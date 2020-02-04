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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 4, 4 февраля / «Наша цель – заставить нашу власть повернуться лицом к народу»
   
 
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№4, 4 февраля 2020 года.

«Наша цель – заставить нашу власть повернуться лицом к народу»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о создании Единого Координационного Центра региональных отделений политических партий и общественных организаций Республики Тыва (ЕКЦ РТ).

Мы, представители региональных отделений политических партий ЛДПР, Справедливая Россия, ЯБЛОКО в Республике Тыва и общественных организаций республики – Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ, Союза русскоязычного населения РТ и общественного экологического движения «За Туву» заявляем о создании Единого Координационного Центра политических партий и общественных организаций Республики Тыва (ЕКЦ РТ).

Мы создаем ЕКЦ РТ для координации деятельности региональных отделений оппозиционных политических партий и общественных организаций в целях эффективного участия в избирательных кампаниях и обеспечения взаимодействия оппозиционных сил с органами государственной власти и местного самоуправления республики для осуществления кардинальных социально-экономических преобразований в Туве, решения острых проблем и преодоления бедности в республике.

Учредители ЕКЦ РТ оценивают нынешнюю социально-экономическую ситуацию в республике как критическую: уровень нищеты и бедности населения, безработица, коррупция в органах власти и самоуправления приобретают угрожающий характер. Принимаемые органами власти республики меры не вселяют обществу никакой надежды на позитивное изменение ситуации. Мы слышим обещания наших властей об экономическом прорыве и повышению благосостояния народа с 2007 года. Но все эти обещания так и оказались пустыми. Региональная власть, которая привела к резкому росту нищеты и бедности большинства населения республики, не несет перед обществом никакой ответственности за ухудшение ситуации. Дальнейшее углубление кризисного положения может привести к катастрофическим последствиям. Вплоть до потери статуса Тувы как самостоятельного субъекта федерации.

Мы полагаем, что создавшаяся ситуация требует мобилизации всех интеллектуальных и политических ресурсов республики на осуществление кардинальных перемен во всех сферах жизни. Наши попытки добиться перемен посредством выборов и формирования органов власти и местного самоуправления опытными, высококвалифицированными и ответственными людьми не дают результатов, так как в республике отсутствуют свободные и честные выборы. Действующий Верховный Хурал РТ и представительные органы местного самоуправления в основном сформированы в результате массовых, грубейших нарушений избирательного законодательства с использованием административного ресурса. Ответственность за это несут не только чиновники, но и члены избирательных комиссий, у которых отсутствует социальная ответственность перед обществом.

Информация

Состоялась встреча руководителей и представителей региональных отделений политических партий ЛДПР, Справедливая Россия, ЯБЛОКО в Республике Тыва и общественных организаций республики – Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ, Союза русскоязычного населения РТ и общественного экологического движения «За Туву», на ней было принято решение о создании Единого Координационного Центра региональных отделений политических партий и общественных организаций Республики Тыва. Сокращенное название – Единый координационный Центр (ЕКЦ РТ).

Создан Совет Единого координационного Центра из представителей учредителей Центра. Руководителем Центра избран Салчак В.Б., представляющий региональное отделение партии ЯБЛОКО и общественное экологическое Движение «За Туву».

Беззаконие, коррупция и грубейшие нарушения наших конституционных прав и свобод, которые привели республику к нищете и бедности, происходят при попустительстве прокуратуры республики и других правоохранительных органов. И при покорном молчаливом согласии граждан республики.

В этой ситуации заставить наших депутатов, членов правительства и Главу республики вступить в диалог с обществом, представителями всех политических и общественных сил, как нам кажется, может только объединенная сила всех политических партий, общественных организаций и граждан, болеющих за свою республику и за свой народ.

Наша цель – заставить нашу власть повернуться лицом к народу и принять кардинальные меры для решения острых социально-экономических проблем, а наших граждан – проснуться и начать бороться за свои конституционные права. В этом заключается главная цель создания нами Единого Координационного Центра политических партий и общественных организаций РТ. Все должны знать, что никто, кроме нас самих, не решит наших проблем.

Мы призываем присоединиться к нам и другие политические партии, общественные организации и всех, кто разделяет нашу позицию и считает, что в республике назрела необходимость срочных реальных перемен, а не пустых слов и обещаний.

Россия стоит на пороге больших перемен. Президент В.В. Путин инициировал существенные изменения в Конституции Российской Федерации. В стране идёт обсуждение его поправок в основной закон страны. Мы полагаем, что Тува также может и должна внести свою лепту в обновление российского общества. Создание Единого Координационного Центра политических партий и общественных организаций РТ – ещё один кирпичик строительства новой России.

Совет Единого Координационного Центра

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 risk-inform.ru/article_8504.html
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– Шла шаша по шосе... Шла сасша по соше... Блин... Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла сухое хлебобулочное изделие.

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