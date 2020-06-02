1 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава в Республике Тыва за весь период проведено 48 872 лабораторных исследований. Выявлен 1161 случай заболевания COVID-19 в Республике Тыва, в том числе за последние сутки – 46.

Выписано в связи с выздоровлением 270 пациентов, в том числе 57 детей. Амбулаторное лечение под контролем проходят 173 человека, в том числе 42 ребенка.

Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от covid – 2.

В реанимационных отделениях двух основных госпиталей находится 48 пациентов, все подключены к кислороду. К аппарату ИВЛ подключено 4 пациента, к НИВЛ – 1.

В инфекционных отделениях медицинских организаций в кожуунах по данным на 31 мая получает лечение 141 человек.