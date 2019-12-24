Послание ни о чём и в никуда

По сложившейся традиции Шолбан Кара-оол обратился к депутатам Верховного Хурала Республики Тыва со своим ежегодным Посланием. Слушать и читать то, что изрекает наш Глава вот уже 13-й год, тяжело и нерезультативно. Образно говоря, Шолбан Валерьевич много лет подряд толчёт воду в ступе, поскольку все его Послания – это обещания светлого в не очень близком будущем без анализа причин неисполнения прежних обещаний. Проще говоря, это своеобразный словесный понос облечённого властью безответственного чиновника, которому всё равно, что обещать – хоть производство дирижаблей, хоть строительство железной дороги, хоть рост благосостояния населения. В таком случае главное – прокукарекать. А там – хоть трава не расти.

Вот и на этот раз Ш.Кара-оол не отошёл от своей устоявшейся традиции и по-новой пообещал нам светлое будущее. Объективно, Шолбан Кара-оол может похвастаться только одним – ему удалось показать Кремлю высокий процент голосования на выборах за «Единую Россию». Всё. На этом «достижения» заканчиваются. Всё остальное – полный провал. Многие достоверно знают, что на самом деле на выборах депутатов тувинского парламента победила не партия жуликов и воров. Правящая партия едва набрала 18% голосов избирателей, а вот ЛДПР поддержали более 47% избирателей. А то, что отражено в итоговом протоколе, – это всего лишь результат массовой фальсификации, организованной исполнительной властью при попустительстве ФСБ и прокуратуры с активным участием МВД и Росгвардии.

Но об этом Кара-оол в своём Послании, разумеется, не сказал ни слова. Не сказал и о том, как сговаривались с коммунистами, обещая им пять мест в парламенте, как печатали фальшивые бюллетени, как поджигали машины с агитаторами конкурирующих партий, как блокировали бандитами въезд наблюдателей из Хакасии и Красноярского края, как потом выдворяли с избирательных участков наблюдателей ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и переписывали протоколы голосования. Но в итоге цель была достигнута – в парламенте в основном сидят депутаты от ЕР, которые штампуют коррупционные законы и совершенно не контролируют воровскую деятельность чиновников правительства.

Тем не менее, вернёмся к Посланию. Редакция газеты попросила известного в республике общественного деятеля, одного из самых толковых экономистов, бывшего председателя Госплана Тувы и руководителя Счётной палаты республики Валерия Болай-ооловича Салчака дать свои комментарии к Посланию Главы правительства РТ. И вот чем ответил компетентный экономист.

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Комментарий к посланию Кара-оола Ш.В.

Послание, как и прежние годы, носит декларативный характер, содержит в основном намерения Главы республики о проведении тех или иных текущих мероприятий по социальным и экономическим вопросам. Нет чёткого анализа проблем республики, о причинах провала государственных программ и предложениях выхода народа из бедности и нищеты.

Я хочу выразить своё отношение только по одному вопросу в Послании, где Глава говорит о принятии в 2018 году одного из важных документов – Стратегии развития Республики Тыва. Что касается самого понятия Стратегии, то действительно – это важный документ, определяющий направление развития республики на перспективу. Но стоит ли нам радоваться действующей в республике Стратегии, принятой правительством, основанной на разграблении национального природного богатства народа?

К сожалению, на мой взгляд, принятое и реализуемое действующей властью направление экономического развития Тувы ведёт республику в тупик. Потому, что экономический курс правительства с 2007 года направлен на полномасштабное освоение природных ресурсов с последующим их вывозом за пределы республики и страны. С этой целью распроданы все основные участки Улуг-Хемского угольного бассейна, месторождения цветных металлов и золота в районах республики и, таким образом, природное богатство республики на огромные суммы отчуждено в пользу частных международных и российских компаний.

Об ошибочности курса писали постоянно. Даже была предложена альтернативная Стратегия развития Тувы. Руководство республики проигнорировало данное предложение. Из Послания Главы Верховному Хуралу Республики Тыва следует, что Стратегия развития Республики Тыва прошла масштабное, всестороннее обсуждение на форумах, с активным участием общественности, что не соответствует действительности.

