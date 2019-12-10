    Перекрёсток мнений

Аноним, 04-12-2019 #5[ru]

Ненависть – это основное и ключевое чувство, которое возникает при упоминании любой фамилии из властных структур – как местных, так и федеральных. Следующим будет слово МЕСТЬ. Но это уже не чувство, но действие, кровавое и беспощадное действие. Власть это понимает, поэтому отдаёт местечковую мелочь, типа губернаторов, продажным же прокурорам. Как только запахнет жареным для Шойгу, Кара-оолов сдадут. Для этого и держат.

Аноним, 04-12-2019 #8[ru]

Ведь Министр топлива и энергетики Кажин-оол подтвердил, что продажа разреза произошла из-за невыплат по счетам из бюджета, что привело к большой задолженности перед налоговой: «Каа-Хемский уголь отгружали на топливный склад «Гортоп». Оттуда топливо вывозили за пределы региона. Так происходило несколько лет, выплат из бюджета предприятию не было. Соответственно у «Каа-Хемского угольного разреза» образовался огромный долг. В частности, и перед налоговой. Процесс банкротства был запущен еще в 2004 году, остановить его в 2008 было уже практически невозможно».

Аноним, 04-12-2019 #12[ru]

Тупой Кара-бот №8,9,10,11, в 2006 году в «предбанкротном» состоянии разрез добывал в два раза больше угля и в несколько раз дешевле продавал его населению, чем сегодня. А нынешние «эффективные» менеджеры только и делают, что грабят народ и деньги сливают в офшоры, ничего не давая Туве взамен!

Аноним, 04-12-2019 #15[ru]

Семёныч, даже пьяный, умнее будет всей карашойгу кодлы вместе с хуралами и минобороновсикми шлюхами-генералами. Покайтесь, вам скидка будет!

Аноним, 04-12-2019 #16[ru]

Все эти глупые заявления о том, что якобы Ооржак довёл разрез до сегодняшнего состояния – брехня! Это кто – Ооржак отдал за бесценок разрез Дерипаске? Это он поднял цены на уголь? Это при нём тувинцы стали покупать уголь в мешках? Не смешите меня!

Аноним, 04-12-2019 #18[ru]

Не надо ничего придумывать. Скорее это Шойгу с Кара-оолом реализовали схему передачи разреза Дерипаске!

Аноним, 04-12-2019 #19[ru]

Кара-оол заявил, что у него есть доказательства того, что Дерипаска продаёт сторонним лицам уголь за 1700 рублей, а тувинцам – за 3000 рублей. Если у него есть документы, то чё он раньше молчал? Почему ничего не делал? Сговорился с жуликами?

Аноним, 04-12-2019 #20[ru]

Да ничего у Кара-оола нет, всё он врёт! Разрез со всех дерёт три шкуры!

Аноним, 04-12-2019 #21[ru]

Махинация с разрезом – инициатива Шойгу. Это одна из причин вывода Ооржака Ш.Д. из власти. Шойгу нужен был мальчик-членосос с компроматом во главе республики исключительно для достижения своих низменных личных потребностей. Разрез – Дерипаске, Карлику можно морду бить (физиологическая потребность хама), сестру Лариску в Думу, дочкам – карьера в МЧС и миллионы приданого, генеральши в койку, жене компания с подпиткой из госбюджета. Угольный разрез послужил основным источником для достижения счастья. Что-то не нашлось тут места для «родных» и «любимых» земляков-тувинцев. А что ж так?

Аноним, 04-12-2019 #33[ru]

Удивительно, что Карло заставил своих чинуш заходить на сайт РИСКа и писать комментарии по статьям (причем во внерабочее время). Он не боится, что они начитаются правды о нем и сами же тихонько удавят главного вора в сортире?

Аноним, 04-12-2019 #34[ru]

МУП Благоустройство не справляется со своей задачей.

Аноним, 05-12-2019 #39[ru]

...Все фигуранты, начиная от Болат-оола и заканчивая Дерипаской, живы и здоровы. СК, ФСБ, прокуратура, скорее всего, в теме, но помалкивают, НЕТ КОМАНДЫ! Ну так как команду у нас в стране может дать лишь одно лицо, то задайте вопрос в Кремль. И попросите отправить нас, жителей Тувы, в Рай. Там уголь не нужен, наверное.

Аноним, 05-12-2019 #44[ru]

Вывод после прочитанного материала один: НИКОМУ УГОЛЬ ТУВИНСКИЙ НЕ НУЖЕН! И поэтому дерут с тувинцев три шкуры свои – ваш знаменитый земляк и его приспешники, чтобы нахапать! А потом продадут этот запас угля еще кому-то, или опять продадут Туве втридорога и таким образом еще раз облапошат бедных тувинцев! Вот и вся история! А при нормальном хозяине можно было бы и этот актив с пользой для народа использовать! Но где его взять, нормального хозяина, когда тувинцы кричат: пусть будет сволочь у руля, но наш, тувинский! А по уму-то надо наоборот: пусть будет приезжий независимый от родственных уз!

Аноним, 06-12-2019 #46[ru]

Не было бы Шойгу С.К., и Кара-оолу ничего бы не удалось.

Аноним, 06-12-2019 #48[ru]

Тут аноним написал: – «Он – Глава республики! Если говорит, что доказательства есть – значит есть! Он не может так открыто врать!» – Видимо совсем слепой! Бывает такое чудо в нашем мире! Ну, давайте слепому напомним: Когда Кара-оол пришел к власти вам удочки обещал? Обещал! Покажите того, кто удочку получил в подарок от Кара-пола? Он еще про рыбу тоже не забыл сказать – может быть, кому то он рыбу привозит? Дирижабли где в тувинском небе? Наблюдаете часто? А насчет Солнечной энергетики как? Да мало ли что он обещал! Все правильно аноним 47 – он же не врет – он обещает! И теперь он не врет – он обещает! (другие еще могут больше меня вспомнить что он наобещал – а точнее, что он соврал!)

Аноним, 06-12-2019 #51[ru]

Что вы раскудахтались? Подождём до Нового года и узнаем: подал он в суд на Дерипаску – или нет?

Аноним, 06-12-2019 #52[ru]

Долго придётся ждать. Он ни в жизнь против Дерипаски и Шойгу не пойдёт!

Аноним, 06-12-2019 #55[ru]

Интересно, после этой публикацией прокуроры займутся Терапией и этим Тезисом? Вы посмотрите – 200 млн. рублей спёрли – и хоть бы что!

Аноним, 06-12-2019 #56[ru]

Прокуроры не занимаются там, где интересы Карлика. Они его интересы стерегут! Зато прокурор взыскал с агрохолдинга «Заря» 32 млн. рублей дотации за кур! А взыскивать с «Энергостроя» 68 млн. – отказался! Видно, Оюн прокурорам не заплатил!

Аноним, 06-12-2019 #57[ru]

Оюн Карлику не платит. Как Сафрин. Вот у него и взыскали 32 млн.

Аноним, 06-12-2019 #59[ru]

А тут всё просто. Если прокуратура отсудит у «Зари» 32 млн. дотации, то Оюн просто бросит эту птицефабрику и уйдёт. И всё вернётся, как было 12 лет назад. Государство потеряет сотни миллионов, вложенных в реконструкцию.

Аноним, 06-12-2019 #60[ru]

Какая Боровкову разница, будет птицефабрика, не будет птицефабрика. Он тут посидит и уедет.

Аноним, 06-12-2019 #64[ru]

Да причём тут Боровков? Это же Карлик натравил его на это взыскание. Он хочет разорить Оюна, вот и гадит птицефабрике.

Аноним, 06-12-2019 #68[ru]

Некоторые депутаты по 8 лет сидят и ничего не делают. Только и умеют обещать, а именно свои перемены непонятные.

Аноним, 06-12-2019 #69[ru]

А информация достоверна, что Шойгу решает цену на уголь?

Аноним, 07-12-2019 #78[ru]

С Карликом возятся, как с детьми в детском саду. Государственный муж! Охренеть! Отсосы федеральные приезжают пожрать, попить, трахнуть кого-нибудь и «галочку» нарисовать. Вы кому мозг пытаетесь вынести? Народ вас давно уже узнал и проклял. По делам вашим, по делам... Патологическая жадность и предательство оффшорной элитки убивают страну прямо сейчас.

Аноним, 05-12-2019 #1[com]

Досадно за наших спортсменов! Нынче весь проф. спорт на допинге, а верблюды только наши! Вот она – большая политика!

Аноним, 07-12-2019 #3[ru]

Что могут делать воры? Правильно – воровать! Отвлекают и воруют, отвлекают и воруют, классика! Как там у Салтыкова-Щедрина: «Если заговорили о патриотизме – значит проворовались».

Аноним, 04-12-2019 #1[ru]

В прошлом году заезжали на снегоходах со стороны Сарыг-Сепа через Ойну (там сейчас ООО «Восток» золото моет) к Лунсину. Так вот зверя там «море», особенно кабарги и марала. И кстати рыба на Ак-хеме тоже есть. И браконьеров тоже много, как и оленеводов.

Аноним, 04-12-2019 #2[ru]

Кара-оол ни в жизнь не отдаст мусорный бизнес никому. Мусор – это как республиканские дороги. Если свой за ними смотрит, то ничего не делает, а деньги из бюджета получает регулярно. Если не свой – замордуют. Так бабки и заколачивают.

