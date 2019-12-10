Программа переселения из аварийного жилья сорвана, но виновные не установлены

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

Копия: Генеральному прокурору РФ

Чайке Ю.Я.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» систематически с мая 2018 года публикуются материалы о провале Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2013-2018 годы.

Федеральная Программа закончилась 1 сентября 2018 года, однако никаких положительных сдвигов в этом направлении не имеется. В Республике Тыва она при попустительстве правоохранительных органов республики, чиновничьему беспределу и коррупции до сих пор не исполнена. Органы исполнительной власти республики, чувствуя формальный подход прокуратуры к оценке их деятельности, по-прежнему продолжают грубо нарушать закон, хотя на выполнение Программы федеральными властями были выделены значительные объёмы денежных средств. По-прежнему отсутствует контроль за сроками выполнения строительных работ, не принимаются меры по устранению строительных недостатков в построенных домах, объекты не обеспечены договорами на техническое присоединение к инженерным сетям.

Все эти нарушения законодательства связаны с деятельностью Главы правительства Ш.Кара-оола, его первого заместителя А. Брокерта и министра строительства Е.Овсянникова, однако никаких сведений о принятии прокуратурой Тувы мер реагирования в отношении указанных лиц не имеется. Создаётся впечатление, что указанные официальные лица являются для прокуратуры Тувы неприкасаемыми.

Общественности Тувы до сих пор неизвестно, дана ли принципиальная оценка деятельности указанных выше лиц с правовой точки зрения. Создаётся впечатление, что смена лиц в правительстве, отвечающих за строительный комплекс, не приводит к позитивным изменениям, поскольку они подбираются не по принципу профессионализма и честности, а по принципу личной преданности Главе правительства Ш.Кара-оолу и готовности исполнить любой его заказ. В том числе, и незаконный, приводящий к срыву федеральной программы.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить о мерах, принимаемых прокуратурой Тувы в отношении Главы правительства Тувы Ш.Кара-оола, его первого заместителя А.Брокерта и министра строительства Е.Овсянникова.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров