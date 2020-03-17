В новую жизнь с обнулённым доверием?

Когда в стране намечаются большие выходные, связанные с переносами праздников, всегда нужно ожидать каких-то изменений. А когда в связи с празднованием 8 марта людям объявили три выходных дня, стало понятно: нужно ожидать какие-нибудь новации. Однако многие, увлёкшись традиционным для России злоупотреблением, ничего серьёзного от руководства страной уже не ждали, полагая, что всё страшное уже случилось: депутаты Госдумы дали дружное согласие на изменение Конституции, которая, наконец, превратит русских в России в «государствообразующий народ». И вот – на тебе! Неожиданно президент «Роснефти» И.Сечин обрушил мировой нефтегазовый рынок и готов был поглотить «ЛУКОЙЛ». При этом российский рубль, как и положено, обвалился до 72 за доллар, чтобы нефть в рублях стала ещё дороже. Потом на трибуну вызвали бывшую ивановскую ткачиху, побывавшую в космосе, и заставили прочитать по бумажке заранее заготовленный текст. Она бодро озвучила то, о чём последние месяцы конституционного переустройства ломали голову многие. А именно, как нашему Владимиру Владимировичу Путину остаться на посту президента пожизненно. Но давайте обо всём по порядку.

Когда начиналась конституционная заваруха, мало у кого были сомнения в том, зачем всё это затеяно. Наша страна, в которой все уровни власти действуют в интересах жуликов и проходимцев, держится на одном-единственном человеке – Путине. Потому очень многие с тревогой смотрят в 2024 год, когда он будет вынужден уйти на покой. Смена верховной власти – всегда дело очень неспокойное. Для Путина это секретом не было. И то, что он сам выполнил все свои обязательства перед Ельциным, передавшим ему власть, ровным счётом ничего не значит. И даже то, как его преемник Медведев через четыре года безропотно вернул ему скипетр, тоже никакой гарантией безопасности для него не является. Достаточно вспомнить, что стало с президентом Киргизии, передавшим верховную власть своему преемнику Жээнбекову. Как известно, Атамбаев в настоящее время помещён в СИЗО. И даже мудрейший из мудрейших бывший президент Казахстана, совсем недавно передавший власть своему последователю Токаеву, теперь горько сожалеет о содеянном, наблюдая, как новый президент матереет на глазах и уже в открытую затевает интриги против его ближайших родственников. Дело доходит уже до арестов имущества за рубежом.

Всё это навевает тоску на Путина и его ближайшее окружение. И когда начали переписывать Конституцию, все поняли, что началась спецоперация «Путин навсегда!». Сначала пытались нагнуть Лукашенко и создать новое государство, в котором бы обнулились все сроки. Но белорусский Батька оказался «крепким орешком» и предпочёл покупать нефть и газ по мировым ценам, но сохранить неприкосновенность белорусского суверенитета. Затем занялись вписыванием в Конституцию нового ведомства – «Госсовет», который бы навечно возглавил Путин. Но следом пришло понимание, что новый президент, который «нарисуется» в 2024 году, запросто может все поправки отменить. И тем самым избавиться от надстройки над президентской властью и править единолично. А тогда все, кто его не устраивает, в том числе и бывший президент, запросто могут оказаться в местах, идентичных тому, где сейчас находится бывший президент Киргизии Атамбаев. Вот тогда все дружно и заговорили о «стабильности»...

Таким образом, сразу после больших мартовских выходных были реализованы в один день сразу два плана – конституционный и финансовый.

9 марта, в понедельник, пока все отходили от последствий Международного женского дня, бывшую ткачиху, слетавшую в космос, озадачили инициативой об обнулении сроков президентства Путина. Все так торопились, что не успели даже напечатать текст на бумаге. Поэтому бессменному депутату Госдумы от партий «Наш Дом – Россия», «КПРФ» и «Единая Россия» Валентине Терешковой, утром узнавшей, об этом, пришлось сбивчиво читать этот текст, приговаривая, что она якобы об этом «много думала ночью» и «наконец придумала вот такую поправку». При этом первая женщина-космонавт даже не перепутала Путина с дорогим Леонидом Ильичем, перед которым с подобной речью она выступала много лет назад.

А следом точно также поставленный Володиным в известность депутат от партии «Единая Россия» чемпион мира Карелин, тоже, видимо, не спавший ночь в долгих раздумьях, также по бумажке зачитал собственную инициативу провести досрочные выборы депутатов Госдумы. Но у Карелина вышла осечка. Срочно прибывший в Думу Путин инициативу космонавтки поддержал, а спортсмена-чемпиона – нет.

