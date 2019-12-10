    Обзор прессы

АКТИВИСТЫ И ДЕПУТАТЫ ДЕЛИЛИ БАБЛО

Модное нынче дело – «диалог общества и власти». Для Тувы – вообще что-то дикое и невообразимое. У нас депутаты парламента могут поговорить с Главой правительства только по заранее оговоренному поводу. И то только в случае безусловного одобрения всего, что скажет или сделает Кара-оол. А уж народ... И вот «Общественная палата РТ и региональное Агентство по делам национальностей» выступили в качестве организаторов «I форума некоммерческих организаций Тувы», где, собственно, этот диалог и хотели провести.

Было заявлено, что «Форум собрал инициативных граждан и активистов, представителей общественных организаций, а также региональных властей, в том числе депутатов Верховного Хурала». Что это за «граждане», что это за «активисты», никому не ведомо. Но присутствующие с умным видом прослушали «доклады, главными темами которых стали разработка и реализация эффективных мер поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Тувы».

В этом и суть мероприятия. Москва выделяет деньги на финансирование НКО, и их нужно с толком пристроить. Вот и засуетились. Решили, что «НКО республики должны развиваться и эффективно сотрудничать с органами власти», а параллельно – помогать осваивать федеральные деньги. Об этом и рассказал собравшимся «Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа». В связи с этим, как объяснил Даваа, «требуется нормативно-правовое поле, которое обеспечивало бы государственную поддержку наших НКО, волонтёрских движений по всем направлениям». Поэтому «парламент республики продолжит работу по совершенствованию законодательства в сфере правового регулирования взаимодействия органов власти с НКО и другими институтами гражданского общества».

ДЕПУТАТЫ ПОГОВОРИЛИ ОБ УГЛЕ

Проблема угля в Туве в этом году вышла на первый план. И дело не только в том, что из-за Каа-Хемского угля вся республики покрыта сажей, которая угрожает здоровью людей. Не менее серьёзная проблема – стоимость тувинского угля, которая перевалила за все мыслимые границы, из-за чего уголь стал недоступен для большой части населения республики. И вот «4 декабря комитет Верховного Хурала по энергетике, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству» поговорил о поддержке «принимаемых Главой Республики Шолбаном Кара-оолом мер по снижению цен на уголь». Дело представляется таким образом, что якобы Шолбан Кара-оол принимает все возможные (и невозможные) усилия для снижения цены на уголь, а некие никому неизвестные враги тувинского народа вопреки его воле задирают цены до 3 тыс. рублей за тонну, унижая и обирая народ. Как будто не Кара-оол передал разрез «Каа-Хемский» ненасытному олигарху Олегу Дерипаске.

Артур Чаш-оол, Седен-Очур Кара-сал, Эчис-Балдир Нурзат, а также министр топлива и энергетики РТ Роман Кажин-оол, руководитель Службы по тарифам РТ Алёна Нурзет, первый заместитель министра труда и социальной политики РТ Амур Увангур, представитель УФАС РТ Чейнеш Дамба-Хуурак в течение нескольких часов толкли воду в ступе, убеждая друг друга, что высокая цена на уголь – это плохо. По итогам обсуждения «Службе по тарифам РТ было рекомендовано направить запрос в ООО «ТГК» о предоставлении данных расчётов и разъяснений, Тывинскому УФАС – провести проверку на обоснованность повышения цены на топливо».

Затем «члены рабочей группы посетили Тувинскую горнорудную компанию» и поговорили с «директором ТГК Горбуновым по вопросу цены на уголь», поинтересовались «обоснованностью расчёта стоимости 1 тонны угля и сравнительным анализом цены на уголь за весь период добычи угля». Горбунов, естественно, подтвердил, что отпускная цена на уголь Каа-Хемского разреза экономически обоснована. В ответ депутаты заявили, что «работа по данному вопросу будет продолжена». На том и разошлись. Гора родила мышь. Бессмысленность мероприятия очевидна. Депутаты просто без всякого толка поговорили друг с другом, пытаясь представить себя защитниками народа, хотя от их желаний абсолютно ничего не зависит.

НИЩАЯ ТУВА И БОМЖУЮЩИЙ КЫЗЫЛ

Тува официально – самый бедный регион России. Не случайно примета сегодняшнего времени – бомжи на улицах, в подвалах и колодцах. Шесть лет обнищания населения не могли дать никакого другого результата. С некоторых пор бомжи – непременный атрибут Кызыла. Еженедельник «ПИ» задался вопросом: неужели и вправду «лица без определённого места жительства не нуждаются в сожалении и помощи»? И что, действительно им «не нужна поддержка»?

Газета полагает, что «человек, став бомжем, живёт недолго» – «около 4 лет». «В условиях холода, голода и безобразного питания, чрезмерного и регулярного употребления некачественного алкоголя и антисанитарии» его организм на большее просто не способен. Всех бомжей автор публикации делит на три категории: первые «не имеют дома, слоняются по улицам в поисках еды и алкоголя, ночуют в подвалах или в теплотрассах», вторые «жильё имеют, но там у них – притон с бесконечными пьянками», третьи «бродяжничают из чувства свободы, они никому ничего не должны и живут так, как им вздумается». Как известно, «в СССР за бродяжничество или за вовлечение в этот образ жизни уголовно наказывали». Теперь – другое время – «слово «бомж» стало не просто популярным, а именем нарицательным».

Как только с бомжами власти Тувы не борются! К примеру, запрещают продавать «спиртосодержащую продукцию после 3-х часов дня и до 11 утра», «в праздничные дни горячительного в магазинах быть не должно, но где-то ведь берут!». Трудиться они «не хотят, либо работы нет». В итоге «пропивают здоровье, работать не хотят или не могут, а инвалидность оформить сложно, чтобы хоть какую копейку получать». Типичная ситуация: «долги за квартиру, судебные приставы выселяют. Начинается жизнь на улице».

Власти республики «создали в 2003 году республиканский центр «Поддержка» для социального обслуживания граждан и для оказания постоянной, периодической или разовой помощи нуждающимся в социальном обслуживании, тем, кто не может самостоятельно обеспечивать свои хотя бы основные жизненные потребности». Так что теперь «бездомные могут находиться в учреждении до шести месяцев – их кормят, дают одежду, берут анализы для выявления недугов». Затем либо «устраивают на работу, либо оформляют инвалидность, либо определяют в Кызыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов, проще говоря, в Дом ветеранов». Кроме этого, «сотрудники ресцентра «Поддержка» организовывают на улицах Кызыла горячее питание и обогрев для бездомных». Помощь не ахти какая – «в январе этого года. Удалось помочь 169 бездомным». «111 из них попались впервые, остальные 48 – постоянные клиенты». Если ситуация с бедностью в республике коренным образом не изменится, подавляющая часть населения может превратиться в бездомных. И как прикажете жить в таком обществе?

КЫЗЫЛ ВО МГЛЕ

Еженедельник сообщил, что «Интернет-портал «Basetop.ru» опубликовал рейтинг городов России с самым грязным воздухом». Как ни странно, «почти все представленные населённые пункты в первой десятке – сибирские», а «лидер списка – Кызыл». «Высокий уровень загрязнения атмосферы Кызыла отмечает и РИА «Новости». «Согласно результатам мониторинга тувинского Роспотребнадзора, в Кызыле установлено превышение концентрации сажи почти в полтора раза, хотя по другим данным вредные вещества в атмосфере выше нормы в среднем в 10 раз».

А ведь ситуация с загрязнением воздушного бассейна Кызыла не всегда была такой. Когда-то хозяйки сушили (вымораживали) бельё на улице. Тогда «воздух в Кызыле был намного чище», так как печи топили «не каа-хемским углём, а элегестинским». А «по сравнению с каа-хемским чёрным золотом элегестский выбрасывал в воздух меньше вредных веществ, но при этом выдавал больше тепла, поскольку обогащался углеродом».

Существует мнение, что «основной источник загрязнения атмосферы – частный жилой сектор с печным отоплением», насчитывающий «15 тыс. домов на земле». Хотя на самом деле воздух загрязняют в основном маленькие котельные, которых развелось в Кызыле немерено. Но не только сажа отравляет жизнь кызылчанам «беспокоит и количество смога». «Одна из инициатив активистов – организовать в регионе производство бездымных угольных брикетов, а владельцев котельных заставить установить фильтры, либо, в противном случае, выплачивать штрафы».

