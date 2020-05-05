    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

1. Конституцию менять не буду. 2. Пенсионный возраст поднимать не буду. 3. Дам 25 млн. рабочих мест. 4. Увеличу благосостояние россиян. Но все эти обещания оказались не вирусами и проникнуть в регионы не смогли, всё это, к сожалению, не произошло. Прошу отнестись с пониманием.

Эрмак, 01-05-2020 #4[ru]

хоть догадался «пошутить» над своим портретом в главной церкви, воздвигнутой якобы в честь 75-летия Победы. И что интересно: у Путина-то хоть отец воевал, а у Шойгу? А свой «лик святого» он тоже оставил...

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Программа 2012 до сих пор висит на сайте – https://risk-inform.ru/foto_68.html Когда Карла ее выполнит? Там и кирпичный завод, и аквапарк, и аэропорт, и зоопарк, и прочие чудеса.

Аноним, 29-04-2020 #4[ru]

Небритого Боровкова трудно узнать, особенно без ноги (кто ему ее оттяпал?). А с крюком вместо руки – удобно. Хотя было бы еще лучше в виде граблей сделать протез – больше загрести можно будет!

Аноним, 29-04-2020 #12[ru]

Вы что, не понимаете? Одуген – гостиница семьи Кара-оола. Стоит без клиентов. Доходы упали. А свой карман Кара-оолу ближе. Вот он туда заразных и разместил. Теперь сам себе заплатит аренду и питание.

Аноним, 29-04-2020 #13[ru]

Надо, чтобы Конвиз сделал запрос прокурору Боровкову: почему Кара-оол использует служебное положение в корыстных целях?

Аноним, 29-04-2020 #17[ru]

В Одуген потому что новая больница предназначена для больных с подтверждённым диагнозом.

Аноним, 29-04-2020 #20[ru]

№13, ну да. Боровкову. А тот будет бежать падать проверять Кара-оола. В Москву нужно писать! Боровкову веры нет! Он – прихвостень чёрных братков!

Аноним, 30-04-2020 #25[com]

Полиция в Кызыле все силы бросила на тех, кто везет бутылку пива домой. Полиция, работа которой показала, что Тува на первом месте: кражи, грабеж, убийства, изнасилования, производство наркотиков, сбыт наркотиков, скотокрадство.

Аноним, 30-04-2020 #26[ru]

На старости лет Шойгу обнулил все свои заслуги и весь авторитет перед тувинским народом. Бандиты и жулики, которым доверился наш «герой», в управлении родной республикой (как коррозия) оставят его личность в истории черным пятном. Сергей Кужугетыч, если Вы хоть чуть-чуть уважаете память отца, его имя, то заберите этого карлика к себе в М.О.! Пусть он проявит себя в военном деле.

Аноним, 30-04-2020 #29[ru]

Что-то пошло не так. Альмира, Карина, Алдынай, Хемер-оол, Леонид, Роланда. Думающим, верным журналистской профессии людям не хватило воздуха!

Вот и очередное острое перо. Человек в зоне риска! Ему и его семье реально опасно! Ай-Демир кадыг-оол: «Дорогие друзья! Не прошло и 10 дней, как я принял решение выйти и идти против Системы. Спасибо, конечно, за пожелания, и даже за сравнение с Че Геварой... Нужно объединяться вокруг одного человека, способного повлиять на ситуацию, и изменить этот мир. Этот человек – ООРЖАК Андриан Шериг-оолович. Сын первого Президента Тувы. Он является, владельцем финансовой империи. Но, удивительно, позиционирует себя как очень чуткого к чаяниям простого Люда человека. Я был лично поражён той степенью высокой интеллектуальности, и особого уважения, к собеседнику. Вот готовый Глава Правительства РТ – воровать и пилить бюджет ему незачем, собственная казна может помочь, наоборот, республике. И вообще, Шериг-оолович, оказывается, парень что надо. Такого умовосприятия братьям Кара-оолам, всем троим вместе взятым, не дано по природе»...

Аноним, 30-04-2020 #30[ru]

https://youtu.be/TxlYtH0Bptc Караоол знает и гордится, что в Туве самые дорогие квартиры.

Аноним, 30-04-2020 #31[ru]

Аноним №26 Браво! Брависсимо-о!!! Той армии, которой якобы рулит Шойгу, берёт фанерные рейхстаги, запускает мультяшные ракеты, носит циклопические антикварные звёзды, такой «охфицир», как Карлик, будет самое то!!! Забирай его нах..., сгодится на заднем дворе конюшни чистить...

Аноним, 30-04-2020 #33[ru]

Для Кара-оола главная проблема – это, государствообразующая нация. Они заражают коронавирусом Туву, в риске пишут правду, обращаются в правоохранительные органы, через суды добиваются справедливости. Могут себе позволить писать жалобы Президенту России! Они – враги Кара-оола. Он забывается и официально заявляет, Тува не для государствообразующих!

Аноним, 02-05-2020 #38[ru]

Наших детей за мобильник сажают, а караооловским мразям статьи в уголовном кодексе найти не могут продажные прокуроры. Санчаевские традиции в прокуратуре живы. Бича на ворованные миллионы памятники в районе строит да тащит из музея последнее, что от нашей республики осталось. Слепоглухонемые правоохранители. Пусть ваши дети будут прокляты!

Аноним, 02-05-2020 #39[com]

В Туве заболевания почти нет, так как республика не транзитная и туризм отсутствует. Для чего продолжают уничтожать бизнес, кроме своих строек и дорог? Должны работать все магазины, кафе и рестораны. Чем больше объектов работает, тем меньше столпотворений. Чиновники радостные не ходят на работу, им зарплата от налогоплательщиков идет всегда... Бесплатных или доступных по цене масок как не было, так и нет, все ходят в грязных многоразовых, а это очень плохо. Недорогих дезинфицирующих средств для рук тоже нет. Власть болтунов и пиарщиков!

Аноним, 02-05-2020 #42[ru]

«В Туве заболевания почти нет, так как республика не транзитная и туризм отсутствует». Уже есть и, судя по тому, что и скорые и дезинфекторы побывали в правительстве, уже и там есть.

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Это надо быть каким бестолковым, чтобы проспать заявку в Москву на средства защиты, когда кругом вирус?

Аноним, 29-04-2020 #2[ru]

Кара-оол – тупой безмозглый руководитель. Он ничего не умеет. Даже повязок пошив не смог организовать.

Аноним, 29-04-2020 #4[ru]

Узнала, что Москва отправила в Туву 120 млн. рублей беспроцентной ссуды для малого бизнеса. Подала в Минэкономики заявку на беспроцентный кредит. А мне сказали: Вы что, милая, с ума сошли? Этих денег давно нет. Распределили и срочно разослали «своим».

Аноним, 29-04-2020 #5[ru]

И это правильно. Наверное, не менее 20% нужно наликом вернуть в Москву. 30% отдать Карлику. Так что такие деньги точно ляжку жгут. Они ещё в Туву не пришли, а адресаты были известны. И остальные так же разойдутся – никаким предпринимателям не достанутся.

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Пандемия – хороший способ тихо присвоить бюджетные деньги. Пока прокурор Боровков делает вид, что борется с преступностью.

Аноним, 29-04-2020 #2[ru]

Предлагаю картинку: прокурор Боровков засунул голову в песок, а Кара-оол его приходует.

Аноним, 29-04-2020 #3[ru]

А лучше, что Кара-оол сидит на Боровкове верхом.

Аноним, 29-04-2020 #4[ru]

2й, нее, «оприходует» – лучше!

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Раньше в прокуратуре Тувы главным был М.И. Санчай. Теперь хрен разберёшь, кто главный. Боровков в Туве бывает наездами. Да и когда бывает, мало что понимает.

Аноним, 29-04-2020 #2[ru]

Теперь Боровков сидит у себя в кабинете, как пришитый. Генпрокуратура запретила ему руководить прокуратурой из Красноярска. Но от того, что он в кабинете, в лучшую сторону ничего от этого не меняется. Боровкова хоть раком ставь, он от этого другим не станет.

Аноним, 29-04-2020 #3[ru]

Семёныч! Мочи прокурорскую нечисть! Этот Боровков такая тварь!

Аноним, 03-05-2020 #5[ru]

Боровков, почему бандиты Карлика Юры избивают гаишников на посту Шивилиг при исполнении при осмотре провоза запрещенного спирта, скажи народу!

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Кара-оол зачем-то влез в гостиничный бизнес, в котором ни фига не понимает. Это ж не так просто, как водкой и наркотой торговать!

Аноним, 29-04-2020 #2[ru]

Получить пособие по безработице практически невозможно! МФЦ и центры занятости не работают, на телефоны не отвечают! И слать заявки через Госуслуги бесполезно.