От правильно выбранной стратегии зависит решение многих социально-экономических задач. Жизнь уже показывает бесперспективность экономического курса действующей в республике власти. С 2015 года высокими темпами растут объёмы добычи минерального сырья. Компании хорошо зарабатывают. Только стоимость вывозимого сырья из республики достигла 27 млрд. рублей в год. Если пересчитать стоимость готовой продукции из нашего сырья, то сумма увеличится многократно. В то же самое время, начиная с 2016 года, наблюдается устойчивое падение среднедушевых денежных доходов населения в месяц. Это наглядно показывает, что многократное увеличение добычи полезных ископаемых никак не отражается на уровне денежных доходов населения, повседневной жизни наших граждан.

Все помнят, что на протяжении последних 9-10 лет руководство республики твердило о необходимости строительства ТЭС-2, даже выделяли большие средства из республиканского бюджета на составление ТЭО данного проекта. В связи с этим решением правительство даже приостановило расширение Кызылской ТЭЦ, последствия данного решения самым негативным образом отразились на строительстве многоэтажного жилья в Кызыле. К тому же, городские власти при утверждении схемы развития города приняли эту ТЭС-2 в качестве основного источника тепла столицы. В 2018 году федеральные министерства и ведомства не согласовали этот проект, признав его строительство нецелесообразным. Это означает, что город оказался в тупике из-за ошибочно выбранного источника тепла.

Также постоянно говорили в течение 12 лет, что вот-вот будет построена железная дорога Курагино-Кызыл. Из Послания видно, что на этот объект даже нет утверждённой проектно-сметной документации. Сам Глава республики говорит, что «Госкорпорация «Российские железные дороги» приступила к проектной и изыскательной работе». Неужели глава республики не имел достоверной информации, или просто обманывал нас?

По моему мнению, экономическое развитие Тувы возможно только при смене экономического курса. Послание Главы республики не даёт надежды на перемены курса, и, соответственно, на решение актуальных социальных проблем.

Без обновления власти и изменения системы управления в республике ничего не может поменяться. Существующая система управления в Туве неэффективна и громоздка. На содержание аппарата управления в республике из собственных доходов консолидированного бюджета тратится ежегодно около 2-х млрд. рублей. То есть из собственных доходов, основное поступление которых составляют налоги физических лиц, т.е. НДФЛ, сумма которых составляет 3,4 млрд. рублей почти 60% расходуются на их содержание. Можно ли считать эти расходы эффективными, если из года в год не решаются самые острые социальные вопросы, растут бедность и нищета в республике? Глава республики, в первую очередь, должен был обратить внимание на эти и другие острые социальные вопросы. По существу теперь он стал заложником собственной кадровой политики, окружив себя людьми некомпетентными, безответственными и не имеющими никакого понятия о сути государственной службы и ответственности перед своим народом.

В.Б. Салчак,

Заслуженный Работник Республики Тыва.

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Рецензировать его комментарий нет никакого смысла. Для меня самым убийственным, пожалуй, было приведение цифр дохода от налога на доходы физических лиц в 3,4 млрд. рублей в год и расходы на содержание чиновников в 2 млрд. рублей. Суть тут в том, что население содержит этих дармоедов, а не они кормят население. Сегодняшняя нищая Тува – лидер в России по числу чиновников на душу населения и по доходам на одного чиновника. При этом об эффективности деятельности аппарата управления говорит тот факт, что за последние 12 лет Тува стала безальтернативным лидером России по бедности. Вот это – главный итог деятельности Шолбана Кара-оола не только за последний год, но и за все 12 лет его правления.

А откуда взялась эта самая бедность? Секрета тут нет никакого. В республике, обладающей уникальными запасами угля, в результате деятельности Кара-оола самый недоступный и дорогой уголь в России. В 2-3 раза дороже, чем в других угледобывающих регионах страны. И случилась эта напасть именно при Кара-ооле, который организовал передачу разреза «Каа-Хемиский» ненасытному олигарху Дерипаске и 12 лет безропотно способствовал ежегодному росту цен на уголь.

