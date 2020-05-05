Прокурорская нечисть

Прокурор кошмарит нелояльный главе правительства строительный и сельскохозяйственный бизнес?

Так уж случилось, что в последние 10-15 лет Россия сначала замерла в своём развитии, а затем медленно, но верно во всё более гробовой тишине стала двигаться в сторону, обратную от демократии, гласности и обеспечения населения социальными гарантиями. В стране формально имеются все признаки гражданского общества – президент, парламент, прокуратура. Даже общественная палата, о которой нет упоминания в Конституции, тоже завелась. Как в других странах, имеется уполномоченный по правам человека. Только по иронии судьбы это кресло с некоторых пор занимает генерал... Ну вроде всё есть, а этих самых свобод, законности и уважения к людям – всё меньше и меньше. Фактически мы всё это время отмечаем, как все органы, олицетворяющие гражданские институты, как-то скукоживаются и деградируют на фоне роста влияния исполнительной власти. В Москве это не очень заметно. А вот на периферии...

Про всех высказаться в одной статье невозможно – места не хватит на газетной полосе. Попробую поделиться впечатлением от изменений в жизни Тувы. В этот раз расскажу, как поменялась Тува в последние годы. Особенно, когда прокуратуру республики возглавил присланный на ловлю счастья и чинов красноярец Боровков.

Редакция газеты «РИСК» имеет солидную читательскую почту. Пишут разные люди. Но в основном те, кто душой радеет за общественные интересы и не терпит криминальный беспредел. Часто сообщают о фактах воровства чиновниками через аффилированных с властью воров-бизнесменов. Все, наверное, помнят, как в 30-е годы по обычному доносу сажали людей пачками. Теперь другая крайность: если ты не чиновник, пиши в прокуратуру сколько угодно, присылай любые самые достоверные доказательства – всё бесполезно. Прокуратура Тувы нередко держит сторону жуликов.

Среди фигурантов криминальных сообщений часто упоминаются фамилии чиновников правительства и Главы. Мелькают фамилии т.н. «талантливых предпринимателей», присосавшихся к бюджетному пирогу: Доржу, Уюсова, Крапивина, Якушева, Пережегина, Левина и других приближённых к Кара-оолу «бизнесменов». Граждане в надежде на адекватную реакцию прокурора аккуратно поясняют, кто, когда, как, где и сколько украл. Порой даже присылают все доказательства воровства – договоры, формы КС, платёжные поручения, решения судов... Но гражданин не располагает такими правами, какими наделён прокурор Боровков. Не вправе проводить проверки, обращаться в суд, требовать возбуждения уголовного дела, надзирать за следствием и представлять обвинение в суде. Факты фактами, а привлечь вора и коррупционера к уголовной ответственности он не может. И тут вся надежда на прокуроров, которые, кстати, за это получают немалое жалованье, звёзды, квартиры, благодарности начальства и повышение по службе.

Как правило, редакция для проверки сведений в рамках закона «О СМИ» направляет в прокуратуру, МВД, УФАС, ФСБ и другие государственные органы соответствующие запросы. Просит проверить сведения и в случае подтверждения передать в соответствующие инстанции для последующего возбуждения дела и расследования преступления. Нужно признать, что с большинством выше перечисленных госорганов у редакции наладились хоть и не простые, но достаточно полезные для общества взаимоотношения, позволяющие выводить на чистую воду коррупционеров, мошенников и прохиндеев. Кстати, и с прокуратурой Тувы сотрудничество было вполне приемлемым, вполне в рамках закона и на пользу обществу. Но это длилось до прихода в неё Боровкова с своей командой.

Часто встречается мнение, что прокуроры – это в основном некие не отягощенные интеллектом дуболомы, не способные к творческому умственному труду. Я так бы не говорил. Боровков, по моему мнению – это в некотором роде уникальный случай. Далеко не все прокуроры выросли на крышевании водочного бизнеса. В Туве было немало прокуроров, соответствующих требованиям, и отличавшихся профессионализмом, принципиальностью и верностью долгу. Достаточно вспомнить прокуроров республики Овчинникова, Кизикина, Гринёва и Мальцева, чтобы понять, что прокурор и дуболом – вещи не всегда совместимые. Наверное, поэтому их деятельность не всегда встречала поддержку местных властей. К примеру, Кара-оолу удалось «выдавить» из Тувы излишне самостоятельного прокурора Гринёва. А после приехал Боровков. И прокуратура республики начала на глазах стремительно деградировать.

