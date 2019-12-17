    Обзор прессы

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПАРАДОКС РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ

Россия по всем внешним признакам – цивилизованная страна. В ней присутствуют все признаки демократического государства. Имеются флаг, гимн и Конституция, которая предусматривает демократическое формирование органов власти на основании прямого избирательного права. Кроме всего прочего, Конституция страны гарантирует всем своим гражданам свободу вероисповедания, слова и собраний. Только вот в ней очень мало реальных свобод и никакой демократии. Процедура митингов, шествий и собраний настолько забюрократизирована, что кроме прокремлёвских сил ни у какой общественно-политической силы нет реальной возможности получить разрешение на публичные действия.

Государство ведёт себя, как напёрсточник, у которого выиграть практически невозможно. Кто-то сомнительный или неблагонадёжный (на взгляд чиновников) как положено, за 10 дней заявил желание провести общественное мероприятие – власти обязательно что-нибудь придумают, чтобы его запретить. Либо нагло заявят, что кто-то другой ранее успел заявить такое же мероприятие в этом же месте и в это же время. Или затеют там срочно какую-нибудь реконструкцию. Вот и выходит, что с виду самая демократичная Конституция страны при драконовском законе не обеспечивает элементарных прав граждан.

Но главная проблема в том, что в стране стали невозможными честные демократические выборы. Поэтому выборные органы власти не являются выборными, поскольку итоги голосования нагло фальсифицируются и депутатами всех уровней становятся представители партии, именуемой как «партия жуликов и воров». Фальшивые выборные органы власти формируют воровскую бандитскую власть, для которой коррупция – естественная среда обитания. Поэтому страну захлестнула волна чиновного воровства бюджетных средств при одной из самых демократичных конституций мира.

«Накануне Дня Конституции корреспондент «ТП» встретился с председателем комитета Верховного Хурала по конституционно-правовой политике и государственному строительству» депутатом от партии «Единая Россия», которую чаще зовут как «партию жуликов и воров», «В.Глуховым», который изложил свой взгляд на конституционное строительство в России и Туве.

Если верить представителю воровской партии, то «прошедшие выборы депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва со всей очевидностью подтвердили мощный общественный запрос на единство народа». Только вокруг кого они хотят объединяться – большой вопрос. Как известно, 47% избирателей Тувы на последних парламентских выборах «8 сентября» проголосовали за ЛДПР под водительством Андриана Ооржака, в то время как «Единая Россия» довольствовалась поддержкой только 14% избирателей. И только массовые грубые нарушения закона и положений Конституции позволили жуликам и ворам занять в парламенте 30 мест из 32 и диктовать народу свою волю.

Глухов заявляет, что «Верховный Хурал Республики Тыва – сплочённый коллектив законодателей». И его можно понять, поскольку мафия всегда и везде дружна и сплочённа. А наш парламент с достаточно большой вероятностью соответствует этому понятию. И он прав, когда говорит, что тувинский «депутатский корпус представлен опытными политиками, законодателями, многие из которых избирались неоднократно». И действительно, в нашем парламенте засиделись те, кто уже давно служит лично Кара-оолу, почему в их пользу и «рисуются» итоги выборов недобросовестными членами избирательных комиссий. И не случайно во главу угла депутаты от правящей партии ставят «конструктивное взаимодействие с главой республики», именно ему, а не народу служат. И не видят в этом ничего странного и необычного.

Единственное, с чем можно согласиться в выступлении Глухова, это то, что «сегодня республика стоит на пороге больших перемен». Хотя депутат, видимо, намекал на некую «Программу ускоренного социально-экономического развития республики до 2025 года», гвоздём которой является несбыточная мечта строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Люди устали от Кара-оола, от его болтовни, безответственности и вороватости. И 47% за ЛДПР – это не столько рейтинг Андриана Ооржака, сколько антирейтинг Шолбана Кара-оола.