Аноним, 05-12-2019 #4[com]

Интересно, сколько Кара-оолы, а также члены правительства и хурала пожертвовали из своего кармана на статую Будды? Вообще, обязали бы Лунсин профинансировать строительство статуи, за какие-нибудь налоговые преференции...

Аноним, 06-12-2019 #6[ru]

Директор Благоустройства – племянник Карлы. Не смогли украсть деньги на мусорной реформе – вот Карла по-родственному и подкинул ему другой способ воровства.

Аноним, 04-12-2019 #1[ru]

Эта надо же так открыто и много воровать? И куда прокуратура смотрит? За 100 тыс. рублей готова порвать, а тут – сотни миллионов...

Аноним, 04-12-2019 #2[ru]

Если в воровстве участвует Кара-оол, прокуратура слепа...

Аноним, 06-12-2019 #5[ru]

Если бы у прокурора Боровкова была гражданская позиция, он бы не с агрохолдинга взыскивал дотацию, а следил бы за деньгами, которые воруют на Терапии и инженерных сетях.

Аноним, 06-12-2019 #7[ru]

Нельзя же гробить сельское хозяйство и потакать открытому воровству «Энергостроя» и «Тезиса»!

Аноним, 06-12-2019 #8[ru]

Надо обращаться выше. Пусть Конвиз напишет генпрокурору и в ФСБ. Этого Боровкова надо ставить на место.

Аноним, 04-12-2019 #1[ru]

Неужели это правда? Неужели прокурор Боровков в Туве занимается тем же, чем он занимался в Красноярске?

Аноним, 04-12-2019 #3[ru]

Да может, Боровков тут ни при чём? Может, это наши за его спиной взятки берут? Боровков в Кызыле бывает редко. Могли и за его спиной 10 млн. сшибить.

Аноним, 06-12-2019 #6[ru]

На Госзаказе что-либо украсть рядовым строительным фирмам невозможно. До строителей, кроме Пережегина и Крапивина, доходят копейки из выделенных бюджетных средств. С подачи Правительства, Министерства строительства сделки ведутся так, что строители остаются в минусе и лишаются возможности возместить свои убытки. Так, что все домыслы о воровстве строителями – это все сказки. Для того, чтобы запустить программу переселения по этапу 2013-2015 строителей использовали втемную (кроме Пережегина и Крапивина), а потом «кинули». И не только кинули, но обвинили в срыве программы и возбудили уголовные дела. Выплыть из этой трясины без потерь удалось только Пережегину с поддержкой Правительства Тывы, Прокуратуры, а может и еще кого повыше.

Аноним, 06-12-2019 #7[ru]

№4, а может, он с Конвизом поделился...

Аноним, 06-12-2019 #8[ru]

Если бы поделился, про него бы не писали так. Конвиз взяток не берёт. У него своего хватает.

Аноним, 06-12-2019 #9[ru]

А Боровков что, бедно живёт, что решил за счёт тувинцев поживиться?

Аноним, 06-12-2019 #10[ru]

Какой Крапивин тувинец? Он живёт за Саянами. Просто бабки с Карликом делает в Кызыле.

Аноним, 05-12-2019 #2[ru]

Пишите во все инстанции: службу собственной безопасности, след комитет, прокуратуру, фсб, Путину. Может, что то и поможет. Им тоже показатели нужны.

Аноним, 04-12-2019 #1[ru]

Ну, надо же так довести медицину до ручки? И не стыдно за это Кара-оолу и Дамба-Хуураку?

Аноним, 04-12-2019 #2[ru]

Неужели беременные для УЗИ ездят в Кызыл? Кошмар!?

Аноним, 04-12-2019 #3[ru]

А действительно, Андриан Ооржак прав – украли деньги здравоохранения!

Аноним, 06-12-2019 #5[ru]

Спасибо 8 каналу – больше про такое никто не рассказывает!

Аноним, 06-12-2019 #6[ru]

Строительство детских садов в Туве сорвано, потому что Кара-оол решил обойти антимонопольное законодательство и раздать объекты своим по фиктивным концессионным соглашениям. Тут его и накрыли!

Аноним, 06-12-2019 #7[ru]

8 канал пытается компрометировать Кара-оола. Не получится! Кара-оол – один из самых влиятельных губеров России. Под защитой Шойгу его не достать никому!

Аноним, 06-12-2019 #8[ru]

То-то он и прячется по 3 недели подряд. Говорят, Кириенко всыпал ему по первое число!

Аноним, 06-12-2019 #10[ru]

Я за то, чтобы Ооржаки вернулись во власть в республике. Если бы не Оюн и Конвиз, Шериг-оол Дизижикович до сих пор бы мудро руководил республикой!

Аноним, 06-12-2019 #11[ru]

Кара-оола поставили не Оюн и Конвиз, а Шойгу. Причём тут они?