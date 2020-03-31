Обращение Путина. Главное

Президент перенес голосование по Конституции, объявил длинные выходные, обещал дать денег и ввести новые налоги

В связи с распространением в России и мире нового коронавируса президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. В своей речи он обозначил ряд мер поддержки некоторым категориям населения и бизнеса.

Путин констатировал, что «под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад», а «Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы». Президент поблагодарил медицинских работников и ученых за их «самоотверженный труд» и призвал всех «с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти».

«Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой – 22 апреля, – перешел Путин к тому, чего от него ждали. – Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату».

Новая дата будет названа позже, решение будет принято в зависимости от развития ситуации с COVID-19.

После этого заявления президент объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты: «Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля».

Поддержка

Далее Путин обозначил меры, которые будут приняты для поддержки граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок.

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников.

В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Выплата по пособию по безработице увеличивается до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей.

Объявлены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам – если месячный доход человека резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий отсрочка дается и на выплаты по страховым взносам в социальные фонды.

На шесть месяцев вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Для малых и средних предприятий в два раза, с 30 до 15 процентов, снижается размер страховых взносов.

Дополнительные налоги

Для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, Путин предложил предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. «Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», – отметил президент.

Путин также напомнил, что процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги налогом не облагаются. Поэтому он предложил «для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов».

По его данным, такая мера затронет порядка одного процента вкладчиков.

«The New Times»

Щедрость за чужой счёт и новые налоги. Что Путин послал нации

Обращение Владимира Путина к народу в очередной раз продемонстрировало не вполне адекватное восприятие происходящего человеком, который претендует на пожизненное президентство в России

Я не знаю, кем надо быть, чтобы в разгар кризиса объявлять о повышении какого-то налога. Или введении нового побора. Наверно, Владимиром Путиным. Но обо всем по порядку. 25 марта президент Российской Федерации обратился к россиянам и рассказал, как правительство под его чутким руководством будет бороться с экономическими и социальными последствиями кризиса, вызванного коронавирусом. А поскольку большинство развитых стран свои пакеты мер уже не только огласило, но и закрепило на законодательном уровне, путинские инициативы есть с чем сравнивать. И сравнение это для россиян выглядит, мягко говоря, обескураживающим.

Главное, что обращает на себя внимание в российском пакете, – попытка переложить основное бремя с государства на бизнес. Взять нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, в течение которой работодатели обязаны продолжать выплачивать своим работникам заработную плату. Ни о какой компенсации государства частному бизнесу за этот щедрый подарок работникам речи не идет. Тот же подход – проявление щедрости за чужой счет – и в установлении минимальных выплат по больничному листу на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.

В других странах проблема решается несколько иначе. Скажем, в Великобритании дополнительные выходные вводить не стали, но все компании, которые были вынуждены остановить свою работу из-за коронавируса, получат от государства субсидии на выплату 80% заработных плат своим работникам. Есть, правда, ограничение: больше 2500 фунтов на работника государство субсидировать не готово. Аналогичные меры предусмотрены правительствами Германии, Дании, Швеции, других европейских стран.

Еще одна российская мера – полугодовой мораторий на прием заявлений о банкротстве недобросовестных должников. И опять ни полслова о какой-то компенсации кредиторам со стороны государства. А это значит, что бремя спасения от банкротства компаний, которые оказались не в состоянии обслуживать свои кредиты и другие долговые обязательства, ложится на банки и те компании, которые имели неосторожность ссужать кому-то деньги.

Из той же серии каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, чей доход снизился на 30% и больше. Эта мера была введена практически повсеместно, и практически везде, за исключением России, государство публично взяло на себя обязательства тем или иным способом компенсировать банкам выпадающие доходы.

Что касается налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, который в России, как и по всему миру, оказался в совсем уж неприятной ситуации, отсрочка налоговых выплат вовсе не означает их отмену. Заплатить все равно придется, но позже, что явно не добавляет оптимизма.

Единственное послабление для малого и среднего бизнеса – снижение ставки страховых взносов с нынешних 30% до 15%. Но в условиях, когда треть компаний этого сегмента, по оценкам Торгово-промышленной палаты, оказалась на грани полного прекращения своей деятельности, эта мера не выглядит адекватной сложившемуся положению.

О социальных выплатах, на которые расщедрились российские власти, даже говорить стыдно. Единственное нововведение – перечисление с апреля по июнь включительно по 5000 рублей в месяц на детей до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал. С США, где на каждого ребенка предусмотрены выплаты из федерального бюджета по 500 долларов, а каждый взрослый с годовым доходом ниже 75 000 долларов будет получать по 1200 долларов в месяц, даже сравнивать бессмысленно.

Но это все «цветочки». Совсем уж феерической частью обращения Путина к народу стало объявление о введении налога на проценты по банковским депозитам свыше миллиона рублей и повышение с 2% до 15% налога на дивиденды, которые получают акционеры российских компаний. Ладно еще иностранные инвесторы, интересы которых в России давно уже мало кого интересуют, равно как и состояние отечественного фондового рынка. Но миллион рублей на банковском депозите – это не олигархи и не миллиардеры. Это тот самый верхний сегмент среднего класса, на котором держится платежеспособный спрос и который сильнее всего пострадал и от девальвации рубля, и от обвала фондового рынка, и от комы, в которую впала российская экономика в результате драматического спада деловой активности из-за карантинных мероприятий. Пытаться обложить их новой податью в не самые лучшие для всех времена – это, мягко говоря, аморально. Особенно если учитывать все, что происходило в последние годы.

Российские власти несколько лет старательно готовились к кризису. Начиная с 2017 года в стране действует «бюджетное правило», по которому все сверхдоходы от экспорта нефти поступают в Фонд национального благосостояния – «валютную копилку» правительства. Ради ее наполнения повышались налоги и вводились новые. Государство непримиримо боролось с «неформальным сектором», выстроив одну из самых технологически продвинутых в мире систем тотального налогового контроля. Ценой подготовки к кризису стала стагнация экономики, падение реальных располагаемых доходов населения и драматический рост долговой нагрузки как российских граждан, так и малого и среднего бизнеса. В результате этой подготовки люди оказались в максимальной за все постсоветские годы зависимости от бюджета, а бизнес – от госзаказов. К началу кризиса правительству удалось скопить около полтриллиона долларов.

И вот наступает «момент истины». Кризис грянул. Российское правительство готово потратить на поддержку экономики 300 миллиардов рублей – около 4 миллиардов долларов. Правительство США, которое никак специально к кризису не готовилось и «финразверстку» не устраивало, приняло меры только бюджетного стимулирования на 2 триллиона долларов. Власти Великобритании потратят из бюджета 33 миллиарда фунтов, Германии – 600 миллиардов евро, Франции – 500 миллиардов, Италии – 340 миллиардов. За несколько недель США и Евросоюз напечатали себе столько триллионов долларов и евро, сколько нужно, чтобы профинансировать беспрецедентные меры по поддержке национальных экономик. А понадобятся новые меры – напечатают еще.

В том, что в кризис будет происходить именно это, никаких сомнений ни у кого не было. И в этих обстоятельствах граждане России имеют все основания считать, что либо власти их банально надули, либо эти самые власти страдают не вполне адекватным восприятием окружающей их экономической и финансовой реальности.

Максим Блант

«Сноб»