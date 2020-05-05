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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 17, 5 мая / Широкая распродажа Тувы
   
 
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№17, 5 мая 2020 года.

Широкая распродажа Тувы

Уважаемые земляки!

Общественное экологическое Движение «ЗА ТУВУ!» создано в целях защиты уникальной природы Тувы и сохранения ее для будущих поколений. Сегодня масштабы вовлечения в хозяйственный оборот природного богатства Тувы приобрели угрожающий характер. Сами посмотрите и анализируйте указанные ниже факты.

За 2007-2017 годы выданы лицензии на следующие месторождения:

Улуг-Хемский угольный бассейн: Элегестинское месторождение (ЗАО ТЭПК), Каа-Хемское месторождение (ООО «Тувинская горнорудная компания»), Боомская площадь (ООО «Улуг-Хем уголь»), Участок Восточный (ООО «Межегейуголь»), Участок Центральный (ООО «Улуг-Хем уголь»), Межегейское месторождение каменного угля (ООО «Межегейуголь»), Чаданское месторождение (ООО «Тувинская горнорудная компания»).

Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд, Тоджа (ООО «Лунсин»).

Тарданское золоторудное месторождение (ООО «Тарданголд»).

Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, Тоджа (ООО «Голевская горнорудная компания»).

Месторождения россыпного золота в районах республики.

В 2018 году включены в Стратегию социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года новые месторождения:

Деспенский золоторудный узел, Тес-Хем.

Солчурское свинцово-цинковое месторождение, Овюр.

Кызыл-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение, Пий-Хем.

Кара-Сугское месторождение редкоземельных металлов, Чаа-Холь.

Агардагское месторождение хрома, Тес-Хем.

В апреле 2020 года утверждена «Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы», в которой неправомочно расширен перечень распродаваемых месторождений:

Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тандала и ниобия, Алдан-Маадырский рудный узел.

Прошу всех болеющих за будущее Тувы людей распространить по всем социальным сетям данную информацию.

С уважением, руководитель ОЭД «ЗА ТУВУ!» В.Б. Салчак

(прочитано 251 раз)

 risk-inform.ru/article_8677.html
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Комментариев: 14
Куда уходит уголь с Каа-Хемского разреза?
Уголь из кипрского офшора по-дешевке
 
   

«Политика всеобщей грамотности преследовала цель наполнить бюджет. Грамотные люди покупали книги и газеты, и это наполняло бюджет СССР не меньше, чем покупка водки» (из школьного сочинения).

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