Можно рассуждать на тему, какую долю получают от этого роста лично Шойгу и Кара-оол, но это непродуктивно. Даже если бы они были честными людьми и не наживались на цене угля, обязанность Кара-оола как Главы республики состоит в том, чтобы всеми имеющимися у него инструментариями сдерживать ненасытный аппетит зарвавшегося олигарха. Мало того, что уголь разреза дико дорогой, он ещё и недоступный. Кара-оол умудрился обанкротить не только угольный разрез, но и ГУП «Рестоп», непосредственно снабжавший население углём со своих площадок, дав тем самым простор для появления разного рода спекулянтов, которые к несусветной цене разреза «Каа-Хемский» добавляют свою маржу.

Выборы показали, что население республики по большому счёту интересуют вопросы цены на уголь, тарифы на электроэнергию, сажа от сгорания необогащённого угля, коррупция в органах власти, порождающая повальное воровство бюджетных средств, и отсутствие должного внимания правительства к сельхозпроизводителям. Про уголь я уже сказал. Что же до электроэнергии, то она в два раза дороже, чем в Хакасии и в три раза – чем в Иркутской области.

Тарифы на электроэнергию – это исключительная прерогатива республиканских и федеральных органов власти. Кара-оол очень гордится лоббистскими возможностями своего патрона Шойгу и его способностью решать в Кремле любые вопросы. Однако, судя по всему, у Кара-оола и Шойгу вопросы бешеной стоимости электроэнергии в Туве не входят в перечень приоритетных. И этим они точно не занимаются. Иначе невозможно объяснить, почему Тува, на территории которой огромные площади затоплены Саяно-Шушенским водохранилищем, питающим ГЭС, производящую самую дешёвую в мире электроэнергию, платит за неё одну из самых высоких цен в России и в 2-3 раза дороже, чем соседи. Невольно напрашивается мысль, что Шойгу и Кара-оол и на этом имеют свой навар. К тому же не секрет, что по поводу дорогой электроэнергии ни Шойгу, ни Кара-оол ни разу выступили ни на каком уровне. И в Послании Кара-оола об этом тоже ни слова. Значит, их это устраивает. Как устраивает сажа, из-за которой нечем дышать. Как устраивает коррупция, из-за которой граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье, и дети-сироты снова остались на обочине цивилизованной жизни.

Удивительно, что даже в области сельхозпроизводства Кара-оол также «наследил». Наслаждаясь липовыми отчётами о неуклонном росте поголовья скота в республике, пропагандируя губернаторские проекты, направленные на растаскивание бюджетных средств, правительство совершенно не заботится о субсидировании реального производства. Кара-оол, например, не обмолвился о том, почему он прекратил субсидирование посевной кампании, почему больше не поддерживает птицеводство и производство молока. А ведь это – прерогатива республиканских властей. Заботиться о хлеборобах, чабанах и переработчиках сельскохозяйственного сырья – его кровная обязанность. Но правительство, по-видимому, направляет бюджетные средства исключительно только туда, где их можно «отмыть» и «освоить».

Можно сколько угодно говорить о международных авиаперевозках, можно часто и не к месту рассказывать о борьбе с транспортной изолированностью Тувы и энергодефиците, можно гордиться фальсификациями на выборах, но это всё равно когда-то кончится. И Шойгу на должности личного егеря президента не вечен. А кто такой Кара-оол без Шойгу? Жулик? Трепач? Безответственный чиновник? В республике всё чаще раздаются здравые голоса, призывающего Кара-оола перестать издеваться над народом и уступить руководство республикой более честному и способному человеку. Заявляя: «я за кресло не держусь», на самом деле он панически боится остаться вне конфигурации власти, поскольку без официального статуса он никто. И в этом случае не только его, но и всё его окружение, включая братьев, вполне могут ожидать скамья подсудимых и большие сроки, как губернаторов Сахалина и Коми.

Говорят, что Кара-оол последнее время очень плохо спит, по 4-5 часов. Бессонница. Мучают кошмары. Терзают сомнения и страхи. Это расплата за двойную жизнь. Для психики человека очень опасно воровать и заявлять о честности, жульничать и вещать про заботу о народе. Проще всего жить по совести. Но это не каждому дано.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин