Поправки вместо здоровья?

В настоящее время на переднем плане две темы: пандемия COVID-19 и голосование по поправкам в Конституцию РФ. Начну с коронавируса. Шолбан Кара-оол разместил в Интернете забавное заявление. Фактически он признаёт, что ситуация с распространением инфекции в Туве достигла такого масштаба, что для борьбы с инфекцией пришлось привлекать военных, которые размещают в Кызыле мобильный палаточный госпиталь для инфицированных. Но не это меня поразило. В конце своего выступления Глава предупреждает: «а тем, кто изображает якобы обеспокоенность и бурную деятельность письмами и оценками, прошу не примазываться». И подумалось: кому и главное – к чему «не примазываться»?

Про то, «кому», понятно: к тем, кто, по его мнению, метит на его место. А вот «к чему»? К провалу правительства Тувы, Минздрава и Роспотребнадзора Тувы? К провальному результату по борьбе с пандемией COVID-19?! Тува лидирует в стране по показателю распространения коронавируса. В республике уже не только больниц, спортзалов не хватает, чтобы госпитализировать всех заражённых. Людям невозможно протестироваться, в больницах не работают лифты, катастрофически не хватает противовирусных защитных комплектов одежды, кислорода и медикаментов. К этому, что ли, не нужно «примазываться»?

Не открою большого секрета, если скажу, что ситуацию с диким развитием пандемии в Туве во многом создало само правительство республики. Помните, как Шолбан Валерьевич со своей заимки в тайге учил нас самоизолироваться? Мало того, что он сам «самоизолировался» от организации борьбы с пандемией, он своим поведением демонстрировал некое пренебрежение опасностью заражения коронавирусом. А ежедневные сводки Роспотребнадзора, по которым распространялась лживая информация всего о двух умерших от пандемии COVID-19, хотя только в Кызыле ежедневно хоронят в закрытых гробах с хлоркой от 7 до 15 человек? Эта информация тоже успокаивала людей и создавала ложную иллюзию безопасности от заражения. Тувинцы – народ внушаемый. И когда власть демонстрирует такое равнодушие к пандемии, трудно ожидать мобилизацию людей в борьбе с нею. В настоящее время маленькая Тува с численностью больных более чем в 4 тыс. человек возглавила регионы России по показателю заражённости коронавирусом. Следом с отставанием идут ЯНАО, ХМАО и Карачаево-Черкесия.

Да, во дворе Медгородка в Кызыле устанавливают палатки полевого госпиталя. Да и то, это случилось после того, как единственный в истории Тувы президент Ш.Ооржак обратился в Москву за помощью. Он отметил, что правительство РТ искажает действительность. И на самом деле «обстановка с эпидемией не только не улучшается в Туве, а наоборот ухудшается». Он провёл анализ ситуации на 23 июня. А она такова. «Тува на первом месте в Российской Федерации по количеству инфицированных. Если в Российской Федерации 365,8 на 100. тысяч населения, то в Туве 801,5 на 100 тыс. населения». Также по этому показателю «Тува на первом месте среди сибирских регионов». Если «в СФО 156,4 на 100 тысяч населения, то в Туве 801,5 на 100 тыс. населения». Это в пять раз выше. И привёл пример наших соседей: «в Республике Алтай с населением почти равным населению Тувы выявлено инфицированных на 23.06.2020 всего 466 человек, в Туве 3713 человек», «в Республике Хакасия с населением 1,5 раза больше, чем Туве, умерло всего 15 человек, а в Туве 39 человек», в Монголии «с населением в 3,5 млн. человек инфицировано всего 215 человек» и смертельных случаев нет совсем. В связи с этим Шериг-оол Дизижикович попросил не верить лживым сводкам, «глубже изучить обстановку в Туве» и «оказать дополнительную помощь с отправкой в республику специалистов». Также он попросил «организовать строительство быстровозводимых модулей-больниц», чтобы «спасти наш малочисленный тувинский народ». Слава Богу, помощь пришла быстро – в субботу, 27 июня, полевой госпиталь уже собирали.

Однако хотелось бы отметить нерасторопность чиновников нашего правительства. В военном городке 55 бригады стоит не задействованный детский сад, недавно принятый у строителей. Там есть все возможности для размещения больных. Решить этот вопрос с министром обороны С.Шойгу – один телефонный звонок. Но и на этот шаг Кара-оол не решился. А сейчас уже поздно – в/ч сама превратилась в очаг распространения пандемии COVID-19.

Теперь понятно, «кому» предназначалось обращение Кара-оола «не примазываться». Видимо, ему неприятно, что бывший Глава республики оказался более ответственным человеком и через его голову обратился к российским властям за помощью. Впрочем, хочу сделать замечание. Мне кажется, многие от Кара-оола требуют невозможного. Но как возможно ожидать от человека, долгое время живущего по принципу «отнять и не поделиться», какого-то благородства, жалости и доброты?

Что же до голосования, то это при такой эпидемиологической ситуации просто кошмар. Никогда ни в одной цивилизованной стране мира во время подобной ситуации не проводилось никаких голосований. С другой стороны, это опасное для жизни и здоровья мероприятие с заранее известным результатом не имеет никакого смысла. В Москве журналисты проверили систему голосования и убедились, что нет никаких препятствий для двойного голосования. Что же до Тувы, то тут наши «волшебники» организуют такую «выборную карусель», что даже 10-кратное голосование не будет пределом. Впрочем, уже известно, что «проголосуют» не менее 73,7% избирателей и 90% из них – «ЗА». Хотя эти поправки вступили в силу уже тогда, когда были приняты региональными парламентами, Госдумой и Советом Федерации РФ.

А с другой стороны, я поражаюсь, как известная телеведущая НТВ Зейналова убеждает поддержать поправки, «потому что они гарантируют сменяемость власти», хотя всё обстоит с точностью до наоборот – они должны позволить нашему весьма немолодому президенту править страной как минимум до 2036 года... А про детей просто дико слушать. Вместо того, чтобы исполнить закон и обеспечить всех детей-сирот жильём, чтобы предоставить детям-инвалидам доступ к современной медицине за рубежом, вводят какие-то ни к чему не обязывающие поправки и крутят по телевизору просьбы несчастных родителей скинуться по 300 рублей на лечение. Да не поправки им нужны, а жильё и эффективное лечение. Взяли бы в Конституцию так и написали: обеспечить детей-сирот соответствующим санитарным и техническим нормам жильём в момент совершеннолетия, обеспечить детей бесплатным доступным качественным медицинским обслуживанием. А то в богатейшей стране, где олигархи набивают карманы от продажи полезных ископаемых, одни ждут квартир по 30-40 лет, а родители других несчастных детей попрошайничают на лечение за границей, потому что наша медицина безнадёжно отстала. И все они никак не дождутся помощи государства. Горько осознавать, что сейчас врачи бросили своих больных и усиленно занимаются приписками по голосованию.

Так что я голосовать не пойду. Это не только людям не нужно, но и вредно. Пусть власть почувствует реальную нужду в обществе, тогда появится надежда.

Всегда с Вами.

Сергей Конвиз