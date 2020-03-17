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Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 10, 17 марта / Перекрёсток мнений
   
 
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№10, 17 марта 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 11-03-2020 #1[ru]

Похоже, лучшее, что могут сделать все эти кара-оолы-сагаан-оолы для Тувы – это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Если бы просто сидели на попе ровно, ни во что не вмешиваясь, со связанными руками и залепленным ртом, было бы гораздо больше пользы! Даже зарплату им за это можно платить. А вот как только они начинают что-то объявлять «приоритетом» или тем более «берут под собственный контроль», так сразу ясно – жди беды!

Кто и зачем разваливает Российскую Федерацию?

Анониму1, 11-03-2020 #3[ru]

Вы спрашиваете: «Вы правда считаете, что вас читают?». Я не знаю, кого вы спросили. Но если логически думать – то вы сами же и читаете! Да еще и к тому же читаете в первых рядах! Для вас это газета сильнее меду или как наркотик! Почему так – я не знаю. Но, судя по количеству кара-орловских прихвостней, которые и зарегистрировались тут и судя по числу комментариев – тут половина читателей таких, как вы. Прихвостни-то и больше всего нуждаются в этой газете, так как пусть вы на людях за Кара-пола и Шойгу, но именно вы и такие, как вы, желаете этим людям больше всего гадостей! Так как ваши начальники больше всего вам и надоели – и вы это прекрасно знаете! Уж мне-то не знать вашу подлую натуру! Я же внутри вас и каждый день вижу вашу реакцию и на Кара-оолов и на всех остальных! Но как-то деньги надо оправдывать! Вам же не за красивые глазки зарплату платят, а именно за то, сколько лести вы скажете боссу и сколько гадостей скажете противникам босса! Поэтому чем больше вы тут – тем больше уверенности, что газета пишет правильно! Это и есть главный признак правдивости статьи!

Аноним, 11-03-2020 #4[ru]

Сейчас эти Вавилихины (имя им легион) наживутся на падении цен на нефть – как всегда. Как же вы, Карлики достали! Народ, когда бездействовать перестанем? Эти вавилихины, шойги, уссы, караолы их отпрыски – граждане других государств. Им наши беды – что пряники медовые. Жирок нагуливают, как им Вова пожелал.

Аноним, 12-03-2020 #20[ru]

Ан 16, что ж, вполне здоровое предложение! Сергей Кужугетович имеет массу достоинств, чтоб быть лидером нации. Он точно поднимет с колен нашу страну, а в Туве наступит настоящий рай! Всем жителям Сибири надо обратиться к Путину, чтоб преемником оставил Шойгу!

Аноним, 12-03-2020 #21[ru]

Шойгу больше подходит и скорее всего и справится с должностью премьер-министра Правительства РФ.

Националист, 12-03-2020 #22[ru]

Ты что, Кондрат?! Какая на хрен мафия?! Это народ желает, а не мафия. Ему надоело жить в таких унизительных условиях... Короче, ты сам прекрасно знаешь, где она находится – та самая настоящая мафия. И она уж точно не в Туве. Тут сидит смотрящий. Лучше бы ответил читателям, зачем вам, имперцам, нужна Тува? В Туве даже с климатом не комильфо: летом невыносимая жара, а зимой вообще холодрыга – сопли на морозе мёрзнут. Да и сами жители явно не славянской внешности. К тому же не православные... Только ради ТЕРРИТОРИИ и дальнейшей ассимиляции тувинцев, как в Хакасии?! Ты сам видел ассимилированного хакаса Олега под прозвищем Монгол? Если нет, то в поисковике найди и посмотри... А Карфаген должен быть разрушен. Это пойдет на пользу ВСЕМ.

Аноним, 12-03-2020 #23[ru]

Националист, вообще-то в интересах простого народа – жить в одной большой стране с минимумом границ, с возможностью путешествовать по миру... Что касается конкретно Тувы... Россия нужна, прежде всего, самим тувинцам. Это понимают все образованные тувинцы – только в составе большой страны у рядовых граждан есть шансы достичь достойного уровня жизни. А вот то, что наша большая страна больна паразитами, высасывающими из нее все жизненные соки, это другой вопрос. Эти же паразиты заразили и Туву в не меньшем объеме. Как от них избавляться – вот о чем надо думать!

Аноним, 13-03-2020 #27[ru]

Совет Федерации одобрил поправки к Конституции. Голосование в СФ преподнесло незначительный, но всё же сюрприз. Нашёлся сенатор, проголосовавший против. 64-летний Вячеслав Михайлович Мархаев, коммунист из бурятского племени булагатов (род Шаралдай)... В 2007 году в звании полковника уволился со службы и начал политическую карьеру. Настоящий полковник и мужчина! Не то, что ваш портяночник сегёжа и его картонный «полковник» карлик.

Аноним, 13-03-2020 #30[ru]

С-ка, Дамба-Хряк! Шоу-Клоун – научный деятель. Хоть бы нормально ответил на поставленный вопрос. Сам детей своих выводит за пределы «ЛЮБИМОЙ» республики. С помощью Шойгу устроил сына, в тепленькое место. Далеко, далеко от Тувы...

Аноним, 13-03-2020 #32[ru]

Все кошки, собаки, овцы, козы, коровы и яки родились при Кара-ооле. Целые поколения молодых людей родились и выросли при Путине. Не видя никаких перспектив, и от безысходности, люди уезжают из страны, спиваются. Вымерли старики ветераны, так и не дождавшись обещанных благ цивилизации у Путина с Кара-оолом. Только криминал и представители шарлатанства сегодня живут припеваючи.

Аноним, 13-03-2020 #34[ru]

Там кто-то вякает, что ему Риск неинтересен. Тогда что он тут щемится? Не интересно – не ходи! Вот тут-то собака и зарыта. Интересно! Да ещё как интересно! То-то он из неё и не вылазит! А что ещё можно почитать про Туву и её руководство? Только в Риске!

Аноним, 13-03-2020 #36[ru]

Вавилихин – это просто стукач Москвы. Его проблема в том, что правду стучать ему Шойгу не даёт. Вот он и врёт, как сивый мерин. Сообщает наверх, что Карлик – молодец! И без него якобы тут всё развалится, все вымрут.

Аноним, 13-03-2020 #37[ru]

В доле Вавилихин. В доле – или на компромате. В этой воровской системе по-другому не бывает.

Аноним, 13-03-2020 #38[ru]

У этого Вавилихина просто совести нет. Его отправили в Туву, чтобы знать всю подноготную про Туву. Про Кара-оола, про Конвиза, про Ооржака и Оюна. А он постоянно врёт. Так ему проще.

Аноним, 13-03-2020 #39[ru]

Вы же знаете, что делают с носителем плохих вестей? Раньше головы отрубали. Вы хотите, чтобы и Вавилихину башку снесли?

Аноним, 13-03-2020 #40[ru]

Вы заметили, как Националисту понравилось, что в новую Конституции внесли предложение считать русских «государствообразующим народом», а всех остальных – людьми второго сорта? Как вы думаете, почему Националисту нравится такой поворот, ведь это его должно унижать! Правильно: Кремль сам подогревает сепаратистские настроения в национальных республиках. Так сепаратистам проще поднять народ на бунт. А это таким, как Бичелдей, Иргит и Кара-оол и надо!

Аноним, 13-03-2020 #41[ru]

Кара-оол всё, что можно было, развалил. Ему этот коронавирус только на руку. Теперь он всё на него спишет.

Аноним, 13-03-2020 #43[ru]

«Шойгу больше подходит и скорее всего и справится с должностью Премьер-министра Правительства РФ». Ну да. Тогда он точно украдёт всё, чем распоряжается «Правительство РФ»! Вы этого хотите?

Аноним, 13-03-2020 #44[ru]

Тува ничего хорошего от Шойгу никогда не видела и не увидит в будущем. Ему до тувинцев дела нет. Для него главное, что бы его сестра Лариса юбки протирала в Госдуме, а Кара-оол помогал тырить в Кызыле. Вот и вся его «помощь тувинскому народу»!

Аноним, 14-03-2020 #52[ru]

Я согласен, пусть Шайтана назначат на несуществующую должность премьер-министра.

Коротко

Аноним, 11-03-2020 #1[ru]

Пока будет во власти Кызыла слабый управленец мэр Сагаан-оол, будут собаки, самый плохой общественный транспорт, самый тёмный город в стране. МЭР, покинь свой пост, иди дворником!

Анониму1, 11-03-2020 #2[ru]

Да не важно, кто у власти Кызыла – важно кто его туда назначил! И пока у власти те, кто назначают на низшие должности тех, кто глупее начальника – так и будет город Кызыл самым темным и самым плохим! Тут все зависит и от Вас, жителей Тувы, и от верховной власти! Видимо, всех устраивает, как Кара-оолы командуют! Если бы не устраивало, то я бы увидел бы другое! А так все молчат – значит, все устраивает! Есть часть таких, как Аноним 1. Думающих, что поставь другого на город Кызыл главой – и все улучшится! А с чего должно улучшиться? Что Кара-оолы дадут нормальному человеку, что-то сделать хорошего? Нет, конечно. И деньгами задушат, и законами, и подзаконными актами – и вынудят уйти! Так что, Аноним 1, надо смотреть корень и понимать, что к чему!

Обзор прессы

Аноним, 11-03-2020 #1[ru]

Открыл страницу, чтобы прочитать про обыкновенное чудо и искренне не понял, в чем подвох? Хлеб пекут, здорово же?.. Да, да з/п маленькая, да, налоги, это обычное дело. Будто не к чему придраться, и такие цифры написаны.

Аноним, 11-03-2020 #3[ru]

...Можно сказать, что в Туве прессы не осталось, кроме Риска. Читать о достижениях чиновников и при этом видеть, что творится на улице – это больно для глаз и мозгов.

Нынешнее правительство Тувы не способно решить проблемы республики

Аноним, 13-03-2020 #3[ru]

Все время, пока Кара-оол руководит республикой, жизненный уровень в Туве падает. Долой Кара-оола!

Аноним, 13-03-2020 #4[ru]

Кара-оол сидит и ждёт, когда в Туву придут большие деньги, чтобы их можно было при помощи Шойгу прибрать к рукам.

Дорога в один конец

Аноним, 12-03-2020 #1[ru]

Костыль забил – и хватит! Остальное сами давайте, пердячим паром!

Аноним, 13-03-2020 #2[ru]

Какая дорога? Нефть и газ подешевели так, что все Нацпроекты могут накрыться! Никакой дороги нет, и не будет! Конвиз прав, когда пишет, что для них железная дорога – только способ обогащения.

Аноним, 13-03-2020 #3[ru]

При чём тут Конвиз?! Все давно уже знают, что она не нужна никому, кроме жуликов. И сейчас уж точно никаких денег в России нет. И не будет. Дай бог с голоду не помереть.

Аноним, 13-03-2020 #4[ru]

В кризисные годы тоже что-то строят. Но тут проблема в том, что по этой железной дороге возить будет нечего. Наш уголь никому не нужен. Ни в один конец, ни в оба!

Аноним, 13-03-2020 #5[ru]

Если Кузбасс не может продать свой уголь, то как тувинский уголь пристроить? Ерунда всё это.

Перекрёсток мнений

Аноним, 13-03-2020 #1[ru]

Карлику нужны такие, как Лаптев, о котором говорят, что он на строительстве в парке украл 10 млн. рублей.

Аноним, 13-03-2020 #2[ru]

Сергей Лаптев – проходимец, который свою бывшую жену и детей кинул. В соцсетях всегда всякую чушь показывает. Вот с такими людьми только и может кашевар иметь дела. Потому что сам такого же уровня.

Аноним, 13-03-2020 #3[ru]

Как земля носит такого проходимца, как Якушев? На нём же пробы ставить негде! Уже и судимость получил, а всё возле Кара-оола крутится.

Аноним, 13-03-2020 #4[ru]

Кара-оолу Якушев нужен. Он – опытный мошенник. Такие Кара-оолу очень нужны.

Аноним, 13-03-2020 #5[ru]

Зря председатель правительства имеет деловые отношения с такими, как Якушев или Шолбан Иргит. Они его подставят. Обязательно подставят.

Аноним, 13-03-2020 #10[ru]

Сейчас Кара-оол и Иргит вынашивают план, как обобрать прохоровскую Голевскую компанию в Тодже. Скоро олигарх почувствует «профессионализм» матёрых жуликов!

Аноним, 13-03-2020 #11[ru]

Да Прохоров и сам не святой! Он специально даёт Кара-оолу возможность украсть на рубке просеки в Тодже. Эта у них такая договорённость. Так что никто никого не обманывает.

Аноним, 13-03-2020 #12[ru]

Там деньги на просеке поделят Усс и Кара-оол.

Телеразборки

Аноним, 13-03-2020 #1[ru]

В Туву пришли большие деньги под строительство жилья для сирот. Вот Кара-оол с Якушевым сейчас развернутся! Интересно, сколько они украдут у сирот?

Аноним, 13-03-2020 #2[ru]

Закон позволяет покупать квартиры для сирот на вторичном рынке. Но Кара-оолу это зачем? Там трудно украсть. Ему нужно строительство! Так проще воровать!

Аноним, 13-03-2020 #4[ru]

Кара-оол никак не может прикрыть «Восьмой канал». Слабо?

Аноним, 13-03-2020 #5[ru]

Да он и Риск прикрыть не может. Сколько лет борется с Конвизом?

Аноним, 13-03-2020 #6[ru]

Ни Конвиз, ни Ооржак Кара-оолу не по зубам!

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– А наши соседи сверху сильно ошиблись с выбором мощности тёплых полов... Настолько, что у нас теперь тёплый потолок.

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