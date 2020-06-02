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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 21, 2 июня / На что расходуются федеральные деньги в Туве?
   
 
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№21, 2 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения

На что расходуются федеральные деньги в Туве?

На что расходуются федеральные деньги в Туве?

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ЗАПРОС

Уважаемый Владимир Владимирович!

Республика Тыва официально занимает первое место в Российской Федерации по уровню бедности. В то время, когда многие регионы страны уменьшают число людей, живущих за чертой бедности, Тува последние 10-12 лет в этой части движется в обратном направлении. В республике уже статистически числится более 41% населения, живущего в нищете. Виной тому – неправильная стратегия развитии республики, направленная на усиление роли горнодобывающей промышленности в ущерб основной деятельности – сельского хозяйства, исконно являющегося основным видом деятельности в республике. В результате такой уродливой экономической политики властей региона население мигрирует из сёл в столицу г.Кызыл, где безработица и криминогенная ситуация бьют все рекорды. А в настоящее время ситуация усугубляется вспышкой коронавируса в Туве, показатель которой на 100 тыс. населения самый высокий в Сибири.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда и в целях уменьшения доли граждан, живущих за чертой бедности, Правительством РФ был принята Программа преодоления бедности в Туве. Однако данная программа, подготовленная чиновниками правительства Тувы, на взгляд известных в республике специалистов только создаёт видимость активных действий министерства экономики и не может привести к кардинальным переменам в республике, поскольку направлена не столько на улучшение жизни людей, сколько на личное обогащение лиц, имеющих доступ к бюджету республики. И это не голословное заявление.

12 лет назад республика уже пыталась реализовать точно такую же программу. На бюджетные средства были реконструированы или построены предприятия такого же плана, как и предполагается новой программой. Однако это не помешало республике ещё глубже погрузиться в нищету. Государственные предприятия, такие как тепличное производство, птицефабрика, кондитерская фабрика, производство по разливу водки и переработки дикоросов под управлением правительства Тувы, возглавляемого Шолбаном Кара-оолом, все пришли в упадок и были очень быстро доведены до состояния банкротства. А теперь правительство Тувы предлагает по второму кругу создать эти же производства, только уже втрое-вчетверо дороже предыдущих.

Сегодня в руководстве правительства Тувы первую скрипку играют такие чиновники, как Шолбан-оол Иргит, под управлением которого, в частности, были разграблены Овчинно-шубная, Ковровая и Кондитерская фабрики. Будучи первым заместителем председателя правительства РТ, Иргит стал известен в качестве фигуранта уголовного дела по мошенничеству в связи с присвоением сотен миллионов рублей субсидий Минсельхоза РФ через приписки несуществующего мяса. Уйти от уголовной ответственности ему удалось по не реабилитирующим основаниям за истечением сроков давности. В настоящее время опытный аферист организовывает освоение 30 млрд. рублей, выделенных Правительством РФ для строительства обогатительной фабрики Голевской горнорудной компании олигарха М.Прохорова. Есть основания предполагать, что из этих бюджетных средств значительная часть будет расхищена.

В связи со сложившейся ситуацией известный в республике экономист В.Салчак опубликовал в №20 газеты «РИСК-Экспресс» статью «Какое будущее Туве готовят власти?». В ней он мотивированно с обоснованием указывает, к чему может привести повторение программы, по которой ранее были украдены огромные бюджетные средства. Публикация имеет огромный общественный резонанс в республике. Многое говорит о том, что под идейным руководством Ш. Иргита готовится грандиозная афера по «освоению» 5 млрд. рублей федеральной программы борьбы с бедностью и 30 млрд. рублей, выделенных Голевской горнорудной компании на обеспечение инфраструктуры для горно-обогатительного комбината.

Уважаемый Президент!

В республике очень ценят внимание Центра к нуждам населения Тувы. Но, к сожалению, уровень коррупции в регионе таков, что львиная часть средств, направляемых в республику, просто расхищается. Только на реализации Программы переселения было украдено более 1,6 млрд. рублей. К сожалению, правительство Тувы относится к средствам, поступающим из Центра, как к своим личным деньгам. Так, к примеру, Минсельхоз Тувы из средств, поступивших на проведение посевной кампании, ни рубля не выделил ведущему сельхозпроизводителю республики, засеивающему до 70% посевных площадей. Также второй год подряд правительством Тувы не выделяется средств на поддержание птицеводства. Таким образом власти республики фактически способствуют сворачиванию сельскохозяйственной деятельности ведущего предприятия. Многие люди на селе остаются без работы и средств существования.

Учитывая выше сказанное, прошу дать поручение руководству Министерства экономики РФ провести ревизию программы для переориентации с горнорудной на сельскохозяйственную деятельность с учётом опыта хозяйствования последних 12 лет. Прошу также поручить Следственному комитету РФ и Генеральной прокуратуре РФ провести проверку законности и обоснованности прекращения деятельности и разграбления таких государственных предприятий, как тепличное производство, птицефабрика, кондитерская фабрика, производство по разливу водки и переработке дикоросов, и дать этим преступлениям соответствующие правовые оценки. Прошу также поручить Минсельхозу РФ провести проверку обоснованности выделения средств федерального и республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства республики.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию статьи «Какое будущее Туве готовят власти?» прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 554 раза)

 risk-inform.ru/article_8742.html
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Жадность губит
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