что руководству удастся договориться и рабочие на Новый год получат заработанное. Сейчас задолженность департамента перед строителями составляет около 7 млн. рублей. Надеемся, что для руководителя департамента А.П. Чернявского такая задача будет по плечу.

Мы ещё вернёмся к этой теме.