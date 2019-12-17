    Перекрёсток мнений

Аноним, 11-12-2019 #1[com]

«Сила Сибири» – газопровод только для Китая. И поэтому китайцы скажут, что будут покупать газ не по 3 рубля, а по 1 рублю – и всё!!! Приплыли, называется! Куёв, как дров этот газопровод окупится первые 1000 лет! А с кого потраченное на газопровод возьмут? Да с населения, с народишки, ну а как же? Вот вам «Сила Сибири»! И украдено столько, что не в сказке сказать, ни пером описать!

Аноним, 13-12-2019 #2[com]

Интересно, а наш глава присоединится ли к флешмобу остальных губеров по поводу выходного 31 декабря?

Аноним, 11-12-2019 #1[ru]

Не просто потерялся в Москве, а решался вопрос насчет угля. Любите же вы всё перевернуть с ног на голову!

Аноним, 11-12-2019 #3[ru]

А какой смысл биться за то, чтобы мусором занималось МУП «Благоустройство»??? У них же нету ни статуса регионального оператора, ни лицензии на данный вид деятельности???

Аноним, 11-12-2019 #5[ru]

СТ-ТБО только и умеет прикрываться за спинами МУП Благоустройства и за квитанциями. Не справляетесь совсем со своими обязанностями!

Аноним, 11-12-2019 #6[ru]

Отправлять запросы Боровкову бессмысленно – не будет же он сам себя сажать!

Аноним, 11-12-2019 #7[ru]

Путин сказал «...трясите и терзайте, трясите и терзайте чиновников на местах!». А кто у нас Кара-оол, Боровков и т.д и т.п.? Вы тщательнее, товарисчи, тщательнее «...трясите и терзайте, трясите и терзайте...» и будет вам счастие от земли до неба!

Аноним, 11-12-2019 #8[com]

Поступает информация, что дело налоговиков (Суге-Маадыр) передали в Новосибирск. Как бы не замяли там это дело. Ведь если ниточка потянется, она может довести, сами знаете до кого...

Аноним, 11-12-2019 #9[ru]

№8 А до кого ниточка может дотянуться? Огласите весь список, пожалуйста!

Аноним, 11-12-2019 #11[ru]

Аноним 10, читать умеешь? Черным по белому написано: не платят региональному оператору за вывоз мусора ни бюджетные организации, ни муниципальные, ни управляющие компании, поэтому вывоз мусора у должников оператор приостановил! Теперь понятно?

Аноним, 12-12-2019 #13[com]

Угольный разрез необходимо национализировать как жизненно важный для региона объект. Сегодня это преступная схема изъятия у населения денег. Преступники должны за это ответить и вернуть деньги населению!

Аноним, 12-12-2019 #14[com]

Кара-оол, скорее всего, – один из собственников угольного разреза. Информация точная и сомнению не подлежит?

Аноним, 12-12-2019 #15[ru]

Народ, национализировать и вернуть уворованное будет возможно только через большую кровь. Вы, что же, не понимаете, для чего «гопгвардия» создана? Кому эти гопники дают присягу? Я, когда призывался в Советскую Армию, давал присягу своей стране, своему народу. Кому давал присягу орденоносец всех мастей и волостей Шойга? Ни дня не служивший в армии. Кому присягнул «имбицил» Золотов? Эта власть не совершает ошибок, она «ОШИБАЕТСЯ» очень целенаправленно и выверенно. Можете не сомневаться в дальнейшем ухудшении вашей жизни. Вы готовы к этому?

Аноним, 12-12-2019 #17[ru]

Ладно, если бы все подряд не платили за вывоз мусора, там все в основном платят из-за каких-то недалеких людей, которые привыкли не платить, должны что ли все страдать от этого мусора?

Аноним, 12-12-2019 #18[ru]

№9. Знамо до кого, гляди выше, там уже есть индульгенция.

Аноним, 12-12-2019 #19[ru]

Региональный оператор СТ-ТБО никак не выполняет свои обязанности, не вывозит мусор, все дворы просто завалены мусором до отвала, а вы их выгораживаете.

Аноним, 12-12-2019 #20[ru]

СТ-ТБО уберите снег на обочинах! Помойте полы в подъезде!

Аноним, 12-12-2019 #21[ru]

Попов, уезжайте и не думайте. Оставьте гавномусор гордому степному народу. Засранцы Карлики благополучно разворуют деньги, а гавномусор останется там, где сейчас лежит. Попов, не вздумайте идти на какие-то сделки с гордым самозасранцем Карликом! ПОДСТАВИТ И ПОСАДИТ. Уезжайте – не пожалеете.

