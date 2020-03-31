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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 12, 31 марта / Перекрёсток мнений
   
 
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№12, 31 марта 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Эрмак, 26-03-2020 #1[ru]

Бог отказал Путину в возможности отметить 150-летие Ленина... Так пройдет и парад «победы» над нацизмом, на фоне развития нацизма на Украине... А то те, кто в РФ, как и в Туве сейчас ворует, бытуют как те же нацисты в 1941 годах... вот и скажи, что БОГА-то нет...

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Если бы ЛДПР действительно не имели никакого отношения к этой компании СТ-ТБО, они бы сразу опровергли информацию, что некий депутат попов от ЛДПР отвечает за вывоз мусора у нас в регионе. А то, что они не сделали этого раньше, доказывают, что они причастны и имеют полное отношение к этому оператору.

Аноним, 25-03-2020 #4[ru]

Кара-оолы превратили в мусор всю Туву. А прокурора надо судить – сволочь продажная. И руководителя ФСБ по Туве – тоже. Жена его только в салонах сидит.

Аноним, 25-03-2020 #7[ru]

Интересно наблюдать развитие отношений между председателем правительства Кара-оолом и его бывшим помощником Мышлявцевым. Сначала Кара-оол дышать без Бориса не мог. А теперь готов сожрать его с потрохами.

Аноним, 25-03-2020 #9[ru]

#8, За бесплатно сама убирай свое дерьмо. За всё нужно платить. Как Сагаан-оола поставили, так город вообще в помойку превратился. Мусора стало больше (не только вокруг контейнеров). Снег вообще не вывозили и не чистили. Дороги не посыпали ни разу за зиму – везде грязь и бездонные лужи. Такое впечатление, что живешь в диком лесу, а не в столице региона РФ!

Аноним, 25-03-2020 #10[ru]

Аноним 7, у Кара-оола всегда от любви до ненависти – один шаг. Чем-то не угодил – и сразу в обоз! Так и с Мышлявцевым.

Аноним, 25-03-2020 #11[ru]

В любом случае при Ховалыге такого бардака не было

Аноним, 25-03-2020 #12[ru]

Сейчас у Кара-оола два противника из бывших друзей – Баян и Мышлявцев.

Аноним, 25-03-2020 #13[ru]

Баян в банке сидит тихо и не высовывается. А Мышлявцев капитально портит Кара-оолу карму.

Аноним, 25-03-2020 #14[ru]

Сейчас разбираемся, кто виноват. А надо было с самого начала начать действительно работать и все, не было бы такого объема мусора.

Аноним, 25-03-2020 #15[ru]

#8 Этому номеру, не усвоившему азы права, поясняю, что приказ министерства строительства и ЖКХ Тывы вступает в силу по истечении десяти дней со дня опубликования. А значит, не позднее 01 апреля 2020 года, когда лишила юридическое лицо ООО «СТ-ТБО» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва. И не факт что это законно. И.о. министра М.Б. Дагба или глупый, или его юристы некомпетентны. Как можно сначала лишить, а потом обязать? Где логика и закон? Сам тупой и еще тупее – как в комедии.

Аноним, 25-03-2020 #16[ru]

13й, Баян в Интернете не работает. А Мышлявцев освоил это ресурс капитально. Это злит Кара-оола.

Аноним, 25-03-2020 #22[ru]

Думаю, молодой мэр справится с мусором, а региональный оператор – не справился. Это, может, недостаток законодательства, тут правда на каждой стороне. Мусор всегда можно убрать, зачем так раздувать? Даже особенно – про президента!

Аноним, 25-03-2020 #24[ru]

кара-бот №22, при «молодом мэре» случилась Хову-Аксынская жилищно-коммунальная катастрофа, когда без жилья остались несколько тысяч человек. Этот «энергетик» когда-то пытался внедрить фонари с солнечными батареями. Этот «молодой кадр» даже пытался руководить «Туваэнерго» – если бы еще пару лет поруководил, пришлось бы и эту контору банкротить. Теперь он уничтожает столицу Тувы. Из видимых признаков: город в говне, дороги в грязи, деревья вырубаются, вместо воздуха – сажа, городской транспорт не справляется с нагрузкой. Вопрос: НА ХРЕНА ЭТО УБОЖЕСТВО НУЖНО ЖИТЕЛЯМ КЫЗЫЛА?!

Аноним, 25-03-2020 #25[ru]

16, сейчас Кара-оолу не до них – мусорная реформа выросла в огромную проблему. Москва долбит Карлу за мусорный коллапс. Сегодня в парламенте будут разбирать проблему.

Аноним, 25-03-2020 #26[ru]

У Кара-оола не получается выдавить с тувинского рынка мусора красноярскую компанию и поставить на эти деньги своего племянника.

Аноним, 25-03-2020 #27[ru]

Там такие деньжищи, что не украсть их – просто грех!

Аноним, 25-03-2020 #28[ru]

Карлик сломает себе на этих красноярцах шею. Там большие интересы российской мусорной мафии. Кара-оолу там места нет.

Аноним, 26-03-2020 #31[ru]

Про этот СТ-ТБО сколько раз говорил Кара-оолу. Слышал не раз, как призывал выполнять обязанности. Думаю, совсем несправедливо обвинять мэрию и правительство в некомпетентности какой-то организации, которая выполнил свои обязанности. Ну прям во всем нужно искать подвох. Сами, наверно, такие...

Аноним, 26-03-2020 #34[ru]

Какая на хрен разница, кто оператор, если мусор не вывозится? В любом случае это вина мэра, главы республики и президента РФ. Так что оторвите задницы и уберитесь сейчас же. Вы – слуги народа! Хватит констатировать свою никчемность! Мусор уже 3 недели не вывозится, накипело! Перед Путиным вы, чиновники, только попробуйте переводить стрелки на какого-то оператора!

Аноним, 26-03-2020 #35[ru]

Художник рассмешил, полчаса ржал над карикатурой.

Аноним, 27-03-2020 #45[ru]

Подход к своей работе у Саган-оола: 1. Народ сам мусор создает 2. Бродячие собаки появились из-за жителей 3. Народ сам снег не убирает.

Аноним, 27-03-2020 #46[ru]

#37 и 38, Убери городской мусор, свинья! И тогда наверняка вдруг запляшут облака и вдруг МЭРу улыбнется глас народа.

Аноним, 28-03-2020 #48[ru]

Как так без техники и рабсилы в Кызыле Красноярская компания выиграл тендер? Дело пахнет коррупцией в минстрое РТ при определении победителя ради денег, необходимо возбудить уголовное дело и привлечь всех виновных через прокуратуру РФ. Красноярскому прокурору Боровкову выразить недоверие от всех жителей Кызыла. Назначить прокурора из местных кадров. Достойных много. Хватит терпеть бардак в правоохранительных органах Тувы.

Коротко

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Если верить Путину, мы тут все в золоте купаемся.

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Путин, Шойгу и Кара-оол – точно купаются. Если не в золоте, то в алмазах.

Аноним, 25-03-2020 #3[ru]

Власть совсем оборзела. Народ вообще держат за быдло. Народ нищает, сидит на Ролтоне, а они говорят: скажите спасибо Путину, что так хорошо живёте!

Эрмак, 26-03-2020 #4[ru]

Если как-то можно понять власти в Хакасии, Крае, в Москве, то Тува просто уничтожит остатки экономики в республике. Разве у нас в Туве нет экономистов и Саннадзора, чтоб могли понять, к чему приведет остановка обучения, работы только в городе Кызыле? Мы в итоге можем остаться без маршруток... Посевная будет под вопросом... Так что ГЛАВА Тувы, пора тебе быть настоящим дирижером, по управлению Республикой, а не Глупым Попкой, живущим по принципу «что Христиане, то и Обезьяне»...

ШУМОВУ, 26-03-2020 #5[ru]

...А давайте теперь с позиции Шумова разумного и толкового посмотрим: и что мы видим? Когда вирус начался в Китае? В НОЯБРЕ! Когда китайцы в Туву приехали? Что тогда никто не ездил? Что Кара-оол в Москву не ездил? Что тувинцы никуда не перемещались? Ваш сенатор где? В Коммунарке с подозрением на вирус!..

Аноним, 27-03-2020 #12[ru]

Скорая помощь не защищена, все маски и костюмы увезли в Италию.

Обзор прессы

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

В России закончились деньги – железную дорогу в Туву забросят.

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Похоже, именно Шойгу хочет украсть деньги с этого проекта. Так что, может быть, к проекту Курагино-Кызыл ещё вернутся.

Аноним, 25-03-2020 #3[ru]

Шойгу и Кара-оол – два сапога пара!

Аноним, 25-03-2020 #4[ru]

И когда они нажрутся, твари ненасытные!

