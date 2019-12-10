Прокурорская индульгенция

БОРЬБА ЗА МУСОРНЫЕ ДЕНЬГИ

Казалось бы, простой и даже наивный вопрос: для чего существует власть в Туве? Конечно же, для того, чтобы создавать условия для жизни граждан, ответите Вы. И ошибётесь. Потому что в Туве власти заняты совсем другим делом – они заколачивают бабки! Другие проблемы ей неведомы. Не верите? Приведу самый простой пример, который теперь у всех на виду. Город и районы по уши завалены мусором. Вокруг жилых домов и на окраинах населённых пунктов появляются стихийные несанкционированные свалки. Республика тонет в антисанитарии и нечистотах. Глава республики Кара-оол тем временем на три недели вообще исчез из поля зрения. Пропал. Одни полагают, что он судорожно ищет себе в Москве новое место работы, другие считают, что он в это время отдыхает на берегу тёплого моря, ну а третьи вообще думают, что Шолбан Валерьевич тривиально запил.

Что общего в этих предположениях? Правильно! Их объединяет одно: занят эти три недели Кара-оол совсем не тем, за что получает немалую зарплату. А что в это время происходит в республике? А происходит у нас война. Мусорная. Из республики пытаются «выдавить» красноярскую компанию ООО «СТ-ТБО», выигравшую в 2018 году публичный аукцион на право являться региональным оператором по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Войну эту правительство республики начало с 3 января 2019 года и не прекращает ни на день. Заложниками этой мусорной бойни стало население республики, утопающее в бытовых отходах. По мнению авторитетных экспертов, суть проблемы в том, кто будет зарабатывать на уборке и переработке мусора в Туве. Глава республики Ш.Кара-оол хочет, чтобы этим занималось МУП «Благоустройство», куда начальником он пристроил своего племянника. Хозяева красноярской компании полагают, что этим заниматься должно ООО «СТ-ТБО», поскольку именно оно единственное имеет статус регионального оператора и соответствующие лицензии на этот вид деятельности. Спору этому пока не видно конца. А тем временем республика всё глубже погружается в бытовые отходы, которые стали уже приметой времени.

Шолбан Валерьевич Кара-оол по образованию – философ. Однако, не имея специального экономического образования, где-то по случаю приобрёл звание кандидата экономических наук. Большинство считает, что это просто шарлатанство, поскольку без базового образования трудно стать учёным. Я же придерживаюсь другого мнения. Противоположного. Когда человек всю жизнь занимается только стяжательством, он и без всякого образования может являться экономистом. И Кара-оол – не исключение. А потому он сразу определил, как нужно бороться с конкурентом его племянника – не платить денег за работу. Тогда он сам поймёт, что работать ему не дадут и сделает из республики ноги.

И вот, пока Шолбан Валерьевич то ли искал новую работу, то ли отдыхал, то ли пьянствовал, все зависящие от бюджета предприятия и организации по команде из правительства прекратили платежи ООО «СТ-ТБО». Их совокупный долг скоро перевалит за 30 млн. рублей. У регионального оператора проблемы растут, как снежный ком. Теперь он уже сам должен своим контрагентам. Так решение о приостановке вывоза отходов, принадлежащих саботажникам, задолжавшим большие суммы, было не только логичным, но и вынужденным. К примеру, не обслуживаются контейнеры с мусором в многоквартирных домах МУП «Енисей» и УК «Жилсервис». На вопрос, почему не вывозится мусор, диспетчер туманно отвечает, что проблема состоит в том, что красноярская компания «неправильно выиграла тендер». Поэтому они ей не платят за вывоз мусора. А та в ответ прекратила вывоз мусора от тех жилых домов, что ими обслуживаются. На вопрос, почему диспетчер считает, что региональный оператор «неправильно выиграл тендер», кто и когда это установил, внятного ответа получить не представляется возможным.

А между тем вопрос «неправильности тендера» давно уже решён окончательно. Министерство строительства РТ, проводившее тендер, по указанию правительства обжаловало в Арбитражный суд РТ собственное решение об итогах аукциона. Ведь именно согласно ему ООО «СТ-ТБО» было признано победителем аукциона и получило статус регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. 31 мая 2019 года решением суда (судья Маады Л.К.-Б.) в удовлетворении исковых требований Минстроя было отказано. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Кроме этого, состоялось ещё семь судебных разбирательств с участием ООО «СТ-ТБО», по итогам которых все семь решений судов были приняты в пользу красноярской компании. Судебные разбирательства по указу из правительства инициируют не только Минстрой, но и расплодившиеся без счёта природоохранные конторы и управляющие компании. И ни одной из них до сих пор не удалось выиграть в суде ни одного дела.

Однако борьба далеко не завершена. Власти намерены генерировать политику финансового удушения красноярской компании. В ответ региональный оператор приостанавливает вывоз отходов у тех, кто не платит и инициирует судебные разбирательства по принуждению должников к оплате.

ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЁТ

Но давайте ненадолго отвлечёмся от проблемы неплатежей и заглянем в закрома интимных родственных отношений Главы правительства Тувы Ш.Кара-оола и его племянника директора МУП «Благоустройство» А. Чаш-оола. Газета уже писала по поводу неприкрытого воровства в этом предприятии. На днях из прокуратуры Тувы пришёл любопытный ответ по итогам очередной проверки МУП «Благоустройство», которая выявила следующие нарушения.

Как явствует из ответа и.о. начальника отдела прокуратуры РТ П.Насса, 22.10.2018г. Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла и МУП «Благоустройство» заключили муниципальный контракт №Б-3 на выполнение работ по санитарной очистке и уборке снега в Кызыле на сумму 36 885 354 руб. А позднее, 27.12.2018г., в нарушение ФЗ-44 заключили дополнительное соглашение на работы, не включенные в контракт, на сумму 3 688 535 руб. Затем также в нарушение ФЗ-44, 15.01.2019г. подписывается ещё один контракт, но уже на 42 495 940 руб. Впоследствии на основании сомнительных актов выполненных работ мэрия оплатила не предусмотренные контрактами работы на сумму 4 249 594 руб., оформив липовые акты на монтаж труб у вечного огня, охрану и демонтаж городской ёлки, снос построек и ветхого жилья, установку и транспортировку контейнеров, вывоз строительного мусора и т.д.

Выявленные нарушения закона были настолько очевидны, что прокуратура г. Кызыла вынесла представление и в отношении начальника Департамента г. Кызыла (заметьте – не директора МУПа «Благоустройство») возбудила два административных дела по ч.4 ст.7.32.КоАП РФ. Затем 29.07.2019г. прокуратурой г. Кызыла возбуждено административное дело в отношении директора МУП «Благоустройство». По нему А.Чаш-оолу назначен штраф в размере 20 тыс. руб. Конечно, можно посудачить на тему, почему за ущерб бюджету в 8 млн. руб. Чаш-оол отделался штрафом в 20 тыс. рублей, и незаконно перечисленные миллионы не востребованы обратно в бюджет. Но, по крайней мере, хоть как-то прокуратура отреагировала. Впрочем, о странностях действий прокуратуры мы поговорим чуть позже. А сейчас о том, как после этой проверки МУП «Благоустройство» дисциплинируется.

Администрацией муниципального района «Кызылский Кожуун» РТ был объявлен электронный аукцион № 0312300001319000039 по ликвидации несанкционированной свалки в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с начальной ценой контракта 4 389 910 руб. Победителем аукциона 24.10.2019 г. было признано МУП «Благоустройство», хотя у предприятия в лицензии отсутствуют виды по работе с отходами, составляющими несанкционированную свалку, являющуюся предметом закупки. Потому МУП «Благоустройство» вообще не имело права принимать участие в этом аукционе.

Впрочем, ничего странного в этом нет. Просто добрый дядюшка отмывает бюджетные деньги через муниципальное предприятие, где директорствует его племянник. Как они их потом будут делить, нам расскажет следствие.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

А теперь о самом интересном – о бюджетных деньгах и способах их «отмывания».

Многим запомнилась история, как директор ООО «Энергострой» Крапивин в результате преступного сговора с Главой республики Кара-оолом сначала построил инженерные сети в Кызыле по ул. Дружбы стоимостью более 66 млн. руб., а затем по фиктивному госконтракту задним числом узаконил фальшивую сделку. Все этапы преступного сговора в нарушение антимонопольного законодательства скрупулёзно изучили УФАС РТ и прокуратура республики. Всё было тщательно задокументировано. Отец и сын Крапивины письменно в своих показаниях признались, как в сговоре с главным чиновником республики нарушали закон. Прокуратура Тувы обратилась в Арбитражный суд с требованием признать данный государственный контракт ничтожным. Затем, когда правительство Тувы втихушку через Казначейство перечислило ООО «Энергострой» 66 млн. рублей, прокуратура, поставленная об этом в известность, уточнила исковые требования, включив в них требования о возврате в бюджет незаконно перечисленных денег. Однако, как говорится, «гора родила мышь». 5 сентября 2019 года прокуратура ни с того ни с сего отозвала требование о возврате украденных у государства денег. В итоге решением суда госконтракт признан ничтожным, а деньги остались у преступника.

Странный исход дела, не правда ли? Зачем было затевать эту бодягу, если в итоге преступник остался с наворованным, а потерпевший остался в дураках? Суть такого действия проста и понятна. Пока ООО «Энергострой» в обход закона по предварительному сговору (скорее всего, небезвозмездно – кто не знает поговорку, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром»?) незаконно обойдя конкурентов, строил инженерные сети и получал по сомнительной сделке бюджетные миллионы, прокуратура с азартом боролась с нарушением закона. Но когда суд был готов удовлетворить её законные требования, внезапно от своих намерений восстановить справедливость и законность отказалась и дала возможность Крапивину положить в карман более 66 млн. бюджетных рублей. А что Крапивину до признания государственного контракта ничтожным, если он уже по сделке всё получил сполна? Ничего!

