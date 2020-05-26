Муниципальное предприятие не платит зарплату
Прокурору г.Кызыла
Пономарёву Р.В.
ЗАПРОС
Уважаемый Роман Владимирович!
Газета «РИСК» в №20 от 26.05.2020г. в рубрике «Телеразборки» опубликовала сведения о том, что в МУП «Благоустройство» с 2015 года задерживают заработную плату.
Учитывая, что данные сведения указывают на совершение длящегося уголовно наказуемого деяния, прошу прокуратуру г. Кызыла провести проверку состояния дел в МУП «Благоустройство» с выплатой заработной платы в период с 2015 по июнь 2020 гг.
Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров