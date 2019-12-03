    Телеразборки

ВРАЧИ ТОДЖИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ

Журналистов «8 канала» позвали врачи Тоджи, чтобы показать всему миру, как они работают в глубинке Тувы. Сначала в роддоме было 20 койко-мест, недавно сократили до четырёх. Медицинскую помощь оказывать в райцентре нет никакой возможности. Теперь роддом работает, как дневной стационар. Беременным женщинам, чтобы пройти УЗИ, нужно сплавиться через Енисей, и ехать в Кызыл за 3 тысячи рублей. У некоторых нет таких денег, у других не с кем оставить малолетних детей.

В поликлинике из оборудования только ручка и карандаш. Всё оборудование морально устарело и не может использоваться для лечения. Нет элементарного: фотоаппаратуры, телевизора и компьютера. А начальство требует еженедельные компьютерные отчёты. «Почему в районной больнице ничего нет?» – спрашивает журналист Альмира Сенди. Вопрос к Минздраву: либо денег нет, либо их разворовывают по дороге.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Скоро всеми любимый праздник Новый год. Это большой семейный праздник. К сожалению, не у всех родителей есть возможность приготовить своим детям по новогоднему подарку. А что делать, если семья не может потянуть приобретение достойного подарка? Все, у кого по объективным причинам нет возможности преподнести ребёнку замечательный подарок, могут обратиться в региональное отделение ЛДПР в Кызыле с пакетом документов. Или отправить письмо в Москву в Государственную Думу. И ЛДПР обязательно придёт вам на помощь.

ДОРОГА К ДОМУ

Каждая сирота знает Сайсуу Байкара – председателя общественной организации «Дорога к дому». В Туве очередь на жильё для детей-сирот растёт от месяца к месяцу. А решения проблемы пока не просматривается. Квалифицированный юрист Юлия Арланмай предлагает общественной организации свою помощь. Для этого нужно создать некоммерческое объединение. Депутат парламента Тувы Андриан Ооржак поддержал идею создания общественной организации, которая помогала бы сиротам вставать на ноги.

К сожалению, сироты относятся к категории наиболее незащищённых, хотя в государстве деньги есть, и бюджетом они предусмотрены для решения таких проблем. Однако они разворовываются и не доходят до детей-сирот. Сироты всей страны объединились, чтобы вместе бороться за свои права и помогать друг другу вставать на ноги.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Председатель правительства России Медведев распорядился выделить 2 млрд. рублей из федерального бюджета на строительство пристроек к детским садам, чтобы ликвидировать очереди в детские сады. Однако правительство Тувы решило обмануть федеральный центр и распределило деньги между своими подрядчиками, готовыми платить откаты в размере 50% от аванса. Тем, кто с таким предложением не согласился, в заключении договоров было отказано. Их документы, поданные в аукционную комиссию, незаконно забраковывались. УФАС и Арбитражный суд все заключённые таким образом договора признал ничтожными и отменил.

Пока тянули кота за хвост, прошёл год, а садиков нет. Тогда правительство, чтобы обойти закон ФЗ-44, придумало некие концессионные соглашения, которые и заключило с теми же предпринимателями, которые готовы платить чиновникам откаты. Сейчас Арбитражным судом Тувы концессионные соглашения также признаны незаконными. Суд установил, что даже 5% от стоимости строительства объектов на счетах претендентов на концессионные соглашения, не имелось. А детские сады вообще не подпадают под такие соглашения.

Председатель «Центра антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам противодействия коррупции» А. Дондупай считает: слово теперь за прокуратурой, ФСБ, Финмониторингом и МВД, которые обязаны навести в строительной отрасли Тувы порядок.