И всё бы было хорошо, но, как назло, параллельно с этим сюжетом развивался другой, о котором Путин был в курсе ещё 7 марта. Он не мог не знать, что министр энергетики РФ Новак по указанию президента «Роснефти» Сечина, желающего в России монополии на добычу нефти, на фоне угрозы эпидемии коронавируса обрушит мировой нефтегазовый рынок, а заодно и рубль. Нефть обвалилась на 30%, рубль взлетел до небес. Создав тем самым весьма сложные условия для досрочных выборов депутатов Госдумы. Перед властями России и без того стоит непростая задача: 22 апреля т.г. обеспечить всенародную поддержку поправок в Конституцию, которые помогут вечному Путину сохранить в стране стабильность. На фоне стремительного падения рубля. Так что досрочные выборы в Думу власть может и не потянуть. И Путин наложил «вето» на инициативу депутата Карелина, и досрочных перевыборов, скорее всего, в стране не будет.

Судя по всему, все последние решения президента – экспромт. К примеру, Глава Тувы Кара-оол был уверен, что инициатива Карелина будет поддержана, и осенью состоятся досрочные федеральные выборы. Поэтому в Администрации президента появилось обращение лидера тувинских единороссов, спикера парламента Тувы Кан-оола Даваа с инициативой досрочных выборов Главы республики в 2020 году. Инициатива объясняется тем, что сейчас «Единая Россия» контролирует весь состав муниципальных депутатов республики. Однако осенью ожидаются перевыборы муниципальных хуралов в восьми районах. И есть реальная опасность того, что оппозиция (в первую очередь – ЛДПР) может провести в кожуунах столько депутатов, что будет в состоянии обеспечить прохождение муниципального фильтра одному-двум оппозиционным кандидатам. А с учётом падающего доверия населения республики к партии власти и её представителю – Главе республики Ш.Кара-оолу, выборы Главы республики, если они пройдут, могут иметь нежелательные последствия. Тогда в регионе нарушится преемственность власти, что случилось в соседней Хакасии.

Обращение это родилось не случайно. По поведению Шолбана Кара-оола видно, что он не уверен в своём будущем. Его чрезвычайно заботит нахождение общего языка между Василием Оюном и Андрианом Ооржаком. Власть приложила максимум усилий, чтобы попытаться рассорить их, но результат оказался кратковременным. Всё дело в том, что личность Главы республики Шолбана Кара-оола является настолько сильным раздражителем для всех, включая Василия Оюна и Андриана Ооржака, а 12-летние результаты его правления настолько провальные, что это способно консолидировать тувинское общество.

Как известно, по закону Кара-оол больше баллотироваться в Главы республики не может. Более того, известно, что в Администрации президента к нему относятся весьма негативно. Единственным якорем Кара-оола является Шойгу, у которого именно с Шолбаном связаны некоторые материальные интересы. Для чиновников Администрации Шойгу, конечно, не та фигура, которая может диктовать внутреннюю политику страны. Но нельзя отбрасывать и личные связи между Путиным и Шойгу. Поэтому у Кара-оола всё же остаётся какая-то надежда на то, что Путин разрешит ему снова переизбраться на очередной срок, невзирая на все его провалы и массовое обнищание населения в период его правления.

Но следует иметь в виду, что жизнь постоянно вносит коррективы в планы людей. К примеру, Путин сможет провести поправку в Конституцию, которая позволит ему в 2024 году идти на очередные (пятые) перевыборы. Но до этого времени нужно ещё дожить. И к тому же пережить массу неприятностей. А именно – коронавирус и падение цен на нефть. Россию и Туву в связи с этим ожидают большие потрясения.

В стране, и особенно в Туве, развалено здравоохранение. Особенно – первичное звено. Заметьте, что происходит в Китае, США и Европе по части борьбы с коронавирусом, и что наблюдаем мы в России в целом и, в частности, Туве. Никаких санитарных кордонов, никаких тотальных проверок на вирус, отсутствие мест для карантина для большого числа людей. Не создаются запасы продуктов питания, медицинских препаратов и масок. Очевидно, что к нам вирус придёт чуть позже, распространяться будет он чуть медленнее, но охватит большую часть людей. А смертельных случаев может быть больше в процентном отношении, чем за границей.

Тува – регион, где почти всё – завозное. Но власти не создают запасов на случай эпидемии и закрытия границ. Даже сейчас, когда пандемия на пороге, отсутствуют санитарные кордоны на двух въездах в Туву и в аэропорту Кызыла. Никого на предмет коронавируса не проверяют! Ни-ко-го! В публичных местах редко кого встретишь в защитной маске.