Аноним, 12-12-2019 #22[com]

Левченко откинулся. Минус один коммуняка. Дедушка Зю в печали.

Аноним, 12-12-2019 #23[com]

Губернаторы Иркутской области, Еврейской АО отправлены в отставку. Кто следующий???

Аноним, 12-12-2019 #24[ru]

Сдох один из основателей бандитской вертикали власти – вор и коррупционер гражданин Австрии ЛУЖКОВ. Кто следующий из сучьей партии предателей?

Аноним, 13-12-2019 #25[com]

То, что прекрасно существуют в Кызыле: залы игровых автоматов, процветающая теневая торговля паленым алкоголем, молодёжь все больше подсаживается на наркотики, разгул скотокрадства. Обвиняют в этом местные власти, в том числе муниципалитеты. Но, все знают, что крышует их – полиция, так как все эти деяния подпадают под Уголовный кодекс. Конечно, вина местной власти имеется в той части, когда принимают несбалансированные запрещающие законы. Но неспособность федералов – налицо. Генералы всех служб меняются, а ситуация только ухудшается.

Аноним, 13-12-2019 #26[com]

Новый зампред Щ..., местное население за людей не считает. Обращается, как с тупыми баранами, ведёт себя высокомерно. Дискредитирует власть, показывает свинские примеры. Тувинцев вообще не слушает. Одним словом – ВРЕМЕНЩИК.

Аноним, 13-12-2019 #28[ru]

О птичках. Дерипаска сказал Карлику: «хочешь снижения цены на уголь?! Хорошо. Тогда отдавай мне свою долю на рынке угля в республике, активы (Каа-хемский разрез) и понизим цены!» Как Вы полагаете, что ответил Карлик?

Аноним, 13-12-2019 #29[ru]

Кызылский городской суд аннулировал итоги так называемой КОНФЕРЕНЦИИ «Педобщества» Тувы и признал избрание замминистра образования Ощепковой председателем Общества незаконным. Ура!

Аноним, 13-12-2019 #30[ru]

Очень интересно. Мусор убирает (не убирает) СТ-ТБО, а деньги мэрия гонит комбинату Благоустройства. И куда смотрит прокуратура Тувы?

Аноним, 13-12-2019 #31[ru]

Если Попову платить не будут, весь город погрузится в мусор. А деньги потом он всё равно отсудит и заберёт. Нужно понимать, как устроена мусорная реформа в России. Она сформулирована так, что за вывоз мусора всё равно платить придётся именно региональным операторам. Палкой плеть не перешибёшь!

Аноним, 13-12-2019 #32[ru]

У Кара-оола просто ума не хватает понять, что нужно работать с СТ-ТБО, как бы ему этого не хотелось, а не с комбинатом Благоустройства.

Аноним, 13-12-2019 #33[ru]

РАБОТАТЬ – это непонятное слово не только для Кара-оола. А сколько его ставленников по республике. Они не только не работают сами, но и другим не дают. Нормальных, честных работяг просто выживают! ВЫЖИВАЮТ! Сука, сколько это будет продолжаться!

Аноним, 13-12-2019 #34[ru]

Арбитражный суд взыскал с ООО УК «Ангарский» в пользу ООО «СТ-ТБО» 2 168 тыс. рублей долга, 209 тыс. рублей пени и госпошлину. А ранее тот же суд взыскал с ООО «ЖЭУ-2» в пользу ООО «СТ-ТБО» 658 тыс. рублей долга, 56 тыс. рублей неустойки и госпошлину. В настоящее время рассматривается иск по взысканию с ООО «Енисей» в пользу ООО «СТ-ТБО» 4 111 тыс. рублей. Таким образом, красноярские мусорщики скоро поставят на колени все управляющие компании, которые дисциплинированно исполняют указания правительства не платить за мусор.

Аноним, 13-12-2019 #35[ru]

Это было всегда. Все, кто шли на поводу у правительства, разорялись. Типичный пример – Тамара Узденова и «Тувапечать». Тувапечать обанкротилась и прекратила своё существование. Узденова уже 3 года платит половину пенсии и платить ей ещё лет 5.

Аноним, 13-12-2019 #36[ru]

Карлик готовится к выборам Главы республики. Решил пойти ещё на один срок. Шойгу договорился с Мироновым убрать Оюна с руководства РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и поставить вместо него проходимца и негодяя Рената Ооржака.

Аноним, 13-12-2019 #37[ru]

Карлик просто выполняет наиглавнейшую задачу, обозначенную перезидентом: «ЦАП-ЦАРАП, ЦАП-ЦАРАП...»

