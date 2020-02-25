Тувинские власти искусственно занижают прожиточный минимум, чтобы скрыть масштабы бедности

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Одной из самых острых проблем в республике является бедность населения. Официально бедными считаются те, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума. Показатель прожиточного минимума (далее – ПМ) применяется не только для оценки уровня жизни населения, но и для обоснования минимального размера оплаты труда, минимального размера пенсии по старости и для установления размера уровня стипендий, пособий и других социальных выплат. Таким образом, от уровня ПМ зависят доходы многих наших граждан, которые живут в основном за счет социальных выплат.

Величина прожиточного минимума на душу населения в нашей республике устанавливается Постановлением Правительства Республики Тыва. Индексация социальных выплат производится по величине ПМ, установленного по итогам второго квартала предыдущего года.

Анализ размеров ПМ, утвержденных Правительством РТ за последние годы, вызывает большие сомнения в их реальности и обоснованности. Так, были установлены следующие размеры прожиточного минимума (данные второго квартала соответствующего года):

2015 год – 10 210 рублей;

2016 год – 10 193 рублей;

2017 год – 9 845 рублей;

2018 год – 10 102 рублей;

2019 год – 10 778 рублей.

Видно, что размеры прожиточного минимума, установленного Правительством РТ на 2016-2018 годы, были ниже уровня 2015 года. За эти годы, даже согласно данным статистических органов, в Туве стабильно росли цены на потребительские товары:

в 2016 году индекс потребительских цен составил 105%,

в 2017 году – 102%,

в 2018 году – 104,5%,

в 2019 году – 103,3%.

Тарифы на услуги ЖКХ, электроэнергию и цена на уголь росли от 3 до 5 процентов ежегодно. Эти цифры показывают, что никаких объективных оснований не имелось для сокращения величины прожиточного минимума в республике.

Очевиден парадокс: в результате этих решений официально утверждённая величина прожиточного минимума в 2019 году в Туве оказалась в нашей республике ниже, чем в соседней Республике Хакасия, на 361 рубль. Для справки: в 2015 году величина прожиточного минимума в Туве была выше, чем в Хакасии на 10 процентов.

Следует отметить, что затраты на товары и услуги в Туве всегда были выше, чем в соседней республике, в связи с климатическими условиями республики и её транспортной доступностью. Именно по этой причине в Туве были установлены повышенные районные коэффициенты к зарплате. Поэтому величина ПМ, установленного Правительством РТ на второй квартал 2019 года в сумме 10 778 рублей, в любом случае никак не может быть ниже 11 139 рублей – величины ПМ в Хакасии.

Считаю, что необоснованное занижение прожиточного минимума затрагивают права сотни тысяч наших граждан, материальное положение которых во многом зависит от размера социальных пенсий, пособий и размеров стипендий. Если не растет прожиточный минимум, то соответственно и не производится индексация указанных выплат. Что в конечном итоге ведет к росту численности бедных людей. Думаю, что прокуратура РТ в этой области должна проявить принципиальную позицию в защите прав наших граждан.

Полагаю, что региональная власть, искусственно занижая ПМ, пытается затушевать проблему бедности в республике. Но скрыть проблему, которая приобретает устойчивый и длительный характер, вряд ли удастся. В 2009 году по данным официальной статистики за чертой бедности в нашей республике находились 82,5 тыс. человек, или 26,9 процента от общей численности населения. А спустя девять лет, в 2018 году число бедных стало 129 тыс. человек, или 40,1 процента от общей численности населения. На самом деле бедных в республике значительно больше. По моей оценке, если исключить проводимую правительством манипуляцию размерами прожиточного минимума, то численность бедного населения может превысить 60 процентов от общей численности населения республики.

На основании вышеизложенного, прошу Прокуратуру Республики Тыва:

• Проверить обоснованность размеров прожиточного минимума на 2016-2019 годы, установленных постановлениями Правительства Республики Тыва.

• В случае установления фактов нарушения прав наших граждан, связанных с занижением размеров прожиточного минимума, принять меры по пересчету Правительством РТ размеров минимального размера оплаты труда работников бюджетных организаций, стипендий студентов, социальных пенсий и других социальных выплат малообеспеченным семьям. По моей оценке, нарушены права более сотен тысяч наших граждан, которые получают социальные пенсии, выплаты и стипендии.

О принятых мерах прошу сообщить через электронную почту газеты «РИСК».

Руководитель исполнительного Центра общественного экологического движения «За Туву» В.Б. Салчак