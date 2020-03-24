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О Туве думают... Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 11, 24 марта / Перекрёсток мнений
   
 
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№11, 24 марта 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Эрмак, 18-03-2020 #2[ru]

Действительно, пока в России рабы «православные» и Твари Атеистические, то надеяться на развитие государства глупо. Тем более что Россия как Империя «православная» уже разваливалась...

В новую жизнь с обнулённым доверием?

Эрмак, 18-03-2020 #2[ru]

Аноним номер 1... что Вы своим СТРАХОМ остановили «панику»? В Абакане уже есть зараженный... «Бог не выдаст, свинья не съест»... И как показывает опыт Тувы, староверы казаки и старообрядцы русские по Каа-Хему вряд ли заразятся, а вот для живущих в Туве остальных, это проблема...

Аноним, 18-03-2020 #3[ru]

Почему ваша газета и все работающие в нем шестерки так ненавидят С.К. Шойгу? Что он вам сделал-то такого?

Шапкавирус, 18-03-2020 #7[ru]

кара-бот №3 – потому что ваш любимый Шойгу загнал Туву в такую задницу, что из нее придется еще лет 50 выбираться! Кара-бот №6 – верим, конечно, верим! Но только статистику смертности за последние пару месяцев представь нам, пожалуйста!

Аноним, 18-03-2020 #8[ru]

Сейчас проезжал мимо оптовой продуктовой базы в Кызыле. Так там не пройти-не проехать – народ бегает, скупает все подряд! Такое столпотворение обычно бывает только перед большими праздниками... ну или перед страшным кризисом...

Аноним, 18-03-2020 #9[ru]

№3 Никто оленю-портяночнику не завидует. Стыдно, что из республики выползло то, что называется «кавалером мальтийского ордена». Представьте себе Жукова, Рокосовского, Ватутина, Карбышева и других славных маршалов и генералов-победителей «кавалерами каких-то там сраных мальтийских орденов». Они, прежде всего, были СОЛДАТАМИ, и настоящими патриотами НАШЕЙ РОДИНЫ. А эти мрази сделали из великой ПОБЕДЫ фейк, и всё лезут и лезут на трибуны, выпячиваются, толкаются, что бы первое лицо заметило их «преданность» и патриотическое холуйство. И среди этих «патриотов» твой Шойгу. Стыдно, омерзительно и гадко.

Аноним, 18-03-2020 #13[ru]

Символично, что Путин решил обнулиться на фоне нарастания в мире пандемии вируса, обвала нефти и рубля. Прямо всадник апокалипсиса! Видимо, он твердо решил выполнить хотя бы одно обещание – отправить всех россиян в РАЙ!

Аноним, 19-03-2020 #19[ru]

Стареющая любовница Кара-оола. Бла-Бла-бла... «На данный час подтвержденных случаев нового коронавируса нет, – отметила Людмила Салчак. – Прибывшие из неблагополучных стран обследуются в обязательном порядке. Информация о двух случаях заболевания не соответствует действительности».

Аноним, 19-03-2020 #21[ru]

Зачем Кара-оол в Москву вылетел? Для Мишустина он токсичен, хуже коронавируса! В недалеком прошлом, Кара-оол у бывшего руководителя ФНС России Мишустина, слезно просил назначить В. Суге-Маадыр, главой налоговой службы Тувы. В результате преступная группировка, возглавляемый ими же, используя полномочия, разворовали бюджет России на десятки миллиардов рублей. Сейчас все телодвижения Кара-оола, воспринимается как дельца с шулерскими наклонностями. Тем более Иргит, работая 1-м замом у Кара-оола в правительстве Тувы, так же проворачивал подобные схемы.

Аноним, 19-03-2020 #23[ru]

...Обратите внимание вот еще на какой факт. Китайский миллиардер Джек Ма, выделил миллиард долларов на борьбу с болезнью. Наш Дерипаска дал всего лишь совет. Он полагает, что этого достаточно. Они все там такие. Для них Россия – это колония, которую не жалко. И людей тоже.

Аноним, 20-03-2020 #25[ru]

Президент лукавит, говоря о растущем благополучии россиян. Доходов нет, тарифы по оплатам услуг ЖКХ за время его правления выросли в 27 раз. Благополучен созданный президентом кооператив «Озеро» – частное государство для него и ближнего круга друзей. На пороге – полное разорение страны. Пандемия коронавируса стала спусковым механизмом, ускорив экономический, политический кризис. «Свеча заражения» может вспыхнуть плюс-минус 30 марта. В Госдуме после выступления Путина 11 депутатов были отправлены на домашний карантин. Паника будет нарастать, народ не получает достоверную информацию о пандемии. «Обнулин» – хорошее лекарство, но действует избирательно. Борьба кланов привела к тому, что кроме как остаться президентом, обладать высшим уровнем управленческой власти для спасения себя, у Путина нет. У него была возможность принудить страну жить при демократии. Не получилось. После авторитарного режима наступает смута.

Аноним, 20-03-2020 #27[ru]

Об этом ФСБшнике надо везде писать во все органы и СМИ, лично Путину. Они зарплату из нашего кармана получают. Олигархи тоже жрут за наш счет. Сволочи, еще и издеваются над народом – ФСБшник вызвал учителя Раису без официальной повестки, никаких бумаг не показал, содержание беседы не документировал. Спрашивал, что за организация такая «Альянс учителей», давно ли работает и сколько членов. Говорил, что у сына Раисы на госслужбе могут быть проблемы. Тебя фсб кто родил и на какой земле ты рос, тварь?!

Аноним, 20-03-2020 #28[ru]

Тувинцы – странный народ. Если Шойгу стал министром, находится подле Путина, они готовы молиться на него. А действительно, что он сделал хорошего для республики? Организовал тотальное воровство на объекте Минобороны, покрывает Карлика с его воровской бандой. Как министр обороны он – ноль, поскольку ни специального образования, ни опыта у него нет. В Сирии войну просрал, в Ливии – просрал. Даже хохлов не смог «замочить» в Донбассе. А для тувинцев он – «герой» только потому, что всегда возле верховной власти. А судить нужно по делам.

Аноним, 20-03-2020 #29[ru]

На самом деле Шойгу с его связями мог много чего сделать для Тувы. Только зачем ему это? Ему лишь бы свой карман набить.

Аноним, 20-03-2020 #30[ru]

В Туве есть всё для нормальной жизни. Огромная территория, богатая живностью, лесом и водой. Полезных ископаемых – на 7 жизней. А живём так, потому что Кара-оол думает только о том, как бы нажиться и своих конкурентов сжить со свету.

Аноним, 20-03-2020 #31[ru]

...Кара-оолы и Шойгу сделали из тувинцев рабов и нищих. Рабы не могут постоять за себя, и их мнение никому не нужно.

Аноним, 20-03-2020 #32[ru]

29й, нет, ему ещё надо жулика Карлика в кресле удержать!

Аноним, 20-03-2020 #34[ru]

Путин сказал, что у нас 70% населения – средний класс! Во как!

Аноним, 20-03-2020 #36[ru]

Ну да, у кого 20 тыс. рублей в месяц доход – те «средний класс»!

Аноним, 20-03-2020 #37[ru]

А у кого больше, те – олигархи?

Аноним, 22-03-2020 #42[ru]

Кара-оол начал выдавать бывшим зэкам по 200 голов скота. Идея в принципе хорошая. Однако надо иметь в виду, что Кара-оол наделен даром ничего не делать даром – видно ему нужна еще и поддержка от бывших заключенных. Когда Кара-оол начал высиживать свои интересы вначале в желтом доме – хуралистом, а затем в белом доме, это примерно около 25 лет назад, многие из сидящих в колониях на тот момент еще и не родились на свет божий. Оказались многие в местах лишения свободы из-за коррупционной, бандитской и полного слияния караооловской мафии с правоохранительными и судебными органами республики. В большинстве своем сидельцы, это те, кто вырос в дичайшей нищете. А наши тюремщики и следоки таких пацанов ломают сразу, выходят готовые рабы...

Коротко

Аноним, 18-03-2020 #1[ru]

«Живодёры ходят среди нас» – судя по описанию, это не живодеры, а голодные бомжы съели собачку, а лишнее выбросили. Вот так власти у нас и решают сразу две проблемы: накормить бедных и очистить улицы от бродячих собак. Двух зайцев одним выстрелом!

Аноним, 20-03-2020 #3[ru]

Самый экономически «больной», потому что у нас губер ненормальный. Жадный и беспомощный.

Аноним, 20-03-2020 #4[ru]

Оюн Кара-оолу оказался не по зубам. Субсидии отобрать и посадить сына Оюна ему не удалось.

Аноним, 20-03-2020 #5[ru]

Ничего, сейчас Кара-оол отберёт у Оюна 19 млн., которые выделялись на строительство мясокомбината. Кара-оол – боец! Он от своего не отступит!

Аноним, 20-03-2020 #6[ru]

У Оюна сильная юридическая служба. Хрен Кара-оолу, а не 19 млн.

Аноним, 20-03-2020 #7[ru]

Как Карлик умудряется всех настраивать против себя?!

Оборудование для угольных брикетов закуплено

Аноним, 18-03-2020 #1[ru]

ООО «Ресурс БВ», Екатеринбург, внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Аноним, 18-03-2020 #2[ru]

Действительно! https://www.rusprofile.ru/reliability/11503663 – «Организация включена в реестр недобросовестных поставщиков по госконтрактам». Жулик жулика видит издалека (современная пословица)! Надо сделать новый запрос в мэрию – в каких долях поделили 5 млн. рублей? Кому сколько?

Аноним, 18-03-2020 #3[ru]

Я еще помню, как Сагаан-оол за какие-то дикие миллионы обеспечивал Кызыл фонарями с солнечными батареями. Они толком не светили ни дня – фонари снесли, деньги «освоили» по карманам. Радует, что наш мэр не растерял навыков. Одно слово – мастер!

Великое конституционное мошенничество

Аноним, 18-03-2020 #2[ru]

1й, понятно, что голосование 22 апреля не имеет никакой юридической силы – это чистое разводилово. Но Голосов правильно говорит, что сидя дома – ты проиграешь 100%. И твой «бойкот» не будет ничем отличаться от пассивности овоща, которому просто лень куда-то переться. А вообще, надо следить за развитием эпидемии – может, через месяц уже не до того будет...

Аноним, 20-03-2020 #5[ru]

Голосование по Конституции, как обычно, «нарисуют».

Аноним, 20-03-2020 #6[ru]

Придёт новая власть и всё отменит. Этот бардак ненадолго. Нефть подешевела, рубль обвалился, коронавирус на носу. Им всем – хана!

Аноним, 20-03-2020 #8[ru]

И зачем Путину новая Конституция? Всё равно ему дальше 22 года не царствовать.

Как жизнь, Хакасия?

Аноним, 18-03-2020 #1[ru]

Удивительно: в Абакане не такой грязный воздух, как в Кызыле – сажи вообще не видать. Но власти уже разработали четкий и внятный план по улучшению ситуации. А у нас уже лет 10 нечем дышать – город черный от сажи, но всякие Карлы во власти продолжают жевать сопли, ничего не делая. И только предприимчивый Сагаан-оол освоил несколько миллионов на мифических брикетах...

Не так страшен чёрт, как его малютка: о короновирусе

Аноним, 18-03-2020 #2[ru]

Нагнетает истерику как раз власть. У нас в России 90% СМИ – государственные, именно от них идет эта накачка ужасов наступления апокалипсиса...

Аноним, 18-03-2020 #3[ru]

«Защититься от этого вируса запретами невозможно! Как и от гриппа! Нужно всего лишь переболеть и не умереть при этом. Но с нашим угробленным здравоохранением и тупыми чиновниками – это трудная задача...» – Вы правы, уважаемый Аноним №2, а если бы еще закупить экспресс (через 2 часа – результат) тесты на короновирус... В принципе если выполнять все и рекомендовать разумно, то все можно победить! Я надеюсь, что так и случится! Вот из-за короновируса над Китаем исчез смог, воздух очистился – а у нас из-за короновируса поменяется власть и придут другие! Дай Бог! (я просто предпочитаю во всем идет пользу)

Чем стране грозит «обнуление» сроков Путина?

Эрмак, 18-03-2020 #1[ru]

Разве пример с Брежневым, Андроповым, Черненко, Горбачевым, Ельциным Вас не научил... Я в школу пошел при Хрущеве, и надеюсь, что переживу и Путина... раба «православного»...

Аноним, 18-03-2020 #3[ru]

Монархия может быть хороша для маленькой страны типа Сингапура или Люксембурга. Россия – слишком огромная, чтобы один человек успевал повсюду. Разграничение власти и федеративное устройство (не на словах, а на деле) – единственный путь к процветанию!

Аноним, 20-03-2020 #4[ru]

Путин уже устал от власти. Ему только неприкосновенность нужна!

Аноним, 20-03-2020 #5[ru]

Правильно Конвиз пишет – это всё ненадолго!

Аноним, 20-03-2020 #7[ru]

Интересно, откуда у Конвиза такие мысли? Неужели из Израиля?

Аноним, 20-03-2020 #8[ru]

Обычно всё, что говорит Конвиз, сбывается. Он две недели назад сказал, что Натсак снимут – точно сняли!

Аноним, 20-03-2020 #9[ru]

Натсак подала документы в Администрацию президента на должность Главы республики. За это её и сняли. Карлик хочет сам сидеть в этом в кресле.

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