Аноним, 13-12-2019 #38[ru]

36, значит, скоро будут зачищать и ЛДПР. Шойгу что-нибудь подарит и Жириновскому.

Аноним, 13-12-2019 #39[ru]

Рената Ооржака двигают по линии СР, чтобы он выставлялся против Андриана Ооржака на выборах Главы республики. Ход простой, всем всё понятно. Выиграть он никогда не выиграет, но будет «мочить» Андриана.

Аноним, 13-12-2019 #40[ru]

Видимо, всё-таки выборы Главы будут в 2020-м...

Аноним, 14-12-2019 #41[ru]

Враг всех жителей Тувы, Шойтан разработал план «Барбаросса». В 20-м году, Кара-оола в досрочную отставку, и через некоторые политические манипуляции снова назначить его. Отеческая любовь у Шойтан к Кара-оолу. И так бесконечно долго будут снимать сливки из Тувинской земли!

Аноним, 11-12-2019 #1[ru]

Да и правильно, что «Тардан» подсушили! Есть регламенты проведения всех работ, есть подписанные проекты, пусть работают в установленном порядке! В Курагинском районе уже наворотили делов, сколько семей без кормильцев осталось. А подскажите: это рудное месторождение, где именно оно находится, в каком районе?

Аноним, 11-12-2019 #2[ru]

Тардан они и так закрывали фабрику по кучному выщелачиванию. Потому что построили новую недалеко от этой же и запустили ее. Это маленькая жертва для Росприроднадзора типа мы такие молодцы закрыли целое предприятие и т.д.

Аноним, 11-12-2019 #3[ru]

#2, а какая разница, построили они новое здание или нет? Лицензию отобрали у компании, а не у здания.

Аноним, 11-12-2019 #4[ru]

Директор Тардана в Туве гражданин Украины, Лебедев, ему по фиг на природу и жителей Тувы! Так и надо им!

Аноним, 11-12-2019 #1[ru]

Очень бы хотелось проехать по дороги от станции Журавлево до Кызыла через Тоора-хем. Наверное, очень живописная получится дорога!

Аноним, 11-12-2019 #2[ru]

№1, закажи у Карлы его фирменную траву и летай вместе с ним по волнам его мечтаний. В чем проблема-то?

Аноним, 13-12-2019 #2[ru]

Прокурору Боровкову надо бы построже с теми, кто ворует бюджетные деньги!

Аноним, 13-12-2019 #3[ru]

Понятно, что эти деньги спёр племянник Карлика! Наверное, поделился с дядей...

Аноним, 13-12-2019 #4[ru]

Интересная картина – мусор убирать должны красноярцы, а деньги идут в комбинат «Благоустройство»! И прокуратуру это устраивает!

Аноним, 11-12-2019 #1[ru]

Виновные не могут быть установлены по той причине, что установить самих себя невозможно. Очередной местечковый стыд и позор! А вот наши боксёры отказались ехать на олимпиаду без флага! Молодцы! Жаль спортсменов, но это результат всей гнилой государственной политики. Зачем этим псевдоизбранникам и гореминистрам из ближнего окружения наш спорт. Они граждане ВРАЖДЕБНЫХ России государств НАТО! А мы для них – ИНОСТРАНЦЫ!!! Мы на своей земле – ИНОСТРАНЦЫ!? ЗАНАВЕС...

Аноним, 13-12-2019 #5[ru]

Приятно видеть, что растет достойная молодая смена! С такими, как Жуков, у страны есть шанс на светлое будущее. Осталось только дождаться очередной «гонки на лафетах», которая унесет на тот свет путинское старичье. Главное, чтоб они не успели перед этим испоганить жизнь молодежи.

Аноним, 13-12-2019 #1[ru]

Всё же хорошо, что Ооржак организовал корпункт 8 канала! Не только мы, но и вся Сибирь узнает, как люди живут в Туве! А то по Центральному телевидению то борцов покажут, то горловое пение. А про то, как люди живут – никогда!

Аноним, 13-12-2019 #2[ru]

8 каналу нужно прибавлять профессионализма. А то как-то куце получается. Но всё равно – молодцы! Опыт придёт!

Аноним, 13-12-2019 #3[ru]

Действительно, как трудно жить в Тодже!

Аноним, 13-12-2019 #4[ru]

А оленеводов-то за что!? Неужели Карлику и их не жалко!

Аноним, 13-12-2019 #5[ru]

Олени в Тодже существуют только на бумаге. Этот вид деятельности можно считать исчезнувшим и не перспективным. Правильно, что перестали выделять деньги, которые уходили не понятно куда. Дёмкина за счёт оленеводов пиарится, но в оленеводстве ничего не соображает.