Аноним, 29-04-2020 #3[ru]

Всё правильно! Тонко подмечено! Никто никакому бизнесу помогать не собирается. Скорее наоборот, хотят отжать всё, что можно.

Аноним, 29-04-2020 #4[ru]

После коронавируса Тува превратится в выжженную землю.

Аноним, 29-04-2020 #5[ru]

Куда Кара-оол девал деньги, присланные из Москвы на поддержку малого бизнеса? Присвоил, что ли?

Аноним, 29-04-2020 #6[ru]

Кара-оол выступил в Интернете и сообщил, что из 33 случаев заражения коронавирусом только в 7 переносчиками вируса явились тувинцы. Остальные завезли лица некоренной национальности. Это ли не разжигание межнационального конфликта? Причём тут национальность? Значит, тувинцы – бедные овцы, а русские завозят в республику заразу? https://vk.com/video180881822_456241099

Аноним, 29-04-2020 #7[ru]

Люда Салчак, проверь китайцев Лунсина. И посмотри, где у них находится машина скорой помощи. А стоит она рядом с машиной гавновозом, который гавно сосёт и плюётся, а людей потом на скорой помощи возят. Наверное, китайцы тебе платят, что бы ты не видела, как они гавно везде развели. Давай Люда, посмотри Лунсин.

Аноним, 29-04-2020 #8[ru]

Конвиз, обратись к президенту Путину и в ФСБ. Пусть они проверят Кара-оола на национализм.

Аноним, 30-04-2020 #10[ru]

Недавно на посту Шевелиг при проведении досмотра фуры со спиртом охранниками, заявившими о том, что они работают в ЧОПе Юрия Кара-оола, был жестоко избит Пий-Хемский гаишник Ахпашев.

Аноним, 30-04-2020 #11[ru]

Вот тебе и безалкогольный карантин. Кара-оолам самоизоляция и «сухой закон» не писаны.

Аноним, 30-04-2020 #12[ru]

Пусть Конвиз займётся этим делом и выведет Карликов на чистую воду.

Аноним, 30-04-2020 #14[ru]

От Ахпашева откупились – он вышел из больницы и теперь заявляет, что упал с крыши. Что вы хотели? Эти гаишники – продажная порода.

Аноним, 30-04-2020 #15[ru]

Кому пандемия, а кому – мать родная. У Карликов совести нет. Они работают на собственный карман.

Аноним, 30-04-2020 #16[ru]

Все эти меры по ограничению торговли водкой создают условия для хороших денег для Кара-оола.

Аноним, 30-04-2020 #17[ru]

Нет у Карликов никакой совести – одна нажива в глазах.

Аноним, 01-05-2020 #19[ru]

Страшен не вирус, а борьба с ним.

Аноним, 01-05-2020 #20[ru]

Похоже, Карла наварится на этой «самоизоляции» будь здоров – в своих гостиницах селит всех приезжающих (не бесплатно, конечно), пока закрыты официальные магазины – завозит и продает безакцизный шмурдяк, без конкурсов проводит госзакупки для «своих» строителей. Кому война, кому мать родна...

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Новые святые, мля. Уже совсем за край крыша уехала от мании величия!

Аноним, 29-04-2020 #2[ru]

По Шойгу хоть так, хоть так тюрьма плачет. Не Гаага, так у нас посадят на одну скамью с Ивановым.

Аноним, 29-04-2020 #3[ru]

Где Шойгу – там воровство!

Аноним, 29-04-2020 #4[ru]

Это не храм. Это мавзолей при жизни себе ворьё ставит. Сдохнут они, и будет самый большой сортир.

Аноним, 29-04-2020 #5[ru]

Вспомните Ленск – там Шойгу «наварился» капитально!

Аноним, 01-05-2020 #8[ru]

Это не храм! Это химера построенная хабадником-вором. Отхожее место, и будет оно проклято во веки веков. У Путина хватило ума и деликатности убрать фреску со своим изображением. Угодничеству Шойгу нет предела. Позор Шойгу!

Аноним, 29-04-2020 #1[ru]

Ну как можно было не суметь организовать производство простых костюмов! Надо быть полностью балбесом.

Аноним, 29-04-2020 #2[ru]

Ну не можешь наладить пошив – закажи в Москву! Неужели Кара-оола и этому нужно учить?

Аноним, 29-04-2020 #3[ru]

Дурака учить, только время терять.