Безумие и беззаконие

Если вы думаете, что знаете всё о безумии и незаконности процедур общероссийского голосования, то вот вам новая порция

Центризбирком целый день презентовал свои наработки по изменению уже утвержденных процедур голосования. При этом комиссия не стала изменять сложившейся традиции общероссийского голосования и продолжила делать все по наихудшему из возможных сценариев, когда, на мой взгляд, решения носят то незаконный, то безумный характер. Что из новенького?

Почти 200 муниципальных депутатов из 26 регионов России призвали не поддерживать поправки в Конституцию, назвав их попыткой переворота Муниципальные и региональные депутаты написали открытое письмо, в котором призвали граждан высказаться против изменений в Конституцию. «Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота», – говорится в обращении. Обращение подписали 192 депутата из 26 регионов России. Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В случае одобрения поправок Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентский сроки. При подсчёте голосов 1 июля журналистам бюллетени не покажут Согласно обновленному порядку голосования по поправкам в Конституцию, который ЦИК утвердил в 2 июня, журналисты не смогут наблюдать за непосредственным подсчетом голосов. На различия в двух документах обратили внимание «Открытые медиа». Так, в пункте 11.14 документа от 20 марта, представители СМИ имели право наряду с наблюдателями и под контролем членов избирательной комиссии визуально ознакомиться с рассортированными бюллетенями при их подсчете. В новой редакции правил этой нормы уже нет: теперь участвовать при обработке бюллетеней смогут только наблюдатели. Журналисты при желании получат только копию протокола после подсчета, но не смогут ознакомиться с бюллетенями. При этом согласно пункту 3.3, представители СМИ «вправе присутствовать в помещении для голосования <...> при подсчете голосов и установлении итогов голосования». Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук говорит, что хоть упоминание о присутствии СМИ при подсчете бюллетеней остается в главе «Гласность», после того, как из нормы о подсчете голосов «выпали» слова про журналистов, подойти и посмотреть бюллетени они уже не смогут, останутся только наблюдатели. По словам члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, при традиционном порядке журналист наравне с наблюдателем имел возможность после сортировки попросить членов комиссии еще раз пересчитать бюллетени так, чтобы можно было удостовериться в корректной сортировке голосов: «И это часто помогало добиться внимания – когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата. Вот такую возможность у СМИ сейчас отбирают». Кремль подготовил методичку по агитации в пользу голосования за поправки в Конституцию, используя тему эпидемии Вирус «не отменил все те вопросы, которые требовали решения еще в январе, он сделал их еще более насущными», подчеркивается в методичке под названием «В помощь информированию», пишет издание «МБХ медиа». В документе предлагается подчеркивать «актуальность» поправок через борьбу с коронавирусом. Например, там отмечается, что снятие угрозы эпидемии произошло во многом благодаря президенту, который в ручном режиме принимал важнейшие решения, а после внесения поправок подобные вопросы будут решаться «автоматически, без экстренных мер, в едином конституционном поле». В методичке предлагается агитировать за изменения, указывая, что в условиях глобальной нестабильности «Особенно важными становятся поправки, направленные на защиту суверенитета страны и ее территориальной целостности». Запрет на двойное гражданство для чиновников в методичке обосновывается тем, что страна не справилась бы с эпидемией, если бы ответственные лица работали «на два дома», разрываясь между Россией и страной своего второго гражданства. В методичках упоминаются и теории заговора: «Повальная чипизация и превращение мира в цифровой концлагерь, о котором мечтают глобальные корпорации, никогда не должны коснуться России». Отдельная глава в методичке посвящена довольно противоречивому объяснению, почему надо обязательно голосовать за поправки летом. Подчеркивается, что затягивать нельзя, иначе предстоящее обсуждение бюджета не будет учитывать предлагаемые соцгарантии. Авторы резюмируют: «Голосование – это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый».

Начнем с безумных решений

1. Пропускная способность – только 144 человека за день

ЦИК озвучил свои подсчеты, что проходимость одного помещения/шатра участка составит 8-12 человек в час. Таким образом, 1 июля за 12 часов голосования через помещение смогут пройти от 96 до 144 человек. Это капля в море, ведь к типичному участку прикреплено более тысячи избирателей. Значит, основной упор делается на рассредоточенное по территории голосование на протяжении семи дней. Уследить в режиме казаки-разбойники за маленькими группками членов комиссий, которые то ли по правде, то ли фиктивно, будут нонстоп проводить досрочное голосование на улице и «на дому», будет невозможно. На то и расчет.

2. Голосование через пакет на дверной ручке

Семь дней будет проходить «надомное» голосование. Вызвать комиссию на дом теперь можно без каких-либо причин. Из членов комиссии фактически делают курьеров с беспощадным графиком работы под угрозой заражения.

Процедура «надомного» голосования выглядит ошеломляюще:

• член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок,

• ставит близко к двери ящик для голосования,

• на ручку двери вешает пакет, в котором – бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.

И далее, чтобы ничего не напутать, процитирую Эллу Памфилову:

«Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе… Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, как он считает важным, расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет этот квиточек с росписью, что он его получил».

Сомневаюсь, что правила этой «стыковки Союза с МКС» будут соблюдаться, а значит возрастает риск заражения и разнесения заразы. К тому же установленная процедура не позволяет обеспечить гарантии личного, свободного и тайного голосования.

Вдобавок подобные рецепты от ЦИК не могут быть реализованы без нарушения закона в тех случаях, когда речь идет о лежачих больных. Члены комиссии окажутся перед выбором: нарушить рекомендации ЦИК (и подвергнуть дополнительному риску заражения и себя, и избирателей), либо нарушить закон, выдав бюллетень для лежачего больного открывшему дверь родственнику или соседу. Представляется, что нежелание ЦИК сформулировать правила для таких ситуаций провоцирует членов УИК на невыполнение требований закона, а это, напомню, административное правонарушение, а иногда даже уголовное преступление.

3. Паспорт с двух метров

ЦИК на белом глазу утверждает, что демонстрация гражданином паспорта на расстоянии двух метров позволит члену комиссии разглядеть серию/номер, фотографию, ФИО и «прописку». Наши эксперименты показали, что даже людям с нормальным зрением это, как правило, недоступно. В итоге это выльется либо в неисполнение процедуры, либо в невозможность удостоверить личность.

4. ...но, кажется, его вообще не будут спрашивать

Чтобы фактическая невозможность разглядеть документ была не так очевидна, ЦИК решил, что паспортные данные голосующих заранее будут впечатаны в список участников голосования. Очевидно, в итоге это приведет к тому, что члены комиссии и не будут пытаться разглядеть паспорт, а просто будут спрашивать фамилию и на основании слов избирателя выдавать ему бюллетень.

А теперь про незаконные решения

5. Незаконное досрочное голосование

Досрочное голосование не предусмотрено законом о поправке № 1-ФКЗ. Досрочку неожиданно ввел своим решением ЦИК. В итоге запланировано массовое досрочное голосование в течение шести дней с 25 по 30 июня не только «на дому», но и на улицах.

Закон о поправке говорит лишь о единственном дне голосования, устанавливаемым указом президента России. Кроме того, закон устанавливает, что голосование не может проводиться ранее, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении. Указ был опубликован 1 июня, поэтому простой математический подсчет говорит, что голосование не может начаться ранее 1 июля.

Вдобавок ЦИК сделал неправомерным и предусмотренное законом о поправке дистанционное электронное голосование, сместив его со дня голосования 1 июля на 25-30 июня.

Понятно, что при подготовке закона про досрочку просто забыли. Но что написано пером, то, как известно, не вырубишь топором, и решение ЦИК не может заменить отсутствующие нормы закона.

6. Незаконный ТИК для дистанционного электронного голосования

Зампред ЦИК Николай Булаев объявил, что ЦИК создаст специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования. Однако это будет незаконно, так как у Центризбиркома отсутствуют на это полномочия.

Дело в том, что порядок формирования ТИК установлен статьей 26 закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях...», в соответствии с которой ТИКи формируются избирательными комиссиями субъектов РФ (самостоятельно либо, в некоторых случаях, по согласованию с ЦИК). Формирование ТИКов решением Центризбиркома предусмотрено в единственном случае: для руководства «зарубежными участковыми комиссиями».

Григорий Мельконьянц