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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 21, 2 июня / 1 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка
   
 
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№21, 2 июня 2020 года.

1 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

1 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава в Республике Тыва за весь период проведено 48 872 лабораторных исследований. Выявлен 1161 случай заболевания COVID-19 в Республике Тыва, в том числе за последние сутки – 46.

Выписано в связи с выздоровлением 270 пациентов, в том числе 57 детей. Амбулаторное лечение под контролем проходят 173 человека, в том числе 42 ребенка.

Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от covid – 2.

В реанимационных отделениях двух основных госпиталей находится 48 пациентов, все подключены к кислороду. К аппарату ИВЛ подключено 4 пациента, к НИВЛ – 1.

В инфекционных отделениях медицинских организаций в кожуунах по данным на 31 мая получает лечение 141 человек.

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 risk-inform.ru/article_8739.html
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