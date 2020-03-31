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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 12, 31 марта / «Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала»
   
 
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№12, 31 марта 2020 года.

Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19?

«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала»

Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи

В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Власти хотят закупить дополнительное оборудование, но из-за скорости распространения инфекции производителям справиться с количеством заказов уже не под силу.

Время жизни коронавируса

Сверхвысокая скорость заражения COVID-19 воздушно-капельным путем и способность вируса выживать вне человеческого тела делают его особенно опасным.

Американские ученые обнаружили, что возбудители нового смертельного заболевания в воздухе могут держаться до трех часов, а на пластиковых и нержавеющих металлических поверхностях – до трех суток, стеклянных и деревянных поверхностях – до четырех.

И погибают в течение одной минуты в результате дезинфекции поверхностей спиртом и (или) 0,5%-м раствором перекиси водорода.

Ученые также смогли доказать, что коронавирус нового типа COVID-19 – не «биологическое оружие» и «не сбежал» из какой-нибудь лаборатории.

Ученые проследили эволюцию вируса, сравнили его структуру с другими коронавирусами и пришли к выводу, что вирус возник в результате естественных процессов.

Анализ геномного секвенирования нового коронавируса показал, как именно инфекция могла перейти от животного к человеку. Выяснилось, что новый вирус эволюционировал так «удачно», что смог без преград проходить в клетку через ACE2-рецепторы. И этот процесс невозможно создать искусственным образом.

В России каждый пятый случай заражения COVID-19 непривозной

20% тех, у кого был выявлен коронавирус в России, не покидали страну в последнее время и получили заболевание через контакт с другими зараженными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% – это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали. Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ [обращать внимание], потому что риски на сегодняшний день реальны», – заявила чиновник.

В Москве 40% пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам ИВЛ, моложе 40 лет

В Москве почти 40% пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, моложе 40 лет. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран», – передает штаб.

Медики со всей России жалуются в социальных сетях на отсутствие масок

Медики со всей России жалуются на отсутствие и нехватку масок и индивидуальных средств защиты, об этом следует из опроса инфекциониста Дарьи Паниевой, которая ведет тематический профиль Instagram. Специалист опросила сотрудников больниц и опубликовала результаты в своих сторис.

Медицинские работники из многих регионов пишут, что у них «ничего нет». Такие сообщения поступили из Московской, Липецкой, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Ижевской, Кемеровской, Калужской, Воронежской, Томской и Ульяновской областей, Ставропольского и Алтайского краев, Республики Татарстан, а также ХМАО.

Судя по опубликованным ответам, ситуация неравномерная и может отличаться даже в пределах населенного пункта.

СК создал группу по поиску фейков о коронавирусе

В Следственном комитете появилась рабочая группа по предупреждению распространения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте ведомства, группа будет искать распространяемую через интернет и мессенджеры заведомо ложную и непроверенную информацию о количестве заболевших COVID-19 в России. Кроме того, внимание уделят недостоверным сведениям, которые способствуют паническим настроениям.

Правительство РФ одобрило введение штрафов за нарушение режима карантина

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости». Для физических лиц штраф за нарушение режима самоизоляции в условиях угрозы распространения заболевания будет составлять от 15 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 300 тысяч. Если должностное или юридическое лицо – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей при первичном нарушении правил карантина, при повторном – до 500 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы проработать введение мер по борьбе с распространением коронавируса, аналогичных принятым в Москве. В Подмосковье и Москве с 30 марта усилен режим самоизоляции. Покидать квартиру можно только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Можно выносить мусор и гулять с домашними животными.

О готовности заняться производством аппаратов ИВЛ заявил даже глава компании Tesla Илон Маск, который ранее называл коронавирус глупостью. Что касается России, то вице-премьер Татьяна Голикова несколько дней назад рассказывала о 40 тыс. аппаратах ИВЛ в стране. Правительство выделило деньги на закупку дополнительных 500 единиц оборудования.

Аппараты ИВЛ в случае с COVID-19 необходимы для больных с осложнениями, так как одно из них – тяжелая форма пневмонии. В таких случаях состояние быстро ухудшается, и у человека уже в течение суток развивается дыхательная недостаточность, при которой необходима искусственная вентиляция легких.

По официальным данным, в больнице в Коммунарке, где размещают прибывших в Москву людей с подозрением на коронавирус и тех, у кого COVID-19 уже подтвердился, нет ни одного больного на ИВЛ. Другие учреждения тоже не сообщали о пациентах с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Однако если развитие эпидемии в России пойдет по общемировому сценарию, то отечественные больницы уже вскоре столкнутся с большой нагрузкой и повышенным спросом на аппараты ИВЛ. «Новая» спросила практикующих врачей, готовы ли отделения интенсивной терапии к скачкообразному росту числа пациентов.