Канцлер Меркель предупредила, что болезнь может охватить 70% населения. Китайцы сообщали, что переболевшие коронавирусом могут им заразиться вновь, поскольку иммунитет не вырабатывается, как в случае с обычным гриппом. Всё это говорит о том, что в случае эпидемии последствия могут быть весьма плачевными. Наверное, такое развитие событий устраивает Шолбана Кара-оола – можно будет всё списать на коронавирус. Но даже если отбросить экономические проблемы, нужно осознавать, что в связи с бездействием властей может погибнуть большое количество людей. Для малочисленной республики это будет катастрофой.

Может так статься, что Путин не сможет воспользоваться поправкой, обеспечивающей вечное правление. Просто ситуация в стране будет такой сложной, что он сам откажется от власти в связи с возрастом и здоровьем. Но если мы говорим о Туве, то полагаю, что потуги Кара-оола повторно выпросить у Путина досрочные выборы для сохранения власти под видом сохранения «стабильности» вряд ли могут получить поддержку как в Туве, так и в Кремле. Кара-оол сумел добиться падения всех объективных показателей, которые могли снизиться, и роста всех негативных последствий, которые возможны. В его активе рисование итогов выборов, которые только озлобляют людей. Пока ему не удаётся уговорить чиновников Администрации президента дать ему ещё один шанс. И виной тому – общее обострение ситуации в мире и стране.

Несменяемым козырем Кара-оола был проект строительства железной дороги в Туву, на котором Шойгу и Байсаров хотели заработать. Проект чуть было не состоялся в 2008 году, однако тогда наступил мировой кризис, и проект пришлось отложить до более благоприятных времен. В 2011 году Путин забил «золотой костыль» в дорогу и дал проекту новое дыхание. Однако аншлюс Крыма и война в Донбассе привели Россию к новому кризису, и начать строительство вновь не удалось. Теперь коронавирус и Сечин породили в России ещё более жестокий кризис, в рамках которого никаких денег для разворовывания под видом строительства железной дороги в Туву в бюджете России не найти. Так что по большому счёту у Кара-оола для сохранения полномочий никаких козырей, кроме привычных обещаний кладбищенской стабильности, не имеется.

Впрочем, нужно признать – опасность для «Единой России» в Туве определённо имеется. Невзирая на всемерную поддержку федерального инспектора Вавилихина в республике разворачиваются посадки друзей Кара-оола. Он наверняка понимает, что вслед за освобождением его от должности у него начнутся неприятности типа тех, что настигли губернаторов Сахалина, Кировской области и Коми. И тут уже никакой Шойгу не спасёт.

В общем, жизнь преподносит нам всё новые и новые сюрпризы. Региональные и федеральные жулики всецело поддерживают путинские инициативы, надеясь за его спиной отбиться от нищего народа и суровых правоохранителей. У них все надежды связаны с вечным правлением Путина, с которым они надеются договориться. Они ему – итоги голосований, он им – бюджетное финансирование и неприкосновенность. Но суровая объективность может заставить Путина остановиться. Тогда всем им – крышка. И они это хорошо осознают. Но у них нет другого пути, кроме того, какой им указывает верховная власть.

Немного о людях. Валентина Терешкова не случайно оказалась в центре конституционного скандала. Пожилая не очень здоровая женщина привыкла паразитировать на доверии людей к космонавтам. Она меняла партии и взгляды, всегда неизменно поддерживая инициативы власти. Беззаветно любила всех начальников СССР и России от Хрущёва до Ельцина, включая Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачёва. Сейчас приходится любить нового президента. Она согласна на всё, лишь бы её не забыли и сохранили её депутатские полномочия. Осуждать её сложно. Может, она, как та «Душечка», на самом деле всех их искренне любила? Может, она и сейчас беззаветно любит Путина? Может быть. К сожалению, таких «любящих начальство» у нас много. Достаточно вспомнить депутата Чучева, перебравшего все возможные партии, или подобную ему депутатку Самойленко. К этой же категории можно смело отнести Бартына-Сады, бегавшего от Ооржака к Оюну и от него – к Кара-оолу, или депутатку Конгар, тоже менявшую своих возлюбленных начальников много раз. Они примечательны тем, что всегда готовы поддержать любую инициативу начальства, даже не зная, о чём она. Они всегда готовы выступить, если им дадут текст и слово. Для таких, похоже, могут выглядеть вполне респектабельными начальники, будь то Ленин, Сталин или Гитлер. Какая разница, кто, если у них в руках реальная власть и блага, которыми они могут осыпать вассалов? Проблема только в том, что в трудную минуту на таких «соратников» невозможно опереться – они гнилые и не выдерживают никаких испытаний.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин