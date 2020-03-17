    Обзор прессы

ЖУЛИКИ ПРИ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Горячая тема – поправки в Конституцию страны. Все региональные власти обязаны продемонстрировать лояльность президенту Путину и поддержать его инициативы. В эту агитационную работу включились пресс-служба правительства РТ и государственные СМИ.

«ТП» публикует заявления, подписанные большей частью обласканными властью проходимцами. Так, «Николай Крапивин, директор ООО «Энергострой», по которому тюрьма плачет за сговор на рынке строительства, призывает поддержать поправки в Конституцию для того, чтобы «человек с профессией и на постоянной работе, получал достойную зарплату». Большей глупости придумать сложно. Неужели до этих поправок он не платил «достойную зарплату» своим работникам? «Директор ГУПа «Моген-Бурен» Ооржак» заявил, что поправки поддерживают «комплексное развитие села». И как он пришёл к такому выводу? И вообще, как «комплексное развитие села» связано с Конституцией? Также он якобы рад, что «теперь конституционно закрепляется очень важное положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат». А раньше что, не было соответствующих норм, регулирующих эти вопросы?

Судя по всему, люди просто не понимают того, что они не читая подписали. И вообще: эти поправки не для того, чтобы «человек с профессией получал достойную зарплату», осуществлялось «комплексное развитие села» или индексировались «минимальный размер оплаты труда, пенсии и пособия». Все эти поправки озвучены ради одной – об обнулении президентских сроков Путина. И ничего другого в них просто нет. А все эти крапивины и ооржаки, присосавшиеся к бюджету – безответственные люди без чести. Им что дадут, то они и подпишут. Да они, скорее всего, не только не понимают разницы между законами и Конституцией – им просто на это наплевать. Подпишут – им к памятной дате повесят ещё какую-нибудь медальку. А лучше – освободят, как Крапивина, от уголовной ответственности. Тут не то, что поправку в Конституцию поддержишь! Скажут – через весь город на брюхе поползут, лишь бы остаться в обойме. Именно на таких бесхребетных людях, не имеющих никакой собственной точки зрения ни на один вопрос, кроме личного благополучия, и держится нынешняя воровская власть.

ЗАЧЕМ ПРОКУРАТУРА ТУВЫ ПОКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ?

Коррупция многолика. Как правило, она прикрывается общественными интересами и с первого взгляда выглядит вполне прилично. Но если копнуть поглубже, то выясняется, что в ней погрязли не только мошенники и их пособники из числа чиновников, но и большие чины в прокуратуре. За примером далеко ходить не пришлось. Об одном таком случае рассказал еженедельник «Твой Информ».

27 февраля, «в чудный день», журналист «ТИ» «гуляла по сугробам на льду замёрзшей реки» Тоора-Хем. И увидела работающую на реке землеройную технику. Поначалу порадовалась за тоора-хемцев – подумала, что власти загодя спасают их от очередного наводнения. Но, пообщавшись с местными жителями, узнала, что они от такой кипучей деятельности строителей на удивление совсем не в восторге. Они твёрдо уверены, что, «если некоторые земляные работы будут дальше продолжаться, их дома просто снесёт, если не первым, так вторым паводком» точно! Поскольку, когда «рабочие расчистят старицу (участок прежнего русла реки)» и «вода пойдёт по этому руслу», дома, что стоят на берегу реки, «окажутся под угрозой не только подтопления, но и реального сноса».

А когда деятели ОНФ спросили у чиновников, зачем они губят природу и подвергают риску сноса жильё реальных тора-хемцев, то те представили документы, согласно которым всё делается в соответствии с пожеланиями граждан, которые на сходе «числом в 260 человек» соответствующим голосованием поддержали такие действия властей! «И даже известны имена выступающих» тоора-хемцев, которые горячо ратовали за эти самые земляные работы, против которых теперь выступают! Ну, просто всенародный беспредел, понимаешь... И всё это при полном соответствии с демократической процедурой принятия решения!

Как уверяют чиновники, «этот вроде бы сход решил, что нужно внести некоторые изменения в топографию посёлка. То есть, расчистить русло, потому что вода подтапливает дома на берегу». И именно по решению этого самого схода граждан «принято соответствующее постановление главы администрации Тоджи». Оно «одобрено свыше», а затем, осуществляя заботу о населении, экстренно были «выделены федеральные деньги на проект расчистки русла». Тут же был «заказан сам проект в Красноярске». А теперь «проект готов, выделены средства на работу, нашёлся подрядчик, работы начались».

И чем же люди тогда недовольны? «Что не так?» А ларчик просто открывался – никакого «схода граждан не было» и в помине. А те люди, что указаны как выступавшие на собрании, «категорически отказываются от своего участия в сходе». Мало того: «кое-кого вообще не было в то время в посёлке!». К тому же любому понятно, что «собрать в Тоора-Хеме в июле сход в 260 человек» просто невозможно – все в тайге – «отпуска, охота, рыбалка». «Да и в потерю памяти главы администрации тоже верится с трудом». Но откуда-то взялся этот протокол с конкретными фамилиями участников?! Да и, к слову, «человек, который был главой администрации во времена этого вроде бы схода, категорически отказывается от того, что подписывал какое бы то ни было решение об изменении русла реки»!

Дело в том, что любому жителю Тоора-Хема понятно: «ничего менять в русле реки не надо»! Поскольку тут даже теоретически «не должно быть никаких затоплений»! Всё придумали вороватые чиновники, чтобы «освоить» бюджетные средства и положить их в свой карман. Да, действительно, «летом Тоора-Хем незначительно разливается, и получаются небольшие своего рода заливные луга». Но беды в том нет никакой – «и детям, и взрослым в радость поплескаться в этом мини-затоне» – «само же русло реки Тоора-Хем достаточно чистое и глубокое, вода бежит свободно». Когда тоора-хемцы узнали, что получены федеральные деньги на расчистку русла, поначалу «никто особенно не встревожился». Подумали: «это же хорошо, когда чистят что бы то ни было» – всё какая-никакая забота властей о людях! «Хотят почистить – пусть и чистят, тем более, что деньги федеральные». Но когда стали копать траншею для соединения старицы с основным руслом, «народ встревожился. Река здесь делает поворот. И если траншея будет достаточно глубокой, то часть воды пойдёт именно по этой траншее. А на краю старицы стоят несколько домов. Их смоет». И люди зароптали. А тут выяснилось, что чиновники Минприроды подделали документы о сходе и разрешении местной администрации менять русло реки... Люди, естественно, возмутились, поскольку в результате этого «освоения» средств «пострадавшей стороной окажутся жители Тоора-Хема, лишившиеся домов».

Представители ОНФ, являющиеся по сути продолжением власти, с умным видом «собрали Круглый стол «По рассмотрению коллективного обращения граждан по вопросу правомерности проведения работ по расчистке русла реки Тоора-Хем». Народу пришло много, только толку от них – никакого. Виновник – «Минприроды», подделавший документы, на сходку не явился. Присутствующие «посмотрели на карту, выяснили причины возмущения жителей». И запустили бюрократическую процедуру.

Но главный вопрос даже не в том, смоет или не смоет дома. Вопрос в том, кому было выгодно нарушать закон и закапывать «15 миллионов»? Понятно, что такие деньги, да ещё с такими грубыми нарушениями закона, «просто так не выделят». Кто-то же решил украсть эти деньги?!

А теперь вернёмся немного назад. «Восьмой канал» показал репортаж о том, что чиновники Минприроды РТ сфабриковали протокол схода граждан, чтобы легитимизировать землеройные работы на реке Тоора-Хем. В связи с этим редактор газеты «РИСК» 12 декабря 2019 года обратился с официальным запросом к прокурору Тувы Боровкову, в котором, в частности, сообщалось: «житель Тоора-Хема Нина Павловец, жители села провели проверку и выяснили, что никакого схода граждан не проводилось и подписи на документах подделаны. Жители уверяют, что никакой необходимости в строительстве дамбы не имелось, поскольку никаких наводнений в окрестности села никогда не наблюдалось. И целью подделки документов являлось стремление украсть 15 млн. рублей из бюджета республики. Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку указанного факта грубого нарушения закона со стороны чиновников и при подтверждении их передать материалы в следственные органы для принятия решения по существу».

Как видите, времени прошло достаточно, чтобы прокуратура могла найти Павловец и других мнимых «участников схода», провести экспертизы документов и привлечь к ответственности виновных. Однако на деле прокуратура Тувы за три месяца не ударила палец о палец! А ведь пресекать преступления – прямая обязанность прокурора Боровкова! Так и хочется его спросить: уважаемый прокурор, кто из Ваших подчинённых «наварился» на волоките проверки этого запроса? И когда, наконец, прокуратура перестанет крышевать преступников и займётся своими прямыми обязанностями?

КЫЗЫЛУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ МЭР И СОТНЯ АВТОБУСОВ!

Как известно, новоиспечённый мэр Кызыла Сагаан-оол сразу после вступления в должность объявил своим приоритетом наведение порядка в работе общественного транспорта и оказанию транспортных услуг населению. На должность он заступил 24 октября 2018 года. Можно подвести кое-какие итоги его деятельности. В частности, по организации работы общественного транспорта.

На сегодня автопарк предприятия «Кызылгортранс», «по данным столичной мэрии, насчитывает 60 автобусов». Это втрое больше, чем «пару лет назад» – при прежнем мэре. Но лучше от этого никому не стало. Скорее, стало даже хуже – увеличенный числом муниципальный транспорт поглощает втрое больше бюджетных средств, при этом «выдавливая» с определённых маршрутов частников, а сам фактически не работает. Так что в Кызыле «пополнение автомобильного парка радикально картину в сфере пассажироперевозок не изменило». Только цена за проезд увеличилась вдвое. Кроме этого, «легально, по договору с мэрией Кызыла, работают 108 предпринимателей – 282 транспортных средства. Остальные перевозчики – «нелегалы». А теперь Сагаан-оол решил ещё и «цены за проезд в ближайшее время отдать перевозчикам на откуп». Так что кызылчане ещё не раз помянут его недобрым словом.

Таковы реальные итоги деятельности Сагаан-оола. Впрочем, теперь он остепенился и никаких заявлений по поводу транспорта не делает. Понял, что эта задача ему явно не по плечу. Теперь он больше треплется насчёт производства угольных брикетов. То же, кстати, безрезультатно.

Но вернёмся к автобусам. «Как-то даже удивительно, что сегодня пополнение автомобильного парка радикально картину в сфере пассажироперевозок в Кызыле не изменило». Как говорят «чиновники столичной администрации», таких мер, как увеличение автопарка, «недостаточно, чтобы охватить весь пассажиропоток». Республика нищает, люди бегут из сёл в столицу, как-то обустраиваются здесь, создавая мэру Сагаан-оолу новые проблемы. Впрочем, конечно, для такого города, как Кызыл, 60 автобусов, да ещё без водителей – проблему не решат. Да и мэра неплохо бы было поменять на более толкового и менее вороватого.

Мэр ссылается на «скудность городской казны». Наверное, нужно меньше воровать и не придумывать такие траты, как организация производства брикетов – всё равно результат будет отрицательный. Каждый должен заниматься своим делом. А выпендриваться следует за свой счёт, а не муниципальный. К тому же в РФ имеется федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой есть возможность пополнить автопарк новыми автобусами. Кара-оол всегда заявлял, что у него великолепные лоббистские возможности. Вот и пусть выпросит сотню автобусов для Кызыла. Правда, в «Кызылгортрансе» даже на 60 автобусов не могут найти водителей – где уж тут обеспечить сотню автобусов водителями в две смены...