Казалось, с его приходом в прокуратуре мало что поменялось. С виду всё оставалось, как при прежнем прокуроре: совещания, погоны, строгий вид, умные речи. На деле прокуратура республики очень быстро скатилась в болото коррупционных схем и превратилась в щит беззакония. Новым прокурором было осуществлено перерождение уголовного преследования аффилированных с властью преступников в виртуозное заволокичивание бесконечных проверок с вполне ожидаемым результатом. Тем же, кто не вписываются в коррупционные схемы, как правило, предстояло на своей шкуре почувствовать суровость прокурорской власти. Знакомишься с некоторыми делами, связанными с проверками делишек Кара-оола, Пережегина, Доржу, Крапивина или Левина, и диву даёшься. С виду бурная проверочная бескомпромиссная деятельность на деле оказывается тупым прикрытием коррупции с получением очередных звёзд.

За примером далеко ходить не надо. 28 января т.г. в газете вышла статья «Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции». В ней подробно описывалось, как прокуроры Тувы создают иллюзию борьбы с коррупцией, на деле являясь надзирающим придатком этой самой коррупции. И одновременно – ширмой для преступников. В статье приводилось несколько наиболее одиозных решений прокурора Боровкова, невольно наводящих на мысли, что он очень удачно встроился в коррупционные схемы тувинской власти. И, похоже, использует свои прокурорские полномочия совсем не на пользу обществу.

Основанием для публикации явилась история с раздачей правительством Тувы в обход конкурсных процедур госконтрактов на строительство пристроек к детским садам аффилированным с правительством жульническим конторам. Дело было так. Нужно было построить 14 пристроек к детским садам и ещё пару-тройку объектов, в том числе «Дом Молодёжи со стелларием». Правительство распределило контракты на строительство данных объектов в основном между строительными организациями, из года в год участвующими в коррупционных схемах, которые к тому времени, похоже, уже занесли откаты. Нашлись недовольные, и УФАС после проверок отменило результаты мнимых аукционов. Соответственно, предписало провести их в соответствии с действующим законодательством. Но, поскольку откат уже был получен, отступать правительству было нельзя. Поэтому оно пустилось «во все тяжкие».

Вместо того, чтобы проводить публичные аукционы для определения подрядчиков с лучшими для бюджета предложениями цен, качества и сроков строительства, правительство заключило с теми же коррумпированными нечистоплотными подрядчиками некие «концессионные соглашения», по которым аукционы проводить не обязательно. То, что договоры на строительство пристроек к детским садам не могут быть концессионными, дураку понятно. Концессионные соглашения предполагают, что инвестор строит объект за свой счёт и потом, получая доходы от его использования, возвращает себе потраченное и зарабатывает дивиденды. Совершенно очевидно, что никакого последующего совместного использования детских садов каким-нибудь крапивиным в принципе не может быть. Да и строили липовые «инвесторы» не на свои деньги, а на бюджетные – авансы заказчика. Так что все эти «концессионные соглашения» – чистой воды мошенничество.

Когда масштабное мошенничество получило публичную огласку, редакция газеты официально обратилась в УФАС и прокуратуру с требованиями пресечь на корню незаконные сделки. Надо признать: УФАС отреагировало незамедлительно. Оно вынесло правительству соответствующее предупреждение с требованием прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Правительство кинулось в суд, однако получило отказ – суд поддержал УФАС. На этом функции УФАС закончились. Пришла очередь действовать прокурору Боровкову. Вот тут-то и выяснилось, что пресекать преступление надзорный орган не собирается. Скорее всего, решение по этим делам принимал лично Боровков. В общем, в ход был запущен главный конёк Боровкова – волокита с бесконечными никому не нужными проверками. Ведь решение арбитражного суда уже вступило в законную силу. Оно затвердило нарушение закона правительством и подрядчиками, заключившими липовые «концессионные соглашения». Вы не поверите: некоторые объекты уже сданы в эксплуатацию, а Боровков до сих пор что-то «проверяет, проверяет и проверяет...». Вернее, «гонит картину». И наверняка будет «проверять» до тех пор, пока все объекты до одного не будут введены в эксплуатацию, а бюджетные деньги не будут «освоены» по нужным карманам.

Автор публикации предположил, что руководство прокуратуры Тувы преднамеренно затягивает сроки прокурорского реагирования, тем самым покрывая преступников. Делая вид тщательной проверки, сознательно вводит в заблуждение общественность. А поскольку такая тактика обмана в прокурорской практике в Туве появилась недавно, автор предположил, что всё это организовано новым прокурором Боровковым. Ну если какой-то начальник окажется негодяем, то требовать иных качеств от его подчинённых как-то неловко.

Это не понравилось нашему прокурору. В редакцию было направлено «Опровержение» за подписью начальника отдела прокуратуры Единосяк. В нём суровый начальник сообщил, что статья «изучена» и в прокуратуре уверены, что «сведения, содержащиеся в указанной публикации, не проверены надлежащим образом и не соответствуют действительности». При этом настаивая на том, что сообщение «об отсутствии контроля со стороны органов прокуратуры республики за соблюдением законности при строительстве объектов образования, в том числе заключении концессионных соглашений» не соответствует действительности. Оказалось, что прокуратура не делает вид, что спит, что она не покрывает преступления – «по фактам заключения концессионных соглашений, имеющихся рисков не завершения строительства ясельных корпусов, как по государственным контрактам, так и по концессионным соглашениям, в июле и ноябре 2019 года внесены представления Главе – Председателю Правительства Республики Тыва о нарушении закона».

Понятно, да? «Внесены представления» – и на том работу прокурора можно считать завершённой. Боровков сказал Кара-оолу «ай-я-яй» – пошёл, то бишь уехал в Красноярск. Поймите: не пресёк преступление, не передал материалы для привлечения виновных к уголовной ответственности, не дисквалифицировал виновных чиновников, не внёс требование в антимонопольное ведомство о включении всех подрядчиков, вступивших в преступную связь с правительством, в список недобросовестных поставщиков услуг. Он всего лишь «внёс представления Главе правительства» – тому, кто и организовал этот концессионный беспредел.

Вот так, если присмотреться, выглядит сегодняшний «безжалостный борец за законность и справедливость» прокурор Тувы Боровков. При этом прокуратура «смело и решительно» свою бездеятельность на фоне деятельности УФАС объяснила тем, что «органы прокуратуры республики... не подменяют иные государственные органы». Мол, пусть занимается УФАС... А затем, когда УФАС доказало свою правоту в суде, попыталась выдать это решение как положительную оценку их совместных действий. «Позиция прокуратуры республики о неправомерности действий органов исполнительной власти республике по заключению концессионных соглашений поддержана Арбитражным судом Республики Тыва и Третьим арбитражным апелляционным судом». И не важно, что к этим решения прокуратура не имеет никакого отношения – она в суд не обращалась и к признанию судом нарушения законодательства отношения не имеет. Единосяк констатирует: «в настоящее время на контроле остаётся принятие УФАС России по республике решения по возбуждённым антимонопольным делам в отношении органов исполнительной власти республики». Но «оснований для оспаривания концессионных соглашений в судебном порядке... не имеется», поскольку действия прокуратуры по обеспечению законности при заключении государственных контрактов «повлекут остановку строительства социально-значимых объектов».

Это заявление Единосяк как-то подозрительно созвучно бытующему во властных коридорах мнению, что в России коррупция – двигатель прогресса. Мол, без неё, родимой, ничего не двигается и не строится. Ну, а если можно через взятки строить «социально-значимые объекты», то почему нельзя с откатами строить и другие объекты? К примеру, «Дворец Молодёжи со стелларием». По всей видимости, в прокуратуре Тувы давно уже заплутались между понятиями «законность» и «целесообразность». В общем, если понимать заявление Единосяк так, как оно есть, то выходит, что строить объекты с нарушением антимонопольного законодательства за взятки «незаконно». Но, поскольку это значительно сокращает сроки строительства и пополняет карманы начальства, то «целесообразно».

Вот и случилось: хотели что-то опровергнуть, а на деле подтвердили, что на самом деле «Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции». И неуклюже пытается оправдать её некой «целесообразностью» и невозможностью «остановки строительства социально-значимых объектов», даже если строительство ведут воры и проходимцы по соглашению, признанному судом противоречащим законодательству и недействительным.

Если кто-то подумал, что прокуратура лелеет коррупцию только в случае невмешательства в исполнение воровских концессионных соглашений, тот крепко ошибается. В следующем номере газеты я напомню о публикации годичной давности, в которой описывалось, как ЧОП одного из братьев Главы в отсутствие лицензии на охранную деятельность (!) силами четырёх (!) сотрудников, один из которых – бухгалтер предприятия, а второй – директор, якобы круглосуточно (!) одновременно (!) охраняет в Улуг-Хемском районе пять (!) бюджетных предприятий – школы, садики, больницу. Проще говоря, просто тупо безнаказанно обворовывают бюджет. А прокурору Боровкову, судя по всему, до этого нет дела. Расскажу, как прокуратура Тувы вместо этого активно борется с единственным успешно работающим в республике Агрохолдингом «Заря», пытаясь его обанкротить, одновременно потворствуя незаконному обогащению жулья из «Энергостроя». Как оно вот уже более года делает вид, что «проверяет» хищения при строительстве «здания Терапии» в Кызыле, которое жулики уже успели сдать-принять. И во всём этом чувствуется уверенная в безнаказанности прокурорская рука, направляющая борьбу не столько с преступностью, сколько за показатели.

Наберитесь терпения.

Кондрат Пчёлкин