    Обзор прессы

БЕСПОМОЩНОСТЬ ВЛАСТИ

«В Москве состоялась рабочая встреча министра экономического развития России М.Решетникова и Главы Тувы Ш. Кара-оола». Обсуждался вопрос «индивидуальной программы развития республики». Сообщается, что «на встрече был согласован окончательный вариант проекта программы». Предполагается, что она «должна заложить базу для развития региональной экономики за счёт поддержки малого и среднего бизнеса» и «создания производственных площадок и преференциальных режимов». Указано, что программа предполагает «развитие туризма» в республике. Особняком стоял «вопрос развития транспортной инфраструктуры региона и его энергообеспечение». Судя по опубликованному коммюнике, никаких конкретных предложений разработано и принято не было.

Оказалось, что в сегодняшнюю Туву никакие инвесторы идти не собираются. Опыт работы Голевской горнорудной компании показал, что в сегодняшней Туве без взяток даже согласовать систему электроснабжения серьёзного объекта невозможно. И только личное участие зампреда правительства РФ Силуанова заставило Кара-оола отступить от намеченного пути саботажа деятельности компании. На опыте олигарха Прохорова «министр осознал одну из важных особенностей» сегодняшней Тувы – «несмотря на выделяемые из федерального бюджета миллиарды, на создаваемые для бизнеса преференции, ждать, что инвесторы выстроятся в очередь» к Кара-оолу, «не приходится». В связи с этим министр «Решетников попросил главу республики проработать вопрос готовности местных инвесторов развивать имеющиеся месторождения полезных ископаемых». Но оказалось, что таковых «местных инвесторов» в республике нет, и не ожидается. Однако министр настаивал, что не следует ожидать манны небесной и рассчитывать, что кто-то зайдёт в Туву и осчастливит население своими капитальными вложениями. Так что Кара-оолу следует «рассчитывать на свои силы, мобилизовывать предпринимателей». И думать, как «вырастить местный бизнес». В ответ Кара-оолу не оставалось ничего другого, как пообещать министру «у себя готовить таких инвесторов» с помощью «Минэкономразвития РФ».

Из всего этого можно прийти к выводу, что и на сей раз Кара-оолу не удалось ничего выпросить в федеральном центре. Так что ушёл он восвояси с тем, с чем приходил – нерешёнными проблемами.

ТУВЕ НУЖНА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, ЧТОБЫ СОЛНЦЕ ВСТАВАЛО НА ВОСТОКЕ

Получив в Минэкономразвитии РФ от ворот поворот, «Глава Тувы Шолбан Кара-оол» тем не менее, потащился на «телеканал «Россия 24», где дал пространное интервью, «в котором остановился на особенностях индивидуального плана ускоренного социально-экономического развития республики», переданного на днях в Правительство РФ. Там он уверял телезрителей в том, что «реализация индивидуального плана позволит Туве подтянуть инфраструктуру». А это в свою очередь «даст возможность полноценно и широкомасштабно участвовать в федеральных национальных проектах». Получилось всё очень запутанно и неопределённо.

Как известно, «федеральные национальные проекты» есть, под них выделены большие деньги и их необходимо реализовывать здесь и сейчас. В том числе и Туве. Однако Кара-оол пытается всё поставить с ног на голову, предлагая сначала республике «стать самодостаточным регионом по примеру соседей», а уже потом браться за «национальные проекты». Поскольку 12 прошедших лет под руководством Кара-оола республику не только не приблизили к «самодостаточности», а наоборот ввергли население в беспросветную нищету, при Кара-ооле точно Тува не сможет реализовывать «национальные проекты». А значит, уровень бедности будет только расти.

