Муниципальное предприятие не платит зарплату

Прокурору г.Кызыла

Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

Газета «РИСК» в №20 от 26.05.2020г. в рубрике «Телеразборки» опубликовала сведения о том, что в МУП «Благоустройство» с 2015 года задерживают заработную плату.

Учитывая, что данные сведения указывают на совершение длящегося уголовно наказуемого деяния, прошу прокуратуру г. Кызыла провести проверку состояния дел в МУП «Благоустройство» с выплатой заработной платы в период с 2015 по июнь 2020 гг.

Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров