Семь футов и много чего ещё под килем

Пострадали люди и это не повод для шуток. Но ситуация же абсолютно идиотическая. Крейсер «Адмирал Кузнецов» – это одна из лучших иллюстраций к девизу нашего детства «Главное – чтобы не было войны». Этот корабль – наш единственный авианосец. Точнее, он как бы авианосец, полуавианосец. Он имеет право заходить в Черное море. А настоящим авианосцам по международным договорам это запрещено. Но других всё равно нет, поэтому гордимся тем, что имеем.

Это теперь он «Адмирал Кузнецов», а когда-то назывался «Леонид Брежнев». Его заложили почти 40 лет назад, но звездный час крейсера пробил в Сирии. Куда он плыл, казалось целую вечность, выделяя в атмосферу какой-то странный черный дым, словно пароход. Или как будто на его борту проходили выборы Римского папы и, судя по черному дыму, Папу не могли выбрать до самой Сирии. В Сирии этот крейсер вообще был не нужен. Потому что воевать там приходилось с разномастными абреками, вооруженными чем попало, а главным оружием у них была жестокость и одержимость кровавыми идеями. Крейсер был нужен чисто для понта, как и стрельба по террористам из акватории Каспия. Мы показывали всю мощь своего военного потенциала, при этом практически не рискуя получить сдачи.

Тем не менее, за время похода «Адмирал Кузнецов» потерял два самолета, которые просто свалились в море. Безо всякой помощи врага. Поход обошелся в 7,5 миллиардов рублей. И после этого похода самый могучий корабль российского флота встал на ремонт! Туда-обратно – и сразу на ремонт!

Ремонт – это вообще его привычное состояние. В ремонте «Кузнецов» был несколько месяцев в середине 2015 года. В начале 2016 года его снова ремонтировали. Теперь, после дымного похода на Сирию ремонтировать корабль планировали четыре года и потратить на это еще 50 миллиардов, причем, сразу сказали, что и 50 миллиардов может не хватить. Сто процентов не хватит. Потому что в прошлом году на крейсер упал башенный кран и пробил в нем дыру в несколько метров. А кран упал потому, что затонул плавучий док, где ремонтировали крейсер. Теперь загорелась целая палуба, сотни квадратных метров, покалечили людей. И черт знает что еще произойдет, прежде, чем «Адмирал Кузнецов» вернется в строй.

Цена понтов – десятки миллиардов рублей, два утонувших самолета, затонувший плавучий док, дыра в борту, сгоревшая палуба и дым из трубы на весь мир. А главное – люди, которых уже не вернешь. Вот эту пробоину ничем не заделаешь и никакими миллиардами не искупишь.

И всё это происходит вообще без какого бы то ни было участия противника. Весь урон гордости нашего флота мы наносим сами! На оборону тратятся огромные деньги. Обороне – главное внимание руководства страны. Непостроенные школы и недоделанные больницы – это те миллиарды, которые горят и тонут вместе с «Адмиралом Кузнецовым». Но несмотря на все усилия, история корабля – это история ремонта, переходящего в модернизацию с последующим повторным ремонтом. Не дай бог нам воевать всерьез. Не дай бог дело пойдет дальше путинских мультиков и телевизионного хайпа пропагандистов. Не дай бог случится что-то серьезнее дебильных наклеек «Можем повторить».

Антон Орехъ

Неделя позора российской армии

В Мурманске завершили поисково-спасательную операцию на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Северный флот объявил о завершении поисково-спасательных работ в Мурманске, где 12 декабря произошел пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота. Пожар, продолжавшийся сутки, ликвидирован.

После тушения на корабле обнаружили второго военного Северного флота, погибшего в результате пожара. Это офицер службы живучести крейсера, руководивший эвакуацией рабочих с корабля. О первом погибшем стало известно 12 декабря. По данным «Интерфакса», всего пострадали 14 человек.

Солдат-срочник покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный, передает «Вести-Иркутск». По информации местного канала, это произошло еще вечером 11 декабря. Военнослужащий оказался в Иркутске проездом с запада на восток страны в составе военного караула, который сопровождал некий груз.

Как сообщают в полиции, тело солдата увезли представители военного следственного управления. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Как передает «Говорит Москва», возбуждено дело за доведение до самоубийства.

«Вести-Иркутск» при этом уточняют, что поводом для самоубийства могла стать ссора погибшего с девушкой.

Вертолёт Ми-28 разбился на юге России

Вертолет Ми-28 разбился на юге России, в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, вертолет принадлежит одной из силовых структур. Он был найден разрушенным недалеко от станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они погибли. Эту информацию подтвердило Минобороны России.

По предварительным данным, причиной крушения стал сильный туман в районе аэродрома.

В России затонула 72-метровая дизельная подлодка Б-260 «Чита» Тихоокеанского флота

В Японском море, в 6 милях от залива Восток к западу от города Находка, накануне вечером при буксировке на утилизацию частично затонула 72-метровая дизельная подлодка Б-260 «Чита» Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию полученную в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

«В час ночи в четверг поступило сообщение о том, что в Приморье во время буксировки на утилизацию выведенной из состава Тихоокеанского флота дизельной подводной лодки неподалеку от залива Восток произошло касание дна кормовой частью подлодки. При этом носовая часть осталась в надводном положении», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что людей и топлива на борту подводной лодки нет, какие-либо угрозы отсутствуют.

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой

В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота 90-метровая неатомная подводная лодка Б-380, сообщает ТАСС.

После этого лодка всплыла и сейчас находится на поверхности. Поскольку работ на доке не проводилось, пострадавших нет. Затопление, как уточняет «Крыминформ», могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока – он был заложен еще до Второй мировой войны.

Дно плавдока было повреждено коррозией, и течи возникали уже несколько лет. У судна также были проблемы с балластными цистернами, добавляет ТАСС. «Открылось сильное поступление воды, насосы перестали справляться. Экипаж боролся до последнего, были запущены дополнительные генераторы. Но когда [док] стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег», – рассказал неназванный собеседник агентства.

Субмарина была построена в начале 1980-х годов на Горьковском судостроительном заводе «Красное Сормово» и служила флоту около 10 лет под именем «Горьковский комсомолец» – с 1992 года она не покидала плавдок у 69-го причала Южной бухты.

Хотя в 2000-м году правительство распорядилось провести на ней уже капитальный ремонт, а в 2007 году ей присвоили новое имя «Святой князь Георгий», после кризиса 2008 года финансирование было решено прекратить. В 2016 году Минобороны объявило тендер на ее утилизацию.