Цена жизни

Закон на страже животных

В декабре 2018 года в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными», защищающий в том числе бродячих кошек и собак от жестокого обращения. Среди основных принципов документа – «отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», и «воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным».

Основные пункты закона должны вступить в силу с 1 января 2020 года, но уже сейчас действующие положения закона запрещают истребление кошек, собак и других безнадзорных зверей. Их защищает также Уголовный кодекс, 245-й статья предусматривает наказание за жестокое обращение с животными.

С конца 2018 года по июль 2019-го ассоциация «Благополучие животных», объединяющая организации зоозащитников, проверила, как в регионах России соблюдаются нормы федерального закона. Мониторинг показал, что только в 15 из 85 субъектов федерации законодательно закреплен принцип гуманного отношения к животным, а в закупках этих 15 регионов учтён принятый федеральным законом метод ОСВВ.

В нормативных правовых актах ещё 30 регионов страны говорится о необходимости гуманного обращения с животными, у которых нет владельцев. Но при этом в нормах, а также в закупочной документации, которую публикуют власти, содержится множество лазеек, позволяющих истребление животных.

Хуже всего с регуляцией популяций бездомных животных дело обстоит в 40 регионах. В числе аутсайдеров – Астраханская, Кемеровская и Ульяновская области, а также республики Тыва, Калмыкия и Ингушетия. В местных нормах много неточностей и нарушений федерального закона – а закупки, которые проводят муниципалитеты, подразумевают убийство пойманных собак и кошек как фактически единственный способ обращения с бродячими животными после поимки. Об этом сообщает издание «Медуза».

Действительно, общество защиты животных «Хатико» в Кызыле пестрит от ежедневных сообщений о беспризорных кошках и собаках. Активисты просто кричат о гуманности к братьям нашим меньшим, выкладывая жуткие кадры изуродованных бедных животных. Но вряд ли хотя бы половина из них находит приют у сердобольных хозяев. А сколько из них просто сгинуло, не успев попасться на глаза зооактивисту? Скорее всего, в десятки раз больше.

Неужели в Туве люди настолько ненавидят животных? Вряд ли. Похоже, ненавидят у нас всех одинаково.

Сколько стоит сигарета?

14 ноября 2019 года в правоохранительные органы Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении на улице Полевой с. Сарыг-Сеп тела 63-летнего местного жителя с внешними признаками насильственной смерти.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено, что к совершению преступления причастен 36-летний ранее судимый житель того же села. По версии следствия, 14 ноября 2019 года около 00-01 часов на улице Полевой с. Сарыг-Сеп потерпевшего на улице остановил, попросив покурить, молодой мужчина. На отрицательный ответ мужчина нанёс имевшимся при себе ножом несколько ударов в грудную клетку и голову потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Убить за сигарету. Люди не ценят не свою жизнь, и уж тем более чужую. Подобные случаи в Туве случаются не так уж редко. Например, стоимостью человеческой жизни может оказаться и неподелённая банка пива или кошелёк с тремя рублями. А чаще и убивать никого не нужно – достаточно равнодушия. Недаром у нас самая высокая детская смертность, смертность на дорогах, самая низкая продолжительность жизни. Недавно появилась информация о том, что Тува на первом месте по доле пострадавших и погибших детей из-за нарушений правил перевозки. То есть дешевле нового ребёнка родить, чем купить детское автокресло?..

Шойгу как директор мясокомбината

Конечно же, такое отношение к жизни не только в Туве. В качестве яркого примера можно привести взаимоотношения внутри армии.

В октябре 2019 года солдат расстрелял восемь сослуживцев, чтобы они его не изнасиловали. А в ответ тишина – виноват солдат, «свихнувшийся на компьютерных играх», и на этом разбор «полётов» закончен. Весной 2019 года 24 курсанта кадетского училища Кызыла умоляли перестать их избивать и унижать – тишина. Живы ли они ещё? Решены ли их проблемы или дети продолжают терпеть унижения и копить ненависть к мучителям, чтобы в один прекрасный день устроить бойню? В начале 2019 года 49 курсантов гвардейского суворовского военного училища из-за некачественного питания заразились эхинококкозом (паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями). Скорее всего, они до конца жизни останутся инвалидами. Тишина. 8 ноября 2019 года курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингита, ему долгое время не оказывалась медпомощь, и в больницу он попал, когда уже ничем нельзя было помочь. Тишина.

Сергей Шойгу любит часто и много говорить о патриотизме, любви к родине, ненависти к каким-то абстрактным врагам, но ничего не говорит об уважении к военнослужащим. Мясо. Пушечное мясо. Вот чем для Сергея Шойгу являются солдаты российской армии. Сдохнет в учёбе или в бою – не жалко. Бабы ещё нарожают. Ребятишки же бесплатно попадают в армию. Если не смогли избежать призыва, как тот же Шойгу в своё время, то сами виноваты. Лохи.

Наши жирные генералы не ходят в атаки на передовой. Они сидят в глубоком безопасном тылу и оттуда отдают приказы. Они мыслят не отдельными человеческими судьбами, а сразу тысячами и сотнями тысяч штыков. Публицист Дмитрий Орешкин, вспоминая своего отца-фронтовика, рассказал, за что тот ненавидел советских офицеров: «каково солдату (из всей роты у него одного была десятилетка, отчего посчастливилось на самые страшные первые месяцы попасть в телефонисты) слышать, как полковник орёт на ротного: «Давай, твою мать, дорасходуй живую силу и отходим на переформирование !» Жить-то всем хотелось. Командному составу – в первую очередь. А отступать с живой силой никак нельзя: приказ стоять насмерть». Практически ничего с тех пор не изменилось.

«Только от жизни собачьей собака бывает кусачей»

Возвращаясь к животным. Наши «одарённые» депутаты тоже озаботились проблемой жестокого обращения с животными. И, разумеется, не придумали ничего лучше очередного ужесточения законов. Они пообещали наказывать штрафами недобросовестных владельцев домашних животных за выбрасывание на улицу своих «четвероногих друзей». Также в Госдуме рассматривают инициативу понижения минимального возраста, по достижению которого, россиян будут привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Поможет ли такое «принуждение к любви» улучшить отношения с братьями нашими меньшими? Маловероятно. За убийство людей и издевательство над ними тоже существует суровое наказание, однако это не снижает ни насилие, ни убийства. До тех пор, пока мы не начнём ценить человеческую жизнь, жизнь животных не будет стоить ни копейки, несмотря на все принятые законы.

По-моему, тут простая зависимость: чем беднее люди, тем больше насилия и жестокости вокруг них. До тех пор, пока человеческая жизнь стоит одну сигарету, ни о какой гуманности к животным не может идти и речи. Если человек беден, то при всей своей сердобольности он не может позволить себе помогать животным. Когда человек обеспечил себе достаток, решил все свои насущные проблемы, он может заняться благотворительностью.

Да и на помощь государства рассчитывать не приходится ни животным, ни людям. На днях Владимир Путин назвал пособие на ребёнка размером 50 рублей унизительным и... отменил его вовсе. В общем, держитесь здесь, и доброты вам побольше!

О. Шын