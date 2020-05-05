    Обзор прессы

ХОЗЯИН ПОБЛАГОДАРИЛ ХОЛОПОВ ЗА ВЕРНУЮ СЛУЖБУ

В мире реализуется несколько моделей построения государства. У одних власть сосредоточена в одних руках, у других принят принцип разделения властей. В России формально имеются все атрибуты демократического государства – исполнительная и представительная власти разделены и у каждой имеются свои границы полномочий. Имеются парламентские и непарламентские партии, свободные выборы. Проблема в том, что в России, и особенно в Туве, путём фальсификации итогов голосования представительная власть никого не представляет. Фактически она состоит из назначенцев исполнительной власти, которые подчиняются только решениям первого лица. Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо, если во главу угла поставить не интересы общества, а запросы т.н. элиты.

Если все ветви власти представляют одну слаженную команду воров, да если ещё прокуратура и суд вовлечены в этот коррупционный процесс, то управлять таким государством может и кухарка. Не нужно ни ума, ни таланта. Главное – уметь воровать и «заносить» наверх. Правда, страны, где власть действительно рассредоточена в разных институтах и находится под контролем, как в США, Израиле, Швеции, общество почему-то процветает, экономика развивается, а люди чувствуют себя социально защищёнными. В России никаких сдержек и противовесов давно нет. Парламент страны и региональные депутаты уже никакой самостоятельной роли в жизни страны не играют, являясь фактическим придатком исполнительной власти. И это очень радует жуликов, дорвавшихся до бюджетной кормушки.

На днях в связи с памятной датой – «день российского парламентаризма» – «Глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил на заседании второй сессии Верховного Хурала РТ» и «обозначил наиболее актуальные для республики вопросы». Отдельное место было уделено «Индивидуальной программе социально-экономического развития республики, которую 10 апреля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин».

Глава исполнительной власти республики с благодарностью отметил, что «система взаимодействия между законодателями разных уровней с каждым годом развивается и совершенствуется». И это сотрудничество «будет только расширяться и укрепляться». О каком «сотрудничестве» говорил Кара-оол, вряд ли кто понял. Тувинский парламент ни с кем не «сотрудничает». Он просто тупо выполняет установки, которые идут из Москвы или правительства Тувы. Велели проголосовать за увеличение пенсионного возраста – с радостью! Велели поддержать «обнуление» Путина – пожалуйста! Нужно принять убогий бюджет – мы готовы! Нужны меры по ликвидации легальной торговли винно-водочными изделиями – на здоровье! Хотите разграбить недра республики и оставить потомкам терриконы выжженной земли? Мы не возражаем! И эту бесхребетность тувинских депутатов Кара-оол называет «сотрудничеством»?

Кара-оол отметил, обращаясь к депутатам: «Многие из вас являются обладателями государственных наград, почётных грамот». Только за что эти «государственные награды и почётные грамоты»? За то, что им наплевать на интересы народа, который они якобы представляют? Кара-оол порадовался за то, что «диалог» правительства и парламента «создаёт прочную основу для сохранения политической стабильности». Правда, «стабильность» эта – кладбищенская. В результате 12 лет такого «диалога» во имя «сохранения политической стабильности» Тува прочно заняла последнее место в России по уровню бедности, безработицы, преступности, заболеванию сифилисом и туберкулёзом. Скажем за это «спасибо» Шолбану Валерьевичу и депутатам Верховного Хурала от партии, которую давно прозвали «партией жуликов и воров».

При этом нести персональную ответственность за результаты воровского непрофессионального управления республикой Кара-оол не хочет. Он полагает, что за последствия от принимаемых им решений «одинаковая ответственность лежит как на исполнительных органах власти, так и на депутатском корпусе Верховного Хурала Тувы».

Отдельного внимания достоин пассаж Главы правительства: «спасибо вам за ту благотворительную деятельность и активную общественную позицию». О чём он? Какую «благотворительную деятельность» он увидел у людей, которым наплевать на нужды народа? Ну а то, что Кара-оол «увидел их активность», которая «опирается не на какие-то бюджетные ассигнования, а на их личные денежные средства», это вообще за рамками реальности. Судя по всему, Кара-оол реально стал путать бюджет и личный карман.

Публикация встречи Кара-оола и депутатов говорит о степени деформации гражданского общества в Туве, где уже привыкли лакейское поведение депутатов выдавать за гражданскую позицию «во имя народа». Система прогнила. Когда же она рухнет? После коронавируса, в ходе борьбы с которым разворуют чрезвычайный бюджет?

В ТУВЕ ОБЪЯВИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Москва приняла очередную пустую (без денег) программу развития Тувы. Невзирая на то, что в стране бушует эпидемия, власть обязала всех более-менее известных в республике людей проявить гражданскую зрелость и выступить с заявлением о поддержке этого постановления и подчеркнуть гениальную прозорливость тувинского кормчего, его трудолюбие, отвагу и любовь к народу. Выступили многие. Почти все – глупо, без обоснования гениальности Главы. Дошла очередь и до личного лакея Главы правительства, «председателя Совета при Главе РТ по поддержке гражданских инициатив Хонук-оола Монгуша». И он гордо заявил: «Индивидуальная программа развития Тувы с 2020 по 2024 год должна стать мощным локомотивом, который поставит нашу республику на надёжные экономические рельсы и позволит ей усилить свою конкурентоспособность среди соседних регионов, а главное, повысить уровень жизни земляков». Действительно, сказал грубо, зримо и весомо. За что ему большое спасибо.

Хонук-оол Монгуш известен в республике как бывший руководитель Респотребсоюза, разваливший хорошо организованную систему торговли и оказания услуг сельхозпроизводителям. Тот ущерб, что он нанёс республике, трудно переоценить. Фактически можно говорить о тотальном разграблении целой отрасли. Но это его ничуть не смущает. Невзирая на то, что многие считают его чуть ли не самым опытным вором в республике, он полагает, что вправе давать оценки глобальным процессам. А денег, видимо, у него достаточно. По крайней мере, для того, чтобы приобрести документ, подтверждающий его статус «кандидата экономических наук».

Этот «кандидат экономических наук» с умным видом изрекает: «в Туву дважды приезжала авторитетная комиссия», «Мы готовы к реализации этих не простых, но перспективных направлений», «Для промышленного прогресса необходима железная дорога»... «Я, как кандидат экономических наук, считаю»..., «я работал с архивными документами». В общем, дует из себя фигуру, хотя, скорее всего, в связи с преклонным возрастом уже давно ничего не читал, кроме указаний Кара-оола.

Оказывается, он в курсе, что его далёкий предок «Монгуш Буян-Бадыргы» хотел построить железную дорогу в Туву. И хотя не может объяснить, почему 100 лет не хватило для реализации плана, он уверен: «железная дорога необходима для развития горного дела в Туве». Заметьте: не людям, не обществу, не экономике, а «горному делу». Как будто оно живёт своей собственной жизнью.

Скорее всего, Хонук-оол Монгуш писал статью не сам. Потому в ней говорится о вещах, которые ему неведомы. Он даже толком не может ответить на устойчивое мнение в тувинском обществе о том, что после строительства железной дороги «всё ценное из республики вывезут, а нам лишь останется безжизненная земля». Он всего лишь отмахивается от проблемы, говоря: ничего такого не случится, «если всё делать по уму». Вопрос только в том, кто будет «всё делать по уму»? Шолбан Кара-оол, который даже организовать работу водочной линии не сумел? Или Иргит, который вместо налаживания производства демонтировал и продал за Саяны уникальное новейшее оборудование Овчинно-Шубной и Ковровой фабрик?

Хонук-оолу Монгушу кто-то написал в интервью, что «нам надо оставить в наследство будущим поколениям сильную, динамично развивающуюся и современную республику». Надо. Спору нет. Только с такими, как Шолбан Кара-оол и Хонук-оол Монгуш, такого не совершить.

Читаешь это интервью и невольно вспоминаешь. Когда-то в 1997 году Хонук-оол Монгуш уже думал осчастливить республику – он участвовал в выборах президента. Ему кто-то написал программу, с которой он объехал всю республику. Это была, пожалуй, самая дорогая предвыборная кампания в Туве. Хонук-оол полагал, что у него, наследника великого рода, есть реальные шансы свалить Ооржака. Так же, как сейчас, был щедр на заявления. А когда посчитали голоса, оказалось, что его поддержали всего 1,07% избирателей. Даже Кашин, не имеющий в Туве корней, набрал почти в 10 раз больше. Но Хонук-оол не был бы Хонук-оолом, если бы не выкрутился из этой ситуации. Когда на следующее утро после выборов, в 7 часов 30 минут, Шериг-оол Ооржак в приподнятом настроении (он набрал в 1 туре более 70% голосов) поднимался по ступенькам Белого Дома, его уже с извинениями встречал Хонук-оол Монгуш. Злые языки рассказывали, как он просил прощения за то, что осмелился участвовать в выборах. Почему вспоминается тот далёкий случай? Хонук-оол Монгуш с годами не мудреет и не становится более самостоятельным. Приспособленец – он и в Туве приспособленец. За то, чтобы оставаться в обойме бая, он готов на всё.

НИКЧЕМНЫЙ ГУБЕРНАТОР ПОЗВАЛ НА ПОМОЩЬ АРМИЮ

В республике снова начались пожары. Такое случается теперь ежегодно после того, как бывший министр Шойгу через «Единую Россию» продавил принятие нового Лесного кодекса России, по которому следить за лесами стало некому. Вот и сейчас безнадзорные леса горят «в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском кожуунах». В связи с этим «Шолбан Кара-оол написал на своей страничке ВКонтакте своего рода обращение»: «Ещё один вызов для нас – лесопожарная обстановка». «Наш резерв по пожаротушению задействован в настоящий момент на 100%». Но ничего не помогает.

В связи с этим Шолбан Кара-оол сообщил, что он «принял решение обратиться к командующему Центрального военного округа Александру Павловичу Лапину». В этом плане интересно, что Кара-оол не обратился «к командующему Центрального военного округа» с просьбой о помощи, а «принял решение обратиться», и об этом историческом событии ставит в известность земляков. И что же Шолбан собирается просить у «командующего Центральным военным округом»? А попросит он «о поддержке вертолётами с водосливным устройством и привлечении личного состава 55 отдельной мотострелковой бригады». Казалось бы, рядовое дело, алгоритм решения таких задач должен быть у Кара-оола на столе и действовать он обязан незамедлительно. Не рисуясь в Интернете, не набивая себе цену. А быстро и эффективно. Ни у одного губернатора РФ нет такой возможности, как у руководителя Тувы, экстренно связаться с министром обороны страны и попросить о помощи. Не себе – людям, страдающим от пожаров. Но даже такой простой вещи он сделать не в силах.

Кстати, в ситуации с коронавирусом случилось то же самое. Кара-оол имел возможность оперативно обратиться в правительство и Минобороны о помощи в поставках средств дезинфекции и защиты от вируса. Но даже этого он не в состоянии сделать.

А чего стоит его обращение к мужчинам: «Защитите своих детей, семьи, в первую очередь, от расползающейся инфекции. Оставайтесь дома. Не время сейчас ходить в тайгу». В распоряжении властей Росгвардия, полиция, дружинники, волонтёры, свора чиновников и куча бюджетников. Неужели такими силами невозможно обеспечить выполнение поставленных задач? Не случайно в рейтинге губернаторов Кара-оол занимает 84 место. Человек, который не в состоянии организовать подачу заявки на средства безопасности врачей, по определению никак не может реально влиять на ситуацию. В трудную минуту на такого опереться невозможно. «Глава республики уверен, что ситуацию можно изменить». Наверное, можно. Только не под его руководством. С ним можно разве что запить с горя.