Как известно, «к компетенции Верховного Хурала относятся законодательная, представительная и контрольная функции». Но ни одну из этих функций сегодняшний тувинский парламент не выполняет, являясь безвольным придатком правительства республики. «В Верховном Хурале проводятся парламентские слушания, «правительственные часы», заслушиваются ежегодные отчёты главы республики о результатах деятельности правительства, а также отчёты других должностных лиц», но ничего общего с контролем за деятельностью исполнительной власти это не имеет, поскольку депутаты правящей партии, составляющие большинство, стремятся лишь наперегонки горячо поддержать нашего недалёкого премьера правительства, у которого вот уже 13-й год подряд не получается ничего. В связи с чем Тува официально превратилась в самый бедный регион страны, в котором неуютно жить и из которого бегут коренные жители.

В результате деятельности Кара-оола и его «команды единомышленников» в республике одни из самых высоких в стране безработица, преступность и заболеваемость сифилисом и самый низкий уровень жизни населения. Самые высокие цены на электроэнергию, ГСМ и уголь. И самые высокие доходы чиновников. Таковы реальные достижения партии «Единая Россия» в Туве за последние 12 лет. Но об этом Глухов не сказал ни слова... Он с пафосом заявил: «мы хотим видеть республику и страну мирными и процветающими, развитыми и успешными», но с таким депутатами, как он, такая мечта неосуществима!

ЖУЛЬЁ НА СТРАЖЕ БЮДЖЕТА

Как известно из одной поговорки, кто что охраняет, то именно это он и ворует. «Казначейство Тувы отметило серебряный юбилей». На вопросы корреспондента «ТП» ответила «руководитель УФК по Республике Тыва Солангы Саая». Та самая супруга бывшего председателя Конституционного суда Тувы, обвиняемого в хищении бюджетных средств под видом проведения неких никому не нужных научно-практических конференций. Материалами уголовного дела установлено, как Солангы Саая и её вороватый супруг пользовались благами должностей и блаженствовали на ворованные деньги, строя коттедж и приобретая дорогие джипы.

Другая бы со стыда провалилась сквозь землю, а Солангы Саая не стесняется давать публичные интервью, рассказывая, что подведомственное ей учреждение «способствует ликвидности бюджетных счетов, подотчётности и прозрачности бюджетных платежей». Она с воодушевлением рассказала, как «за четверть века наше управление преодолело огромный путь в развитии: от «деревянных» счетов до «облачных» технологий, позволяющих клиентам управлять финансами с любой точки мира в онлайн-режиме».

Следует отметить, что именно при ней в республике развернулось массовое хищение бюджетных средств. При попустительстве Казначейства только по программе переселения из ветхого и аварийного жилья было похищено более 1,6 млрд. рублей из бюджета республики. И только из Президентского фонда при строительстве «корпуса Терапии», похоже, было похищено компанией «Тезис» более 200 млн. рублей. Не помогло и «казначейское сопровождение целевых средств – новый инструмент финансового контроля, который применяется с 2015 года». Вот и говори после этого, что таким образом «исключается риск оплаты невыполненных работ и обеспечивается упреждающий контроль за целевым направлением бюджетных средств».

И ко всему этому приложила руку «руководитель УФК по Республике Тыва Солангы Саая». Так что с праздником Вас, уважаемая!

УГОЛЬЩИКИ ВМЕСТО ДОСТУПНОГО УГЛЯ БРОСИЛИ НАРОДУ КОСТЬ

Похоже, наши пессимистичные ожидания относительно объявленного Кара-оолом снижения цен на уголь до 1700 рублей за тонну сбываются. Максимум, что смогли сделать тувинские власти – это остановить дальнейший рост цены. Объявленного «Тувинской горнорудной компанией» увеличения цены с 1 января 2020 года со стороны «не произойдёт».

С другой стороны, выяснилось, что в ООО «ТГРК» очевидно непрофессиональный менеджмент. Даже задрав заоблачные цены на уголь для потребителей Тувы, «ТГРК» в этом году «прогнозируют убытки». Как объясняет руководство компании – «из-за падения цен на уголь и снижения объёмов реализации». Где что «упало» неизвестно. Видимо, Кара-оол прав, утверждая, что сторонним организациям «ТГРК» умудряется реализовывать уголь вдвое дешевле, чем тувинским потребителям. Иначе объяснить довод «падения цен на уголь» невозможно, поскольку на внутреннем тувинском рынке угля никакого «снижения цены» не было и нет.