Но это совсем не беспокоит Главу республики. Он полагает, что «национальные проекты» не столько помогли региону, сколько «бросили Туве серьёзные вызовы». Поэтому они нам не нужны. К примеру, «на территории Тувы действуют 174 школы, из которых 32 являются аварийными». Но Кара-оолу в рамках «национальных проектов» никак не удаётся решить вопрос строительства новых школ вместо аварийных. Федеральные власти требуют, чтобы республика обеспечивала «софинансирование строительства объектов по национальным проектам». Значит, республике следует также «со своей стороны вложить деньги». А их нет. Всё разворовали. Только одна китайская компания «Лунсин» с разрешения Кара-оола чуть не украла 700 млн. рублей налогов. Кара-оол хотел бы, чтобы Москва финансировала все 100% стоимости бюджетных объектов. Но доказать такой подход Кара-оол пока не может. Вот ему «национальные проекты» и не нравятся. Он с пафосом заявляет: «нам не нужна рыба, дайте нам удочку, чтобы была возможность её ловить», а на самом деле очень хочет сесть верхом на федеральный бюджет и въехать на нём в рай.

Кара-оол – очень плохой неспособный менеджер. Всё, за что он берётся, превращается в труху. Однако он имеет наглость бросать камни в своих предшественников Току, Ширшина и Ооржака, заявляя: «раньше всё, что делалось в Туве, было фактически обречено на то, чтобы быть нерентабельным». Большей глупости и подлости предположить трудно. В советское время и при Ооржаке в Туве были построены заводы стройиндустрии и флагманы промышленности. Комбинаты «Тувакобальт» и «Туваасбест», Домостроительный комбинат, Овчинно-шубная и ковровые фабрики, которые в том числе и не без участия Кара-оола были разграблены, а оборудование – демонтировано и вывезено за Саяны. Все участники этого грабежа – ближайшие друзья и помощники Шолбана Кара-оола. Чего стоит один только Шолбан-оол Иргит, чудом избежавший большого срока за мошенничество. Когда Кара-оол залез в кресло Главы, ещё работали завод ЖБИ «Сардана» и кирпичный завод на Правом берегу Енисея. Теперь вместо них – развалины. А Кара-оол просит новых денег, чтобы «создать новый кирпичный завод» и «завод по производству железобетонных изделий».

Он заклинает, что «индивидуальный план должен способствовать появлению рабочих мест». В частности, «предусматривается создание туристического кластера на базе мараловодческого хозяйства». Как известно, на базе этого хозяйства «в Пий-Хемском районе» правительство при попустительстве прокурора Боровкова создало за счёт бюджета Тувы инкубатор для воспроизводства боевиков. Видимо, этот опыт решили развить.

Другой криминальный проект – «курорт озера Чедер», в который Кара-оол намерен «вложить 600 млн. рублей» из бюджета республики. Как известно, правительство преднамеренно обанкротило курорт, «выдавив» оттуда директора. Затем на деньги, выделенные на строительство Военкомата, Л.Доржу купил это хозяйство. За что получил уголовное дело и смерть под следствием. Теперь можно говорить с уверенностью, что готовил всё это Кара-оол под себя.

А вообще, Кара-оол сейчас раскрыл, что он сделал с Тувой: «труднодоступный регион, где дорогая электроэнергия». Но стоимость электроэнергии – это один из важнейших участков работы Главы правительства. Но он даже при поддержке такого известного лоббиста, как Шойгу, не может решить простого вопроса, чтобы в Туве электроэнергия была не дороже, чем у соседей в Хакасии и Иркутской области. Кара-оол с тоской говорит: «Строительство железной дороги остаётся очень непростой темой». А непростая она потому, что никакой нужды в ней нет. И денег на её строительство – тоже. Особенно сейчас, когда упала цена на нефть, и рухнул рубль, создавая проблемы бюджету. А тут ещё коронавирус... К тому же очень странно звучит заявление, что железная дорога нужна для того, чтобы «земляки имели возможность нормально водить своих детей в садик, а школьники не толкались в классах по 30-40 человек». И как всё это связано? Сам чёрт ногу сломит в логике Кара-оола. Видимо, он уже настолько запутался в своих обещаниях и выводах, что сам плохо соображает, что говорит.

РУКОТВОРНАЯ ОПАСНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГЛУПОСТЬ ТУРАНСКИХ ВЛАСТЕЙ

Эта весна будет большим испытанием для населения и власти в Туве. Это видно на примере Турана. Там «паводок, если не сегодня, то завтра уж точно, в буквальном смысле подступит к порогам домов». Жители со своими проблемами идут «в местную администрацию». Но там работают недалёкие чёрствые люди. Посмотрели «специалисты, сказали гражданам, что всё будет хорошо», с тем и «уехали» восвояси. Однако «владельцы подворий по улице Майской», «к заборам которых уже подобралась вода, верят больше своим глазам, нежели обещаниям». Они понимают: «если случится-таки ЧС, воду не остановишь». Да и «материальный ущерб вряд ли компенсируешь».

А «подтопление – неизбежно», поскольку администрация в своё время инициировала расчистку дна. То, что достали со дна, «начали отсыпать на том берегу, что в сторону леса». Не поняли, что этого делать нельзя: ранее вода, подымаясь, шла в сторону леса. А теперь ей деваться некуда, и «сейчас как только потеплеет – вода пойдёт на оголённый берег в дома и подвалы».

«В Пий-Хемском районе высота снежного покрова этой зимой превысила отметку 40 см, чего давно не наблюдалось». Так что в случае наводнения «половину домов частных снести может». Поэтому «туранцы, чьи жилища находятся в опасной близости от речки с одноимённым названием, считают – подтопление неизбежно». Более того: «со дня на день в республику придёт плюсовая температура». Но никто никаких мер по защите населения Турана не предпринимает.

Кроме того, власти не обращают внимания на «пруд-озеро, которое создали давно для орошения полей». «Сейчас оно переполнено, потому что осенью там не сбросили воду. И если всё это, растаяв, прорвёт дамбу, то город поплывёт». Тогда будет в Туране «второй Тулун». Однако «обращения в администрации города и кожууна результата не дали». Вместо реальной помощи «власти города посоветовали сменить место жительства». Вот такая у нас теперь власть – тупая, безответственная, жестокая и бессердечная.

ПАРЛАМЕНТАРИИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ОБНУЛЕНИЯ

«Депутаты Верховного Хурала Тувы обсудили поправки в Конституцию России, которые предложил президент страны В.Путин». Дискуссии по этому поводу не было – «перед народными избранниками выступил глава региона. Ш.Кара-оол и призвал коллег при голосовании полагаться на патриотические чувства». Его понять можно – он сам думает, как вслед за Путиным «обнулиться» и продолжить кормиться возле бюджета.

На всякий случай он «отметил, что изменения в главном документе страны будут способствовать улучшению жизни людей». Но разве это приоритет для тех, кто встал под знамёна партии жуликов и воров? Можно сколько угодно повторять, что «обновленная Конституция – это и поддержка материнства, тем более, когда семья многодетна, это и установление МРОТа, который будет не меньше прожиточного минимума», но всем понятно, что поправки в Конституцию нужны только для того, чтобы «обнулить» президентские сроки Путина и позволить ему руководить Россией бессрочно. Об этом Кара-оол сообщил депутатам: «Терешкова предложила ввести так называемое «обнуление сроков» пребывания на должности действующего главы государства». Теперь это «обнуление» необходимо поддержать.

Трудно согласиться с тем, что «эти поправки непосредственно связаны с жизнью здесь, в Туве, потому что они существенно уточняют, что такое социальное государство». А всё потому, что население России живёт не по Конституции. К примеру, в Швеции и Германии в Конституции не записано, что эти государства социальные, а там социальная поддержка граждан на порядок выше. Мы живём в самой богатой стране мира, у нас алмазы, нефть, газ, леса, вода, избыток дешёвой электроэнергии, умный трудолюбивый народ и много-много другого. Но живём порой хуже, чем отсталые страны Африки и Латинской Америки. Зато у нас есть великий Путин, который заботится о нас каждую секунду и желает нам процветания. А для этого ему нужно «обнулить» президентские сроки. И всё будет «тип-топ»...

Депутаты, конечно, дружно проголосовали за «обнуление». Чего там спорить, если даже Конституционный суд сдался? Кому хочется быть «белой вороной»? Только лучше мы от этого точно жить не станем. И Россия с обнулённой Конституцией пойдёт дорогой СССР к вероятному развалу.