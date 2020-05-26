    Телеразборки

КОРОНАВИРУСНЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ

В «Восьмой канал» «позвонили жители Барун-Хемчиского района, республики Тува, которые рассказали, что возле их домов хотят открыть обсерватор». Люди вполне обоснованно «обеспокоены, что если будут заражённые, то вирус смогут подхватить здоровые соседи». Об этом репортаж журналистки Альмиры Сенди.

Она выяснила, что «обсерваторы можно устроить в любых учреждениях, которые одновременно: находятся в отдалённом расстоянии от крупных городов, это могут быть санатории, профилактории, реабилитационные центры». При этом власти обязаны «соблюсти требования по изоляции, обработке стоков, охраны территории». Необходимо «выделить специальную площадку для дезинфекционной обработки транспорта». Она «должна иметь твёрдое покрытие, навес и сток в герметичную яму для дезинфекции».

В Кызыл-Мажалыке, где «проживает около 5 тысяч человек», все требования Санэпидемнадзора власти проигнорировали, «ничего этого не предусмотрели». Там под обсерватор отдали «здание бывшей поликлиники, которое долгое время было заброшенно». Администрация района в нарушение требований Минздрава РФ подвергает жителей домов, находящихся рядом с бывшей поликлиникой, опасности заражения коронавирусом. В связи с этим «люди обеспокоены, что возле их домов открывают обсерватор для подозрительных на коронавирус граждан». «В близлежащих домах живут дети и старики». Они «живут в нескольких метрах, через забор и боятся, что если там появятся больные коронавирусом, то они смогут от них заразиться, ведь туалет находится на улице и один колодец с поликлиникой». А если «будут сливать воду, то она попадёт в колодец».

Странно, что в правительстве Тувы и Минздраве не знают об этом или закрывают глаза на очевидное нарушение.

КОМУ ПАНДЕМИЯ, А КОМУ – ПРИВИЛЕГИИ В КОНКУРЕНЦИИ

«Восьмой канал» показал, как в Туве власти относятся к разным предпринимателям. Одних нещадно «закрывают», а другим необоснованно представляют преференции в их деятельности во время пандемии коронавируса.

Как известно, «в Туве режим самоизоляции продлили до 31 мая». Ограничительные меры распространяются на деятельность торговых точек, торгующих промтоварами. В связи с этим «должны быть закрыты все торговые центры». Однако съёмочная группа «Восьмого канала» убедилась, что ограничения касаются не всех. Целая группа предпринимателей, аффилированных с Главой республики, как ни в чём ни бывало безнаказанно продолжает свою торговую деятельность, невзирая на запреты властей. Оказалось, что правительство и мэрия Кызыла в обход карантина разрешила деятельность «универмага Саяны», принадлежащего другу Главы правительства Тувы Ш.Кара-оолу, и «крытому рынку «Элбек», по слухам принадлежащему семье Кара-оол.

При этом «мэрия Кызыла постоянно проверяет торговые центры, чтобы они были закрыты», выписывает предписания и штрафы, а эти торговые точки «обходит стороной». Не замечает, что в «Саянах» продают нижнее бельё, подушки, обувь», а «рынок «Элбек» вообще превратился в центр распространения коронавируса: «несколько недель назад на крытом рынке «Элбек» у продавца был обнаружен коронавирус», «28 человек были заражены». Альмира Сенди удивляется: «Странно получается, одних проверяют каждый день, а других нет».

Другой пример: «сельхоз рынок под открытым небом». Тут собрался «весь город, чтобы купить мясо и другие продукты. Вряд ли мэрия Кызыла и Роспотребнадзор не знают об этом». А вот торговые центры «Гаруда» и «Алма», право собственности на которые приписывают Андриану Ооржаку, «проверяют ежедневно», хотя «предприниматели центра «Гаруда» и «Адма», где «работают только детский мир и аптека», приостановили деятельность, чтобы «сдать анализы и быть уверенными, что они абсолютно здоровы».

Так Глава правительства борется со своими политическими оппонентами. «Получается, что какие-то торговые центры Тувы подходят ответственно к ограничениям, а кто-то нет. Для универмага «Саяны» и для сельхозрынка, видимо, закон не писан». А вообще-то это называется коррупцией.

РОДСТВЕННИК ПРИ МУСОРЕ – КОЛЛЕКТИВ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

В Кызыле мусорный бизнес власти «отжали» у Регионального оператора. И все финансовые потоки потекли в МУП «Благоустройство». В нём «работает около трёхсот человек». Казалось бы, предприятие должно процветать. Увы, «работникам МУП «Благоустройство» уже несколько лет постоянно задерживают заработную плату». Они «устали от этой ситуации и обратились на «Восьмой канал», чтобы Альмира Сенди обратила внимание прокуратуры на творимое беззаконие.

Оказалось, что все беды на предприятии появились с назначением племянника Главы правительства, его бывшего личного шофёра «Артура Чаш-оола директором МУП «Благоустройство» в 2015 году». В прошлом году «Единая Россия сделала его депутатом парламента Тувы».

«Начальник хозяйственного отдела МУП Валентина Леорда не побоялась пойти против системы и решила отстаивать права своих коллег». Поэтому она «попала в немилость своему начальству». Начальник получает несколько сот тысяч рублей в месяц, а у сотрудников зарплата мизерная – «в среднем около 19 тысяч рублей». Но и ту не платят, хотя с приходом Чаш-оола «с 2015 года им ни разу не повышали зарплату».

«По словам адвоката Т.Яндай-оола, в случае, если предприятие будет задерживать заработную плату больше двух месяцев, то директору грозит уголовная ответственность». Однако прокуратура г. Кызыла на это нарушение закона почему-то никак не реагирует.