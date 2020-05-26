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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 20, 26 мая / Вредительство: Действия чиновников и энергетиков привели к падежу птиц
   
 
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№20, 26 мая 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Вредительство: Действия чиновников и энергетиков привели к падежу птиц

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

На сайте газеты «РИСК» размещено сообщение о том, что в ночь с 19 на 20 мая 2020 года АО «Тываэнергосбыт» без проведения предусмотренных законом процедур экстренно произвело отключение электроэнергии птицефабрики «Енисейская», что привело к падежу птиц. Данные действия могут привести к ликвидации птицеводства в республике и лишению работы сотен работников птицефабрики.

Прошу проверить законность и обоснованность действий руководства АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт» по отключению от электроснабжения предприятий непрерывного цикла во время пандемии коронавируса.

Считаю, что в действиях руководства АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт» имеются признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Раньше такое квалифицировалось как вредительство. Как сообщили из ООО «Агрохолдинг «Заря», причиной возникновения проблемы стали систематические неплатежи дотаций на электроснабжение со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Агрохолдингу по линии поддержки птицеводства.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности невыделения субсидий «Агрохолдингу «Заря» на покрытие затрат по электроснабжению со стороны Минсельхоза республики, а также отключения птицефабрики от электроснабжения.

В случае установления вины руководства Минсельхоза, «Тываэнерго» и «Тываэнергосбыта» прошу привлечь виновных к ответственности.

Сведения об итогах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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