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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 17, 5 мая / Круговорот воровства бюджетных средств
   
 
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№17, 5 мая 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Круговорот воровства бюджетных средств

Прокурору Республики Тыва
А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №15 от 21.04.2020г. в рубрике «Обзор прессы» опубликован материал, «Как легче украсть пять миллиардов? Консультация от Кара-оола», в котором, в частности, сообщается: «когда Кара-оол пришёл во власть, в Кызыле имелись функционирующие Овчинно-Шубная и Ковровая фабрика. Друг и подельник Кара-оола Шолбан Иргит... по дешёвке выкупил эти предприятия, варварски демонтировал уникальное оборудование, вывез его и продал за Саяны. Такую же судьбу ожидало производство по первичной переработке шерсти (ПОШ) с уникальным оборудованием. Затем Кара-оол за бюджетный счёт запустил тепличное производство и передал его своему другому другу и подельнику – Роберту Доржу. Который потом разморозил теплицы и бросил производство». Фактически в публикации идёт речь о разворовывании предприятий, отстроенных за счёт бюджета Тувы.

Теперь то же правительство во главе с тем же руководителем надеется по государственной программе по новой отстроить такие же предприятия. Автор недвусмысленно полагает, что и они будут разворованы также, как их предшественники, если у власти останутся те же люди.

Учитывая огромный общественный резонанс публикаций о разворовывании в Туве общенародной собственности, а также негативные последствия такого варварского отношения к республиканской собственности, прошу провести проверку указанных в публикации фактов по разграблению республиканских предприятий «Ковровая фабрика», «Овчинно-шубная фабрика», «Предприятие по первично обработке шерсти» и «Тепличного хозяйства» и принять соответствующие меры прокурорского реагирования. В случае установления признаков совершения уголовно-наказуемого деяния со стороны чиновников и иных лиц прошу передать материалы проверки в СКР по Республике Тыва для возбуждения и расследования соответствующих уголовных дел.

О результатах проверки и принятых мер прошу проинформировать редакцию газеты «РИСК» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 66-7-66.

Копию статьи прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

Прокуратура проверит факты воровства бюджетных средств

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 23.04.2020 организована проверка доводов статьи, опубликованной в газете «РИСК» от 21.04.2020 № 15 по факту незаконного банкротства предприятий на территории республики.

О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете проинформированы дополнительно.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

(прочитано 193 раза)

 risk-inform.ru/article_8683.html
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Жадность губит
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