Но все потуги властей сводятся к одному – не давать людям строить частное жильё. Кара-оол истошно верещит: «вокруг города идёт хаотичная застройка, и в результате он уходит в пучину дыма, смога и сажи, поскольку кругом используется исключительно печное отопление». А ведь виноват в такой ситуации он сам – у людей, бегущих из районов, никакой альтернативы получить жильё в Кызыле нет.

БЕСКОНЕЧНАЯ СКАЗКА ПРО ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ В ТУВУ

Глава Тувы Ш.Кара-оол много раз обещал начало строительство железной дороги «Курагино – Кызыл». Обещал начать строительство в 2018 году. Затем, немного подождав, пообещал начать стройку в 2019 году. Теперь, под занавес года, ОАО «Российские железные дороги» объявили, что «готовит проект создания новой железнодорожной ветки, которая будет проходить от посёлка Курагино Красноярского края до столицы Республики Тыва Кызыла и далее до села Элегест». Стоимость проекта «оценивается в 5,7 млрд. рублей». «15 января 2020 планируется назвать победителя». Видимо, решили украсть очередные «5,7 млрд. рублей». Нужен повод. Железная дорога «Курагино – Кызыл» подходит больше всего. Это будет то ли третье, то ли пятое проектирование железной дороги, которая не нужна никому, кроме жуликов.

Согласно документации тендера, «линия ветки составит 410 км, строительство займёт 4,5 года». Проект должен быть готов «в мае 2021 года». Как тогда Кара-оол обещал начать строительство в 2018 и 2019 годах? Неужели врал? И как проект «прошёл точку невозврата» ещё в 2011 году?

НАСЕЛЕНИЕ ТОДЖИ ДАЛО «ДОБРО» НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТА

Шолбан Кара-оол обещал применить все свои возможности, чтобы не дать развиваться проекту строительства «комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Тоджинском кожууне». Однако олигарх Прохоров решил проблему через министра финансов РФ Силуанова, который выделил на обеспечение инженерной инфраструктуры комбината 30 млрд. рублей из бюджета страны. Кара-оол вынужден был капитулировать. Но «экология – основной камень преткновения большинства современных промышленных проектов». Поэтому для продвижения проекта необходимы «публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду строительства горно-обогатительного комбината в Тоджинском кожууне».

И вот «слушания прошли». Люди одобрили проект. Правительство Тувы не стало тягаться с федеральными чиновниками и вынуждено было публично поддержать стройку. Для этого в Тоора-Хем был откомандирован Брокерт, который «озвучил весьма привлекательные перспективы» для населения. Он сообщил, что «Голевская горнорудная компания, по сути, создаёт новый транспортный коридор», которым «будет удобно пользоваться всем». Но особенно понравилось всем собравшимся заявление, что «мегапроект завтрашнего дня – электричество, которое будет поступать на Тоджу, благодаря созданной горно-обогатительным комбинатом инфраструктуре», против которого так активно выступал Кара-оол. Вдруг оказалось, что «реализация проекта строительства Ак-Сугского ГОКа имеет большой социально-экономический эффект для Республики Тыва и Тоджинского кожууна» – «отчисления в республиканский бюджет составят более чем 5 млрд. рублей в год, в бюджет Тоджинского кожууна – 600 млн. рублей».

Директор Голевской компании «Листков объяснил, что, когда строительство начнётся, понадобятся более 3 тыс. рабочих и специалистов». К слову, именно столько и живёт сегодня в п. Тоора-Хем. «Линия электропередачи пойдёт от города Тулун Иркутской области до Ак-Сугского месторождения. Далее до Тоора-Хема, по тоджинским посёлкам. Автомобильная дорога: от станции Журавлёво в Курагинском районе до Ак-Сугского ГОКа, потом от ГОКа до Тоора-Хема».

В итоге все пришли к выводу, что «жители Тоджи не против строительства комбината». Тут главное, чтобы не повторилась история с китайцами, когда комбинат портит экологию и не платит налогов. Но это уже другой вопрос – вопрос коррупции в органах власти Тувы...