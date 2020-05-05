Широкая распродажа Тувы Уважаемые земляки! Общественное экологическое Движение «ЗА ТУВУ!» создано в целях защиты уникальной природы Тувы и сохранения ее для будущих поколений. Сегодня масштабы вовлечения в хозяйственный оборот природного богатства Тувы приобрели угрожающий характер. Сами посмотрите и анализируйте указанные ниже факты. За 2007-2017 годы выданы лицензии на следующие месторождения: Улуг-Хемский угольный бассейн: Элегестинское месторождение (ЗАО ТЭПК), Каа-Хемское месторождение (ООО «Тувинская горнорудная компания»), Боомская площадь (ООО «Улуг-Хем уголь»), Участок Восточный (ООО «Межегейуголь»), Участок Центральный (ООО «Улуг-Хем уголь»), Межегейское месторождение каменного угля (ООО «Межегейуголь»), Чаданское месторождение (ООО «Тувинская горнорудная компания»). Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд, Тоджа (ООО «Лунсин»). Тарданское золоторудное месторождение (ООО «Тарданголд»). Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, Тоджа (ООО «Голевская горнорудная компания»). Месторождения россыпного золота в районах республики. В 2018 году включены в Стратегию социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года новые месторождения: Деспенский золоторудный узел, Тес-Хем. Солчурское свинцово-цинковое месторождение, Овюр. Кызыл-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение, Пий-Хем. Кара-Сугское месторождение редкоземельных металлов, Чаа-Холь. Агардагское месторождение хрома, Тес-Хем. В апреле 2020 года утверждена «Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы», в которой неправомочно расширен перечень распродаваемых месторождений: Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тандала и ниобия, Алдан-Маадырский рудный узел. Прошу всех болеющих за будущее Тувы людей распространить по всем социальным сетям данную информацию. С уважением, руководитель ОЭД «ЗА ТУВУ!» В.Б. Салчак (прочитано 251 раз)