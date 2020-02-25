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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 7, 25 февраля / Телеразборки
   
 
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№7, 25 февраля 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

БЕДНОСТЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ ТУВЫ

«Восьмой канал» напомнил своим телезрителям о том, что Тува снова прогремела в качестве лидера российских регионов по бедности. Об этом сообщила журналистка Альмира Сенди: «Накануне был опубликован новый рейтинг регионов России по качеству жизни. На последнем месте республика Тыва, которая, к слову, постоянно первая... с конца».

При расчёте рейтинга анализировали 70 показателей, которые объединили в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Это уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье, образование и другое.

Как бы печально это ни звучало, но по всем показателям мы проигрываем. Почему в Туве жить простому человеку даже с высшим образованием настолько тяжело, «Восьмой канал» рассказал на примере Долааны Тоглакпан. Девушке 25 лет. Несколько лет назад она окончила университет. Она – дипломированный бухгалтер. Вроде бы профессия очень востребованная и нужна в каждой организации. Однако Долаана не может найти работу. Она постоянно ходит на ярмарку вакансий в центр занятости, у неё просят резюме и телефон. Но затем – ни ответа, ни привета.

И таких, как Долаана, в Туве огромное количество. Почти каждый третий специалист с образованием не может найти работу. Многие в поисках лучшей жизни от безысходности уезжают в другие регионы. Вот, например, 23-летняя Надежда Монгуш. Сейчас она живёт в Москве, устроилась в кафе и не хочет возвращаться в Туву, потому что здесь нечем кормить детей. У людей нет работы, а если и есть, то платят – копейки.

Одна из самых востребованных специальностей в республике – врачи. Однако в прошлом году почти 100 врачей уехали за пределы республики. А до этого – ещё 300.

Руководство региона сразу же нашло оправдание, почему Тува находится на последнем месте по качеству жизни. Это отсутствие дорожной инфраструктуры и низкая экономическая освоенность территории. Но юрист регионального отделения ЛДПР Эрес Кара-Сал отметил, что экономика тут ни при чём. Ведь рыба гниёт с головы. Если бы хорошая жизнь зависела от наличия железной дороги, то Забайкальский край был на верхних строчках рейтинга, а не на 82 месте, ведь там протяжённость железнодорожных путей почти 9 тысяч километров. Проблема – в руководстве.

НОВОСЕЛЬЯ НЕ БУДЕТ

Тува провалила программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и находится по этому показателю на последнем месте. Но и то жильё, что государство умудряется вводить по этой программе, не выдерживает никакой критики. Чиновники правительства и недобросовестные предприниматели при попустительстве прокурора Боровкова находятся в преступном сговоре против населения республики.

Расселения из аварийного жилья люди ждут долгие годы. «Восьмой канал» рассказал о том, что «в Туве переселенцы из аварийных домов повально отказываются от своих новых квартир». Почему, выясняла съёмочная группа канала: «Екатерина Терещенко – жительница аварийного дома. Несколько дней назад она получила новую квартиру» в жилом доме, построенном ООО «Энергострой» (директор Крапивин). Однако она была вынуждена отказаться от неё, поскольку качество только что возведённого жилья не выдерживает никакой критики – вентиляция в доме не работает, поэтому потолок в её квартире уже покрылся плесенью. Кроме того, предложенная мэрией г. Кызыла квартира почти в полтора раза меньшей площади, чем та, которую она занимает сейчас, что противоречит закону и ущемляет её законные интересы. Однако она поняла, что «старая квартира намного милее и удобнее чем в новостройке». Ключи она вернула в мэрию, написав письменный отказ. Сосед Екатерины тоже уже отказался.

Самое интересное в том, что мэра Сагаан-оола это совсем не интересует. Отказались – ваше дело! Заселятся другие. Такая в Кызыле нынче антинародная власть.

Эти дома построили совсем недавно. Торжественно их сдали 14 февраля. Сюда должны заселится 515 человек из 31 аварийного дома, которые пойдут под снос. Опять получается, что власть республики отчиталась перед федеральным центром, что выполняет программу переселения граждан из аварийного жилья, а на деле на людей им начихать. Екатерина и её соседи не собираются переезжать и будут жаловаться в генеральную прокуратуру России.

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– Шла шаша по шосе... Шла сасша по соше... Блин... Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла сухое хлебобулочное изделие.

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