Василий Штабницкий, Врач-пульмонолог, соучредитель фонда «Живи сейчас»:

– Главная проблема в том, что, во-первых, в России есть, по сути, только одна степень интенсивности реанимации, нет никаких промежуточных вариантов.

Конечно, есть палаты интенсивной терапии, отделения кардио- и нейрореанимации, но они либо дублируют общую реанимацию, либо не оказывают должной интенсивной терапии.

Проблема здесь даже не в отсутствии ИВЛ, а в отсутствии коек в реанимации. Считается, что 10% коек в больницах должны быть интенсивными: в многопрофильной больнице на 1000 коек должно быть 100 реанимационных. Обычное реанимационное отделение у нас – на 8-12 человек. Иногда там по факту находятся 16 пациентов, они лежат в коридоре, как, например, сейчас в Италии.

В обычных больницах есть две, три, четыре реанимации, формально по 12 коек, тогда там в лучшем случае 50 реанимационных коек. Если в любой момент зайти в любое отделение реанимации, может, за исключением праздников, когда люди уезжают, реанимация будет полностью заполнена.

К тому же нет дополнительного персонала, который будет готов работать в интенсивной терапии. В Италии врачи написали письмо:

«Мы очень устали, мы понимаем, что другого варианта нет, но, пожалуйста, не могли бы вы нам сделать шестичасовые смены».

В России стандартные смены у медсестры – 24 часа.

Во всем мире у сестер уже либо 12, либо 8 часов. Это очень тяжелая работа.

Если мы уменьшаем количество часов в сменах, то нужно увеличить количество работников: не только врачей, но и медицинских сестер. В норме должно быть такое соотношение: на одного пациента – одна медицинская сестра. У нас в лучшем случае один к трем, обычно – один к шести в реанимации. У нас на трех больных одна сестра, которая работает 24 часа. Эта проблема всегда игнорировалась, и сейчас я не знаю, как будем выплывать.

Анестезиолог-реаниматолог (на условиях анонимности), стаж 23 года, высшая категория:

– Привычка врать в рядах нашего чиновничества не оставляет шансов поверить, что наша страна – островок безмятежного спокойствия в море бушующей пандемии. Посмотрите на карту распространения инфекции, что у нас, что вокруг. Так не бывает. COVID-19 безусловно «прячется» медиками сознательно (начальство велело – тромб в легочной артерии у погибшей найден) или несознательно (не знаем никакого коронавируса, осложненных форм гриппа хватает) под «маской» с обобщающим названием – внебольничная пневмония.

Мы не готовы ни к чему. Нет расходников, средств защиты, антисептиков, аппаратуры, респираторов, газовых анализаторов, подготовленного персонала. Нет в нужном количестве людей, которые не растеряются, когда на них обрушится волна поступающих.

Чтобы убедиться в этом, журналистам достаточно сделать внеплановый визит не в витриночное учреждение, следуя за главврачом, на костюме которого едва сходится халат, а в обычную рабочую больницу.

Что касается Москвы – здесь все гораздо лучше (в плане оснащения. – Ред.), чем на периферии. Хорошо оснащенные федеральные центры с подготовленным персоналом – это одно. И есть другой, нищий край спектра нашей медицины. Это начало прошлого века. Стены, кровати, фонендоскоп, разные мумиё-таблетки и... почти всё.

Больной, лягте и ждите.

[Кроме стационарных] существуют переносные аппараты ИВЛ, которые используются для коротких транспортировок. В нашей реальности этим почти никогда не занимаются врачи других специальностей, кроме реаниматологов, если только это не большие энтузиасты. Они встречаются примерно так же редко, как пилоты в сравнении с теми, кто умеет водить машину. Плюс обученные родственники или сами больные с прогрессирующими мышечными заболеваниями с сопутствующей дыхательной недостаточностью, например, со спинальной мышечной атрофией.

Родителей таких детей обучают, они максимально мотивированы и лучше любого медика научатся управлять этим аппаратом.

Переносные аппараты ИВЛ можно использовать, но это не для поврежденных легких. Если речь идет о тяжелых случаях коронавирусной инфекции, то это сильно поврежденные легкие. Нужны оптимальные условия вентиляции, в том числе так называемое кондиционирование дыхательной смеси – увлажнение и согревание.

Кроме того, кислород – это газ, поддерживающий горение, окислитель, это касается и биологических тканей. Он может в буквальном смысле «сжигать» легкие без огня при длительной вентиляции с высокой концентрацией кислорода. Кроме того, в транспортных респираторах сильно ограничен набор опций и современных, комфортных для пациента, режимов вентиляции. Цель этих устройств – поддержать газообмен пациента в дороге.

Мария Ефимова
«Новая газета»
(в сокращении)

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