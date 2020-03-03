«Дальше терпеть беспредел, творимый властями республики, нельзя»

ОБРАЩЕНИЕ

Теперь уже всем известно, что наша республика в последнее время занимает среди российских регионов самое последнее место по уровню и качеству жизни населения. Не является секретом также и основная причина бедности – некомпетентность и коррупционность руководства республики, их бесспорная несостоятельность в управлении республикой.

Из обращения нашего коллеги ветерана труда Салчака В.Б. в прокуратуру республики, опубликованного в газете, видно, что даже показываемый в официальных отчетах самый высокий в России уровень бедности на самом деле является очень заниженным из-за манипуляций Правительства РТ размерами прожиточного минимума и не отражает реальной картины бедности в Туве. Нет сомнения, что это делается сознательно в целях сокрытия истинного положения дел, связанных с бедностью и нищетой.

У нас вызывает чувство стыда слова нашего Главы республики, объяснившего причину бедности отсутствием железной дороги в республике. А разве в 2007 году у нас была железная дорога, когда уровень бедности в республике был значительно ниже, чем сейчас? Железной дороги нет у наших соседей в Республике Алтай, но там бедность за 12 лет сократилась с 34% до 24%. А уровень бедности населения в 2 раза ниже, чем у нас.

Мы полагаем, что дальше терпеть беспредел, творимый властями республики, нельзя. Считаем необходимым обратиться к Президенту России, Председателю Правительства РФ и к другим компетентным органам о привлечении к ответственности должностных лиц за массовое нарушение прав наших граждан. Занижая величину прожиточного минимума, Правительство РТ не обеспечивало своевременную индексацию социальных пенсий и социальных выплат, стипендий студентам, а также зарплату бюджетников, которые получали зарплату на уровне МРОТ. А это – грубейшее нарушение федерального законодательства. Нарушены права сотен тысяч наших граждан. Это происходило в течение нескольких лет. Надеемся, что прокуратура Тувы примет правильное решение и защитит права граждан республики.

Ветераны труда:

Яндай-оол В.Б., Салчак Ю.Ш., Оюн Б.А., Ооржак В.Т., Кенден А.О., Куулар К.С., Дамдын Б.А.