Аноним, 25-03-2020 #5[ru]

Кара-оолу и Шойгу удалось «скопить» на 7 жизней. Теперь «копят» на следующие 7 жизней.

Аноним, 25-03-2020 #6[ru]

Пока Вавилихин будет федеральным инспектором, порядка в Туве не будет!

Прокуратура Тувы: Журналистов «Восьмого канала» обосновано не пускают к депутатам

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Этот наш Боровков развёл в прокуратуре такой бардак! Пляшут под дудку мошенников.

Аноним, 25-03-2020 #3[ru]

Смотрите, как они боятся Восьмой канал! Достал их Ооржак!

Аноним, 25-03-2020 #4[ru]

Ооржак действует по схеме, согласованной с Администрацией президента. У него всё тип-топ!

Аноним, 25-03-2020 #5[ru]

Когда этого Боровкова уберут? Такая сволочь!

Эрмак, 26-03-2020 #6[ru]

Тот факт, что Прокуратура Тувы боится гласности, так об этом могли и не писать в своем ответе. Разве сейчас в Туве прокурорские знают, что когда была Тува не отсталой... А как ТНР, она могла не только войну Гитлеру объявить, но и так помогать фронту воинами, золотом, пушниной и мясом, что об «отсталости» Тувы тогда и не знали... Надо понимать этого представителя прокуратуры... Его задача: чем больше он из Тувы выдавит молодежи грамотной, в тот же Красноярский Край, тем больше он от Путина орденов и медалей получит.

При Боровкове качество работы прокуратуры ухудшилось

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Наконечный прижал Боровкова. Сообщил в Генпрокуратуру, что тот незаконно выезжает в Красноярск и оттуда руководит прокуратурой Тувы. Боровкову всыпали и велели сидеть в своём кабинете в Кызыле.

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Уж лучше бы он сидел в Красноярске. Меньше бы было от него вреда.

Аноним, 25-03-2020 #3[ru]

РИСК занялся Боровковым. «Стучит» генеральному прокурору. Скоро Боровковым займутся. Мало не покажется. Так держать!

Прохиндей Якушев как зеркало тувинских мошенников

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Якушев – клеймёный мошенник! Уже и решение суда на сей счёт имеется!

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Якушев столько людей надул – ужас!

Аноним, 25-03-2020 #3[ru]

Проворачивая дела, он всегда ссылается на дружбу с Главой республики Кара-оолом.

Аноним, 25-03-2020 #4[ru]

Да они с Карлой и есть друзья. По мошенничеству. Он часто бывает в компании с Карлой.

Аноним, 25-03-2020 #5[ru]

Якушев руководит автозаправками Карлы. Там денежный интерес.

Аноним, 25-03-2020 #6[ru]

Интересно, а когда Конвиз следующую серию про Якушева опубликует? И сколько их у него.

Навстречу кризису

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Этому фельетону вроде уже лет 15 минимум. Но до сих пор он актуален. Власти как врали, так и врут. Народ как не верил, так и не верит! Держитесь. Грядут темные времена. Главное – не оскотиниться и остаться человеками!

Как ошиблись в Италии

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Владимир Путин оделся в американский костюм химзащиты для посещения больницы в Коммунарке. Костюм-то хозяйский, надежный.

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение...

Перекрёсток мнений

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

А действительно, почему в Туве так ненавидят Шойгу?

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

А за что его любить? За его 55 бригаду с алкашами и наркоманами? С его жульём? За что?!

Аноним, 25-03-2020 #3[ru]

Не было бы Шойгу, не было у нас и Кара-оола. Не было бы столько нищих.

Аноним, 25-03-2020 #4[ru]

А сам Шойгу что, честный что ли? Откуда тогда у него такое богатство?

Аноним, 25-03-2020 #5[ru]

И откуда столько денег у его дочери? Если не украл, то откуда?

Аноним, 25-03-2020 #6[ru]

В Минобороны все воруют миллиардами. А Шойгу – честный?! И он не ведает, что вокруг него одно ворьё?

Телеразборки

Аноним, 25-03-2020 #1[ru]

Молодцы «Восьмой канал»! Так держать! Мочите жуликов и воров!

Аноним, 25-03-2020 #2[ru]

Скажите спасибо Андриану Ооржаку – это он создал корпункт «Восьмого канала» в Кызыле.

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– Иду по улице, ссать захотел сильно. Справа – забор храма, слева – забор мэрии. Пока вспоминал, за оскорбление чьих чувств дают меньший срок – обоссался...

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