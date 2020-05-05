Мусорные деньги «ушли» в нужные карманы, а мусор остался с нами?

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Надеюсь, что для Вас не будет неожиданностью сообщение о том, что в Туве остановлена мусорная реформа. Региональный оператор ООО «СТ-ТБО» из-за хронических неплатежей населения и Управляющих компаний вынужден был временно приостановить свою деятельность по уборке мусора от многоквартирных домов до погашения долгов.

Власти Республики Тыва и г. Кызыла не согласились с этим решением и возложили полномочия по уборке мусора в Республике Тыва на МУП «Благоустройство». Полтора года не платили Региональному оператору за его работу, а как только полномочия были переданы МУП «Благоустройство», деньги тут же нашлись. Складывается впечатление, что тувинские власти, пользуясь покровительством правоохранительных органов, при попустительстве прокуратуры тривиально «кошмарят» мусорный бизнес.

Редакция газеты «РИСК» 30 апреля и 2 мая 2020 года изучала ситуацию с вывозом мусора в г. Кызыле. И выяснилось, что горы мусора у многоквартирных домов за время исполнения функций РО муниципальным предприятием, возглавляемым племянником Главы правительства, меньше не стали. А местами даже выросли, невзирая на прямые платежи из бюджета.

Уважаемый прокурор!

Ситуация, сложившаяся вокруг мусорной реформы в Туве, переходит все границы. Складывается впечатление, что чиновники мэрии и правительства РТ, пользуясь бесконтрольностью со стороны контролирующих органов, крадут из бюджета деньги, которые должны идти на зачистку города от мусора.

Учитывая выше сказанное, прошу:

1. Дать правовую оценку административного давления на ООО «СТ-ТБО» с целью «выдавливания» его с рынка;

2. Провести проверку целевого использования в 2019-20 гг. финансовых средств, предназначенных для финансирования деятельности по утилизации мусора;

3. Установить причастных к созданию в Туве мусорного коллапса.

Для облегчения процедуры проведения проверки направляю фотографии мест скопления мусора в г. Кызыле.

Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел. 66-7-66.