Что же до «снижения объёмов реализации», то они налицо. И связаны не только с падением уровня жизни тувинцев, но и падением добычи на предприятии.

Наверное, стоило похвалить «ТГРК» за «участие в губернаторском проекте «Социальный уголь». Только нужно понимать, что бесплатная раздача «1000 т топлива для 500 малообеспеченных и многодетных семей» никак проблему обеспечения топливом на зиму не решает. Это как кость, брошенная нищей собаке. Голод она не утолит, но создаст впечатление сострадания голодающим.

КЫЗЫЛ – ГОРОД УЖАСОВ или КАК МЭРИЯ СОЗДАЁТ КЫЗЫЛЧАНАМ «КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ»

Редакция «ПИ» продолжает публикации реалий жизни граждан в столице Тувы. Рассказывает, как «в нашем суровом Городе Ужасов дети пугливо идут в школу по тёмным-тёмным дорогам».

Автор начинает она с центра. Повествует, как дети добираются до «школ №1 и №15». Предлагает «пройти в школу №1 со стороны улицы Кочетова» «по проулку между двумя заборами: с одной стороны школа, с другой – детский сад». И констатирует: «темно, заборы, ветви деревьев, страшно, адреналин просто выскакивает». А «с другой стороны – неосвещённый частный сектор». Идём далее – «четвёртая школа, школа №10... везде вокруг темно».

Вот и выходит: «чтобы дорога в школу стала безопасной, надо чтобы везде стало светло». Какая, казалось бы, мелочь! Да, мы понимаем, при нашей сегодняшней власти «в Туве не будет средневековых мраморных дворцов, угрюмых надёжных крепостей, горделивых замков». Но давно замечено: «если вокруг чисто и светло, никто не бросит мусор посреди улицы». Да мы дворцов и не требуем. Достаточно, «чтобы было чисто и светло...». Ну, хотя бы так, как было во времена, когда в стране не господствовала партия под названием «Единая Россия».

Многие помнят: «Кызыл раньше был очень чистеньким». Даже «в Москве – грязь и ветер, мусор носит по тротуарам, а в Кызыле – порядок» «в сложные девяностые годы», когда «городом управляла Зоя Назытыевна Сат» – «первая и единственная женщина-мэр в истории столицы республики». А теперь столицу Тувы прибирают «только к приезду очень важных гостей». Тогда и можно «можно полюбоваться порядком и чистотой».

Нынешняя власть даже фонари на столбы повесить не в состоянии. Объясняют просто: «на старых опорах-столбах нельзя, они для этого не приспособлены. И на новых нельзя: они – собственность Тываэнерго и надо оплатить аренду». А этого, оказывается, «мэрия не потянет». Остаётся вариант, когда «Глава правительства договорился с Тываэнерго, чтобы они сдавали опоры в аренду на условиях софинансирования или вообще сами установили лампы...». Или вообще, чтобы они сами «занялись освещением улиц, по которым идут их ученики...».

Но проблема не только в отсутствии освещения улиц города хотя бы «в самом центре» Кызыла. К примеру, давно назрел вопрос с обоснованностью возникновения «странного дома, который городские власти впихнули правдами и неправдами на улице Ленина, между домами №№ 42 и 46», куда сейчас «горожане просто вываливают мусор». Мы понимаем: «вывозить отходы должен, конечно, региональный оператор, но вот определить места для мусорных баков, огородить эти места должная именно мэрия», но она этого почему-то не делает... «Почему не делает?» – пойдите и спросите у мэра Сагаан-оола. «Вероятно, это не входит в область его прямого интереса».

Вот и живём в темноте, грязи и мусоре. И зачем нам такая власть? Может, Зою Назатыевну попросим вернуться в кресло градоначальника?