Выходит, прокуратура судилась с ним для отвода глаз общественности. Чтобы все думали, что она – на страже государственных интересов! А она на страже неизвестно чьих карманов. Или, скорее всего, известно, чьих... И как в случае с «Благоустройством» прокуратура почему-то не спешит взыскать незаконно полученное...

Интересно, что точно по такому же сценарию развиваются события по признанию фиктивных концессионных соглашений Минстроя, по которым возводятся пристройки к детским садам и Дворец Молодёжи. Похоже, и в этих случаях прокуратура будет для отвода глаз бесконечно судиться, пока объекты не будут завершены и специально отобранные привилегированные застройщики, уплатив чиновникам откат, не получат свои денежки.

Впрочем, на всё это можно было бы закрыть глаза из соображений, что хоть и с нарушением закона, но всё же что-то делается. К примеру, Крапивин хоть и в обход закона, но построил инженерные сети! Всё хоть какое-то благо! И в этом плане, может быть, прокуратура права, что не стала настаивать на взыскании с нарушителя закона незаконно полученных 66 млн. бюджетных денег? Может быть... Давайте взглянем на ситуацию пошире.

КАК ПРОКУРАТУРА ТУВЫ РАЗРЕШАЕТ ОДНОТИПНЫЕ СИТУАЦИИ

Рассмотрим, к примеру, ещё один эпизод борьбы прокуратуры Тувы за законность. Иск в Арбитражный суд о признании незаконной субсидии на развитие птицеводства в Туве ООО «Агрохолдинг «Заря» на сумму в 32 млн. рублей. Суть дела простая. В п. Каа-Хем имеется горемычная птицефабрика. Горемычная она потому, что за последние 10 лет у неё поменялось шесть хозяев, но дела в гору никак не шли. И вот В.Оюн взялся за фабрику. Правительство обещало ему дотацию на техническое перевооружение. Он поверил, что совместно сможет осилить непростое хозяйство. Минсельхоз выделил ему дотацию на 32 млн. рублей, и производство стало оживать.

Однако прокурору Боровкову показалось сомнительным, что Агрохолдинг «Заря» вдруг стал пользоваться благосклонностью властей. Он решил проверить обоснованность дотирования птицеводства. Проверкой было установлено, что на птицефабрике не 6 тыс. кур, как полагается по нормативам, а только 5,5 тыс. То есть дотация «Заре» не положена. Тогда возбуждают уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства за разбазаривание бюджетных средств. А затем по материалам уголовного дела прокурор Боровков обратился в суд о взыскании с агрохолдинга 32 млн. Когда в арбитраже дело подходит к концу, уголовное дело прекращают за отсутствием состава преступления, а арбитражное дело двигают до упора.

Если внимательно ознакомиться с постановлением о прекращении уголовного дела, то становится ясным, что дотация «Заре» полагалась, и министр при выделении дотации закона не нарушал. Но тогда встаёт законный вопрос: почему тогда прокурор Боровков не отказался от требования взыскать с агрохолдинга эту дотацию? Куры на птицефабрике есть, переоборудование сделано, никаких приписок не имеется. Ну и почему тогда не отказаться от возврата субсидии? Чьи интересы будут ущемлены? Прокурора Боровкова?

Есть и другая сторона дела. Если В.Оюн вернёт 32 млн. рублей, в убыток работать он не станет. И птицефабрика снова потеряет хозяина и встанет. 120 рабочих разойдутся по домам и встанут на очередь биржи труда. Кому это выгодно? Ведь в этом случае, скорее всего, никто не отважится зайти на птицефабрику и работать там. Налицо всеобщий ущерб, кроме лица прокурора, удовлетворившего свои амбиции.

А теперь вернёмся назад. Отказаться от 66 млн. незаконно полученных ООО «Энергострой» денег Боровков может и считает это полезным для общества шагом. А оставить субсидию фермеру, работающему на грани (а порой и за гранью) прибыли – нельзя? Что это за «государственный подход»?

Редакция направила прокурору Боровкову запрос по поводу сомнительного отказа от требования вернуть всё незаконно приобретённое ООО «Энергострой» по признанному судом ничтожному госконтракту. Прошу прокуратуру Тувы считать настоящую статью официальным обращением по поводу позиции прокуратуры в отношении сельхозпроизводителя ООО «Агрохолдинг «Заря». Прошу прокурора Боровкова лично разобраться с ситуацией и принять по делу правильное законное в интересах жителей республики решение. Прокуратура – государственный орган, который не может применять закон из конъюнктурных соображений.

Я вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин